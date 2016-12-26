Мужи в забвении, а мужики в забытьи

Где «найти» их, мужественных и стойких, способных противостоять злу, которые могли бы навести порядок в семье, в районе, в городе, в стране.

В одной из своих статей я рассказывал о драке сына – подростка в школе и о драматических последующих событиях по отношению к одноклассникам, но вопрос воспитания молодой поросли следует рассматривать глубже и глобальней, как для всего поколения подростков, так и для страны в целом. Воспитание, а точнее формирование из мальчиков мужчин, процесс длительный и требующий передачи мужского миропонимания, реализации мужских навыков и развития физических данных мужчины. Школа не может заниматься воспитанием (и тем более формированием миропонимания) мальчиков по простой причине – коллектив учителей в школе состоит из одних женщин. Но пока не буду говорить об учителях. Начну с самого близкого человека, с мамы.

Что может дать своему сыну любящая мать (тем более мать одиночка)? Материальное обеспечение, постоянную опеку и заботу, спортивные секции, различные поездки, музеи – галереи и материнскую безграничную любовь (в лучшем случае). Кого видит мать перед собой, пытаясь приобщиться к процессу воспитания. В первую очередь неразумное дитя, нуждающееся в её опеке (причём пожизненно) и во вторую очередь – свою «кровиночку», самое дорогое для себя, тем более когда вокруг дитя она лелеет свои материнские надежды.

Но какую часть в этих надеждах занимает безоговорочная любовь сына к другой женщине (допустим к будущей жене), или вступление в драку с группой гопников, при защите совершенно незнакомой женщины, или годы зоновской жизни её сына, или приказ «паркетного» генерала о скитаниях по чеченским горам и т.д. (ведь это реальные ситуации для любого нормального мужчины). Наверняка ни одна мама своего сына к таким экстрим – вариантам готовить не сможет, и не будет. А мальчику во всём нужен живой пример.

Сможет ли женщина научить сына забить гвоздь с двух ударов, сходить в туалет и не забрызгать стенки унитаза, защитить слабого перед сильным, закусить изнутри губу, когда наворачиваются слёзы на глаза, научить нести ответственность за своих близких и за всё происходящее вокруг,удовлетворить своё жгучее желание просто с кем то подраться. Нет не сможет, потому как ей не дано исполнение и понимания этих вещей её природой. Женщина мыслит другими категориями. Естественные желания и поступки сына, для матери могут казаться более чем странными. Семнадцатилетнего сына в одиннадцать вечера нет дома, мама мечется от окна к окну, папа ложится спать и говорит маме: «Ложись, всё нормально, придёт». Это из области управляемых взаимоотношений в семье, но задайте любой маме вопрос: «Ради чего бы она могла пожертвовать жизнью своего сына?». Ответа не будет, т.к. вопрос не по адресу.

С школьными учителями в воспитательной деятельности ситуация усложняется. Во-первых они находятся под ограничениями всевозможных инструкций, ведомственных бюрократических «заморочек» и изматывающим объёмом работы. Во-вторых они ежедневно пытаются совладать с плохо управляемой «разношерстной» массой детей (часто в переполненных классах). В-третьих учителя это тоже женщины и в попытках хоть как то повлиять на удержание общей дисциплины, допускают порой не допустимые методы воздействия на детей, демонстрируя им низменные пороки во взаимоотношениях. Поощряется наушничество, доносительство, применяются методы угроз и запугивания: милицией, комиссиями, экзаменами и т.п. Т.е. «лепятся» запуганные, исполнительные биоособи мужского пола. Поэтому учителей женщин к воспитанию мальчиков, также допускать нельзя по вышеописанным причинам (информационные, общеобразовательные дисциплины, женщина, как правило, подаёт лучше чем мужчина). При всём этом одновременно, из школьного образования вытеснены мужчины, благодаря неадекватной общеобразовательной политики государства, сюда можно добавить как уничтожение государством института семьи, так и создание через школы покорного, трусливого поколения биороботов.

Так откуда же тогда взяться настоящим мужчинам. За чью спину можно встать в трудные минуты, плюс видеть в нём достойного отца своим детям. А главное, где «найти» их, мужественных и стойких, способных противостоять злу, которые могли бы навести порядок в семье, в районе, в городе, в стране.

