Старая Москва в фотографиях

Москва за свою историю притерпела очень много изменений. Сейчас она является домом для большого количества людей. Ниже представлены фотографии, сделанные в разное время и даже разные эпохи.











Продавец игрушек, 1904 год.

Продавец кур.

Мальчик продает семена подсолнечника, 1906 год.

Уличная драка, 1912 год.

Восстановление Спасской башни Кремля, 1912 год.

Стена вокруг московского Китай-города, 1920 год. Сейчас здесь большая парковка.

Зимние развлечения в парке Горького.

Тренировка солдат, 1941 год.

Военный городок Ремизова, 1958 год.

Улица Горького, 1958 год.

Пляж в Серебрянном бору, 1960 год.

Отель «Националь», 1964 год.

Строительство Останкинской телебашни, 1966 год.

Комсомольский проспект, 1966 год.

Мусульмане отмечают религиозный праздник возле мечети в Москве.

Манежная площадь.

Московский МКАД, 1972 год.

Гостиница Россия. Дизайн и интерьер гостиницы считались довольно современным для тех времен.

Свадьба и милиция, 1975 год.

Туристы рядом с гостиницей «Можайская».

Люди протестуют против строительства Московского полиграфического завода, 1989 года.

Продажа фруктов рядом с метро, 1989 год.

Пушкинская площадь, 1993 год.

Полеты на аэростатических шарах были разрешены в то время.

Строительство третьего транспортного кольца в Москве, 2000 год.

Источник: nashaplaneta.su