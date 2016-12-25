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Скалолазы животного мира

10:31. 25 декабря 2016 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:



В эти кадры нереально поверить…

Эти козлы — типично горные животные, населяющие труднодоступные скалистые места, крутые склоны обрывов, ущелий и избегающие сколько-нибудь обширных открытых и ровных пространств. Они прекрасно приспособлены к жизни в горах и с исключительной быстротой, ловкостью передвигаются по самым неприступным кручам.



Горные козлы распространены по вертикали до высоты 5,5 тыс. метров над уровнем моря и более.



Летом скалолазы животного мира живут высоко в горах, зимой, избегая глубоких снегов, затрудняющих движение и добывание пищи, спускаются ниже.

Превосходно лазают по горам с большой силой и выносливостью; очень осторожны, но иногда проявляют большую отвагу.

Стадные полигамные животные. Взрослые самцы бо́льшую часть года живут отдельно, присоединяясь к самкам на период спаривания. Козлы живут семьями или маленькими стадами, редко собираясь в значительные стада. Размеры стад изменяются по временам года, обычно наиболее велики они в зимние месяцы. В местах, где козлы многочисленны, их стада могут состоять из нескольких сотен голов.

Летом живут высоко в горах, зимой, избегая глубоких снегов, затрудняющих движение и добывание пищи, спускаются ниже. Пасутся обычно в утренние и вечерние часы, проводя жаркое время дня на отдыхе.

Там, где интенсивно ведётся охота на козлов, они выходят на пастбища по ночам, укрываясь днём в недоступных местах.

Козлы легко дичают; такие одичавшие козлы водятся на некоторых островах Средиземного моря, в южной Азии, на острове Хуан-Фернандец и др. Домашние козлы распространены теперь по всей Земле, особенно в гористых местностях, непригодных для возделывания. Они прекрасно лазают, взбираются даже на сильно разветвлённые деревья и могут пастись в местах, недоступных для другого скота.

Спаривание происходит в начале зимы. В этот период между самцами наблюдаются ожесточённые драки из-за самок. Беременность длится около 5—6 месяцев, в мае—июне самки (дикие виды) рожают 1—2 козлят, домашние иногда до 4 козлят, которые быстро крепнут и вскоре могут следовать за матерью. Достигают половой зрелости на втором году жизни.

Ценные охотничьи животные, добываются главным образом ради мяса, шкуры используются для кожевенных и меховых изделий, рога — как украшение.

Легко переносят содержание в неволе и хорошо размножаются. Козлы были одомашнены человеком в глубокой древности и являются прародителями многочисленных современных пород домашних коз. Различные виды козлов спариваются между собой и с домашними козами, образуя плодовитые помеси.

В пищу употребляется молоко коз и мясо, кроме того, в промышленности используются шерсть, кожа и рога.




Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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