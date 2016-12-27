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Эти огнедышащие драконы наводят ужас на солдат НАТО. Огнемётные системы

11:52. 27 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

«Шайтан-труба», или «Чёртова труба» - так называли афганские моджахеды ручные советские огнемёты. Во время вывода 40-ой армии из Афганистана, буквально нескольких показательных залпов тяжёлой огнемётной системы «Буратино» оказалось достаточно, чтобы вынудить противника отказаться от нападения на советские автоколонны. Но боевой эффект от применения самой мощной в мире огнемётной системы «Буратино» был настолько ошеломительный, что её приняли на вооружение только через 15 лет.
В Советском Союзе разработки огнеметных систем широко развернулись в 70-х годах на тульском КБ Приборостроения. Проблемы при ведении боевых действий на территории Афганистана вынудили военное руководство СССР начать использование новейших огнеметных систем «Шмель» и «Буратино», не дожидаясь окончания государственных испытаний. В 1982 году эти системы были применены при штурме Панджшерского ущелья…
Сегодня конструкторы Тульского КБ Приборостроения работают над миниатюрными, «карманными» огнеметными системами, которые необходимы при проведении антитеррористических мероприятий.

Метки: Вооружённые силы России, огнемёты, солнцепёк
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