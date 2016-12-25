Содом и Гоморра и пять городов у Мертвого Моря сожженные серой

Тема поднималась давно и не раз. Но за несколько лет она не продвинулась ни на шаг. Ни у альтернативных сторонников истории, ни у традиционных историков. А главное – у специалистов по материаловедению.Случившееся в изображении художникаМногие материалы и мысли были взяты из этого давнишнего видео:Что это за кристаллическая сера? Откуда она могла выпадать сверху? Оружие Богов? Хвост кометы? Рукав пылевой туманности? Ответа нет. Зная несколько лет про этот факт и видео я так и не видел, что бы хоть кто-то из ученых заинтересовался, озадачился исследованиями.Долина, где происходили съемки. На фотографии это совсем не похоже пусть даже на выгоревший, но город. Это карьер какой-то, либо каньонВ фильме это выдают за превращенную в окисленную породу стены города. Карьер?ОстанцыЯвные признаки каньона или карьераИзогнутые слоиКопали, добывали, отвалы вываливали наверхЭто похоже на отвалы. Может быть, здесь шла масштабная добыча кристаллической серы? Города были, но из-за пожара они сгорели?Включения серы в породеСлои серыМеня, наверное, будут скоро обвинять в том, что я везде вижу древние карьеры. Если есть что утверждать обратное – пишите, аргументируйте. Пустые слова и возражения прошу опустить.Источники в текстовом варианте:

Источник: sibved.livejournal.com