А их бесполезно искать, их надо растить и воспитывать, но при попустительстве мужиков, уже которое поколение мальчиков «изуродовали» ещё в детстве. Если рассматривать воспитание мальчика как мужчины и воина, то здесь необходимо делать упор на три составляющих. Физическая подготовка – это сила, выносливость, реакция, умение держать удар, протяжка всех групп мышц и т.п. Ментальная зрелость – это техника, опыт ведения боя, стратегия, тактика боя, способность ориентироваться в зависимости от условий (более сильный противник, дождь, темнота, замкнутое пространство), но главное всё таки – это ДУХ.

А вот на этой составляющей следует остановиться поподробнее, т.к. именно это качество отсутствует у подавляющего числа мужиков, что зачастую в поединке и в повседневной жизни является решающим победным фактором. Что же есть ДУХ, внутренний стержень мужчины. Выдержка, уверенность в своей правоте и в своих силах, способность принимать быстро правильное решение (в т.ч. и за близких), ответственность за каждое своё слово и каждый свой поступок, способность встать на защиту кого либо (даже в ущерб себе), умение выходить из тяжёлых ситуаций победителем или проигрывать с достоинством. Можно ещё дополнить этот список, но я постарался взять основное. Это и есть сила духа которую необходимо прививать мальчикам с раннего детства и не за партой. Не каждый отец может привить такие качества своему сыну, тем более я не говорю о матерях.

Внутренний стержень мальчика формируется под воздействием внешних факторов и если школа вносит своим «воспитанием» отрицательные коррективы, то нагрузка на отца или близкого опекуна в этом случае увеличивается, но непременно к армии процесс психического перехода подростка к мужской зрелости должен быть уже завершён. Далее у молодых мужчин могут быть другие «образовательные дисциплины», такие как формирование сознания мужа, семьянина, отца, или защитника отечества, или неформального лидера чего либо, но стержень духа на то время должен быть уже готов. Кстати государственная система исправительных лагерей создана не для того что бы исправить «оступившегося» малолетку, а для того что бы «сломать» его не покорный ДУХ.

Бойцом возможно вам не быть, но быть мужчиной ты обязан. Дети с младенчества впитывают в себя всё как губки и стараются во всем подражать старшим. Если сын перед своими глазами видит папу – телка и авторитетную маму, дающую полностью всё своему чаду, получится ли из него глава семейства, кормилец и отец – учитель. Уверен что нет. А получится ли из него муж посвящающий себя, помимо семьи, нуждам отечества. Наверное тоже нет. А в какой же степени его тогда можно считать мужчиной?

Очень важно, что копирование отношений в семье между матерью и отцом перенесётся в будущем детьми уже в свои семьи, т.к. других отношений они не видят и любые демонстрируемые им, для них являются нормальными и правильными. Кто из матерей задумывается при каждом слове, при каждом действии о своём влиянии через сына сегодня на устройство его будущей семьи, на будущих внуков (в такой же степени это касается и отцов). Неоднократно слышал от женщин: «Мужиков то сейчас нет, все мужики перевелись». И при всём этом, каждая женщина желает иметь достойного мужа и от него здоровых и развитых детей, не вникая в вопрос откуда желаемый муж должен взяться и как «сработали» в своё время родители её избранника. Но ведь по логике «удачный муж» не падает с неба, он должен кем то создаваться на протяжении многих лет. Но молодёжь об этом не задумывается, а подсказать им просто некому. Тем более постепенно умерла предсвадебная традиция знакомства с укладом жизни семьи жениха и семьи невесты. Клубок взаимосплетений поколений имеет свой отпечаток на каждом младенце. Я уже говорю здесь не только о воспитании, но и о генетической наследственности, ведь каждое дитя является физической частью матери и частью отца. Это позже у дитя превалируют более сильные генетические коды, а физическое и психическое здоровье изначально переходит от отца и матери.

