Эти огнедышащие драконы наводят ужас на солдат НАТО. Огнемётные системы

«Шайтан-труба», или «Чёртова труба» - так называли афганские моджахеды ручные советские огнемёты. Во время вывода 40-ой армии из Афганистана, буквально нескольких показательных залпов тяжёлой огнемётной системы «Буратино» оказалось достаточно, чтобы вынудить противника отказаться от нападения на советские автоколонны. Но боевой эффект от применения самой мощной в мире огнемётной системы «Буратино» был настолько ошеломительный, что её приняли на вооружение только через 15 лет.

В Советском Союзе разработки огнеметных систем широко развернулись в 70-х годах на тульском КБ Приборостроения. Проблемы при ведении боевых действий на территории Афганистана вынудили военное руководство СССР начать использование новейших огнеметных систем «Шмель» и «Буратино», не дожидаясь окончания государственных испытаний. В 1982 году эти системы были применены при штурме Панджшерского ущелья…

Сегодня конструкторы Тульского КБ Приборостроения работают над миниатюрными, «карманными» огнеметными системами, которые необходимы при проведении антитеррористических мероприятий.