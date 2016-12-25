Содом и Гоморра и пять городов у Мертвого Моря сожженные серой
14:45. 25 декабря 2016 Просмотров - 869 4 коммент. Опубликовал: brahman
Тема поднималась давно и не раз. Но за несколько лет она не продвинулась ни на шаг. Ни у альтернативных сторонников истории, ни у традиционных историков. А главное – у специалистов по материаловедению.
Случившееся в изображении художника
Многие материалы и мысли были взяты из этого давнишнего видео:
Что это за кристаллическая сера? Откуда она могла выпадать сверху? Оружие Богов? Хвост кометы? Рукав пылевой туманности? Ответа нет. Зная несколько лет про этот факт и видео я так и не видел, что бы хоть кто-то из ученых заинтересовался, озадачился исследованиями.
Долина, где происходили съемки. На фотографии это совсем не похоже пусть даже на выгоревший, но город. Это карьер какой-то, либо каньон
В фильме это выдают за превращенную в окисленную породу стены города. Карьер?
Останцы
Явные признаки каньона или карьера
Изогнутые слои
Копали, добывали, отвалы вываливали наверх
Это похоже на отвалы. Может быть, здесь шла масштабная добыча кристаллической серы? Города были, но из-за пожара они сгорели?
Включения серы в породе
Слои серы
Меня, наверное, будут скоро обвинять в том, что я везде вижу древние карьеры. Если есть что утверждать обратное – пишите, аргументируйте. Пустые слова и возражения прошу опустить.
Источники в текстовом варианте:
[Spoiler (click to open)]http://www.liveinternet.ru/users/maya_m
onahova/post323789288/
http://nbad.narod.ru/sg_film_1.htm
http://golgoffa.ru/археологические-раск
опки-садома-и-го/
http://artur-s.livejournal.com/5749
856.html
http://biblia-verna.ru/?paged=2
Случившееся в изображении художника
Многие материалы и мысли были взяты из этого давнишнего видео:
Что это за кристаллическая сера? Откуда она могла выпадать сверху? Оружие Богов? Хвост кометы? Рукав пылевой туманности? Ответа нет. Зная несколько лет про этот факт и видео я так и не видел, что бы хоть кто-то из ученых заинтересовался, озадачился исследованиями.
Долина, где происходили съемки. На фотографии это совсем не похоже пусть даже на выгоревший, но город. Это карьер какой-то, либо каньон
В фильме это выдают за превращенную в окисленную породу стены города. Карьер?
Останцы
Явные признаки каньона или карьера
Изогнутые слои
Копали, добывали, отвалы вываливали наверх
Это похоже на отвалы. Может быть, здесь шла масштабная добыча кристаллической серы? Города были, но из-за пожара они сгорели?
Включения серы в породе
Слои серы
Меня, наверное, будут скоро обвинять в том, что я везде вижу древние карьеры. Если есть что утверждать обратное – пишите, аргументируйте. Пустые слова и возражения прошу опустить.
Источники в текстовом варианте:
[Spoiler (click to open)]http://www.liveinternet.ru/users/maya_m
http://nbad.narod.ru/sg_film_1.htm
http://golgoffa.ru/археологические-раск
http://artur-s.livejournal.com/5749
http://biblia-verna.ru/?paged=2
Источник: sibved.livejournal.com
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Это однозначно древний карьер.
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Хорошо покопать и если это город то найдут и золу органическую, а значит и останки людей. Библия всё таки хоть и древняя книга но это свидетельство происшедших в древности событий.
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АГА… В сРАИЛЕ 60 ГОДИКОВ КОПАЮТ… ПОКА НИЧЕГО НЕ НАШЛИ((( НО ОБЕЩАЮТ…НАЙДУТ, НЕПгЕМЕННО((( ИБРЕИ Жжжжж…
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вообще-то темы для разговора нету. фото очень похожи на Большой каньон в штате Юта. Только там нет привязки к мифологии, если не считать фильма “Золото Маккены”. Может быть что-то и было, писцы Библии вряд ли придумали описание гнева Господня на пустом месте. Только кажется, что после пусть и грандиозных серных пожаров от городов осталось бы побольше следов.