Мы подошли к тому, что хорошие или плохие мужи (равно как и жёны), не «появляются», а создаются старшим поколением, т.е. нами здесь и сейчас в процессе воспитания наших детей и внуков. А вот плоды нашего труда будет «пожинать» следующее поколение, как «пожинаем» мы сейчас за поколение наших родителей. Тем у кого есть претензии к поколению родителей по поводу личной жизненной неудовлетворённости, следует обратить внимание на свой каждодневный «изнурительный» труд над «шлифовкой» своих детей готовя их к роли профессиональных жён и мужей, а также соответственно мам и пап. Такова наша мера ответственности перед окружающими людьми и перед будущими поколениями.

В свете вышеизложенного, для тех кто хочет углубится в эту тему, предлагаю рассмотреть такой вариант понятия семьи. Семья – это ни шесть, ни семь Я, это семя, какого ты роду-семени (племени), т.е. из какой ты родовой семьи. Семья в историческом, и в культурном наследии русского народа, да и всех славян, являлась не просто важным, а единственно важным объектом под который выстраивались функции государства. Будь то вопросы территориальные, безопасности, жизнеобеспечения, здоровья, образования или воспитания, решение их были «заточены» под интересы семьи. Т.е. часть обязанностей при управлении Родами, были перепоручены государству. Люди же не имеющие ни земли, ни хозяйства, ни семьи, в зону обслуживания государства не попадали. (Сейчас же всё перевёрнуто с ног на голову, целенаправленно уничтожен институт семьи, государство утратило функции обслуживания основы и ячейки общества. Многие вынужденно покидают Родину и рвут вековые родовые связи в поисках достойного существования.)

Уточню значение слова муж (поскольку в пивной ведут разговоры о политике в основном мужики). Муж – это статус, это чин, это возвышенное, выше для жены и детей только БОГ. В глубоком понимании он же есть ИДЕЯ, он же ДУХ. Дух семьи, дух Рода. Соответственно и миссия мужа служить возвышенному: идеи, отечеству (государству), народу, т.е. божественному началу. Отечество – это каноны наших отцов, наша мораль, культура, язык, традиции. Главный приоритет для мужчины в семье – родители, причём в равной степени что свои, что жены. Вне зависимости от отношений, детям демонстрируется уважение к старшим и всемерная помощь им. Родовая память и сохранение преемственности поколений мужем передаётся через своих детей внукам и правнукам.

Теперь о матери. Женщина – это материя, это ЗЕМЛЯ. Как и мать-земля женщина рожает из семени (из мужского семени). Семя превращается в плод. Т.е. женщина – это несущая жизнь, отождествляется со словом Родина. Родина – мать. Родина – это мой дом, моя земля и всё что связано с ней, моя семья, мой Род со всеми ушедшими предками. Жена – это МАТЬ дома, дома для детей, дома для всего Рода и для всего что связано с всеобъемлющим понятием ДОМ. Женщина выходит за мужа, служит мужу, защищена мужем, но как МАТЬ и как хранитель дома, главный приоритет для неё всё таки дети. Женщина – продолжатель Рода мужа, она главная в доме и ей служат дети. Детям же должно служить государство.

Исходя из такого варианта миропонимания и устройства семьи вытекает вывод, что семья это единый не делимый организм с установленными функциями каждого, переходящий в прошлое и будущее до бесконечности. Исследователь русской истории и русского языка Виталий Сундаков предлагает эту версию взять на вооружение лишь тем, кто считает себя сопричастным к русской морали, традиции и культуре (остальные же могут по прежнему устраивать своё личное бытие в сиюминутной материальной плоскости).

От себя добавлю, что данную статью часть читателей не воспримут к осмыслению, часть будут в ней искать абзацы для критики и незначительная часть возьмёт её на вооружение для учёта подготовки молодняка в семьях при создании новых союзов молодожёнов и корректировки воспитательных процессов при общении с детьми. Так вот та незначительная часть, которая способна всё понять и заниматься сохранением генофонда нации, на данный момент наиболее важна и значима. Нравственно и физически разлагающаяся нация не умрёт, пока существует источник генетического типа, пока есть люди которые знают как из источника делать ручейки и речки.

24 декабря 2016 года Павел Хуторянин

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