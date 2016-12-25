Старая Москва в фотографиях
Москва за свою историю притерпела очень много изменений. Сейчас она является домом для большого количества людей. Ниже представлены фотографии, сделанные в разное время и даже разные эпохи.
Продавец игрушек, 1904 год.
Продавец кур.
Мальчик продает семена подсолнечника, 1906 год.
Уличная драка, 1912 год.
Восстановление Спасской башни Кремля, 1912 год.
Стена вокруг московского Китай-города, 1920 год. Сейчас здесь большая парковка.
Зимние развлечения в парке Горького.
Тренировка солдат, 1941 год.
Военный городок Ремизова, 1958 год.
Улица Горького, 1958 год.
Пляж в Серебрянном бору, 1960 год.
Отель «Националь», 1964 год.
Строительство Останкинской телебашни, 1966 год.
Комсомольский проспект, 1966 год.
Мусульмане отмечают религиозный праздник возле мечети в Москве.
Манежная площадь.
Московский МКАД, 1972 год.
Гостиница Россия. Дизайн и интерьер гостиницы считались довольно современным для тех времен.
Свадьба и милиция, 1975 год.
Туристы рядом с гостиницей «Можайская».
Люди протестуют против строительства Московского полиграфического завода, 1989 года.
Продажа фруктов рядом с метро, 1989 год.
Пушкинская площадь, 1993 год.
Полеты на аэростатических шарах были разрешены в то время.
Строительство третьего транспортного кольца в Москве, 2000 год.
Источник: nashaplaneta.su