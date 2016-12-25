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Разведопрос: Клим Жуков о русском военном деле в постмонгольский период

13:26. 25 декабря 2016 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:

Хронометраж:
8:30 13-ый век – предпосылки трансформации военного дела
19:55 Дружина – что такое, как набиралась.
23:05 Экономическая база войска.
38:07 Вывод: причины, способствовавшие формированию военной системы в 13 веке.
38:50 Причины трансформации военного дела: нашествие монголов.
41:35 Причины трансформации военного дела: изменение климатический условий.
45:30 «Взлёт на холмы», собирание земель вокруг Москвы.
51:15 Вывод: причины, обусловившие повторное собирание земель на Руси.
1:00:00 Необходимость адаптации военных сил к новым экономико-политическим условиям.
1:02:15 Появление нового сословия – помещиков, обязанных государю военной службой.
1:10:00 Объективный переход войска в легкоконную службу.
1:17:52 Результаты поместного верстания – количественный и качественный рост армии, противоречия между боярством и дворянством, боярством и государством.
1:24:38 Реформы Ивана Грозного и их последствия.

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Клим Жуков про монгольское нашествие на Русь, часть 1: https://youtu.be/t3A_yaw–0w
Клим Жуков про монгольское нашествие на Русь, часть 2: https://youtu.be/dxkMpSF5wrI

Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…

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Источник: www.youtube.com

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