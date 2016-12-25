Патриарх государственности. Иван III собирал великую державу «кнутом и пряником»

Источник: Санкт-Петербургские ведомости

Событие, изображенное художником Николаем Шустовым (1862 г.), по легенде, стало причиной последнего столкновения Руси с Золотой Ордой. Иван III, отказавшись платить дань, растоптал изображение хана и велел казнить ордынских послов.

На фоне жарких споров об Иване Грозном — достоин он памятника или нет? — совершенно ушла в тень другая историческая фигура. Речь о его деде Иване III, ещё при жизни удостоенном титула Великий. Именно он был первым русским самодержцем и государем всея Руси. Именно Иван III, а не Иван Грозный, как нередко считается, заложил фундамент единого Российского государства. Вот кто, без сомнения, достоин почитания со стороны потомков — в этом уверен «патриарх» петербургского исторического цеха, старейший профессор СПб госуниверситета, доктор исторических наук Юрий АЛЕКСЕЕВ.

— Юрий Георгиевич, насколько я знаю, Иван III — ваш любимый исторический персонаж из всей галереи правителей нашей страны. «Государь всея Руси» — так называлась и ваша книга, увидевшая свет ещё в начале 1990-х годов…

— Да, это так, хотя я вовсе не приукрашиваю его облик, не вижу вокруг него поэтического ореола. Это не рыцарственный герой, а суровый прагматик. Иван III (напомню, он правил сорок три года — с 1462-го по 1505 год) был человеком своего времени. А оно было очень тяжелое: шла кровавая, продолжавшаяся много лет феодальная война. Две линии потомков Дмитрия Донского боролись за московский великокняжеский стол («стол» и «престол» — однокоренные и сходные по смыслу слова).

Иван III первоначально — лишь один из нескольких великих князей, но самый сильный. И начиная с 1470-х годов он неуклонно и очень твердо, неутомимым трудом и тяжкой борьбой на всех «фронтах» проводил политику собирания русских земель. По сути, процесс-то был естественный: время независимости отдельных княжеств прошло, возможности их самостоятельного политического бытия были полностью исчерпаны. На поприще объединения Руси Иван III проявил себя умелым политиком, действуя методом «кнута и пряника».

С теми удельными князьями, которые не хотели единства России, приходилось воевать. Сложнее всего пришлось с Новгородской республикой, против которой он применил силу, проведя несколько военных походов. Но в итоге к середине 1480-х годов из всех русских земель формальную независимость сохраняло только Тверское княжество. Во главе его стоял великий князь Михаил Борисович, и Москва вела с ним своего рода малую пограничную войну. Но если за спиной московских землевладельцев стояла мощная фигура Ивана III, то за тверскими такой не было. И неудивительно, что они стали переходить на службу к более могущественному сеньору…

В 1485 году Михаил Борисович попытался найти помощь в католической Литве. Реакция Москвы последовала молниеносно. Ведь речь уже шла не о внутренних распрях, а об измене! Тверь была обложена московскими войсками, князь бежал в Литву. Тверской летописец инок Фома так отозвался о нем: «Борисович Михайло. Играл в дуду. Бежал в Литву»…

Что же касается «пряника»… Предлагая удельным князьям поступиться независимостью, Иван III в этом случае гарантировал защиту от внешних врагов и одаривал землей. Фактически он предлагал переходить к нему на службу… К концу его правления — а это было уже начало XVI века — относительную самостоятельность сохранили лишь Псков, Рязань, Волоколамск и Новгород-Северский.

— Не меньшая заслуга Ивана III в том, что в 1480 году он окончательно и бесповоротно сбросил власть Золотой Орды. Из школьного курса все, безусловно, помнят про «стояние на реке Угре»…

— Начнем с того, что к тому времени прежней Золотой Орды уже не было: она распалась на несколько ханств. Помимо непосредственного преемника — Большой Орды — появились Сибирское и Узбекское ханства, затем возникли Казанское, Крымское, Казахская, а также Ногайская Орда.

В 1472 году хан Ахмат, глава Большой Орды, нагрянул на Русь, однако попытки его войск переправиться через Оку были отбиты. Ордынцы сожгли город Алексин (его защитники повторили подвиг Козельска, который, как известно, в свое время не сдался и был сожжен вместе с жителями) и убрались восвояси. А вскоре Иван III прекратил платить дань Ахмату, что неминуемо должно было привести к новому столкновению. И в 1480 году Ахмат снова отправился походом на Русь. Он хотел полностью восстановить власть Орды, возродить времена Батыя, преемником которого (и с полным на то основанием) себя считал.

Главные силы хана вышли к реке Угре — отсюда ордынская конница в три-четыре перехода могла достигнуть столицы. Москва готовилась к осаде. Жителям приказали сжечь свои дворы за пределами кремлевских стен и перебираться под их защиту…

По свидетельству летописных источников, «стояние на Угре» вовсе не было тихим и мирным, как это часто изображается в литературе. То тут то там ордынцы пытались перейти реку, но всякий раз их отбивали огнем пушек и тысячами стрел. Русские прочно держали оборону по всему фронту. Тем временем приближалась зима. Реки замерзли, и ордынская конница могла перейти их без труда. Русские готовились к решающей битве. Однако, как это нередко бывает на войне, случилось непредвиденное. Орда стала быстро отступать по всему фронту. Перейти Угру, когда условия были заведомо невыгодны (базы снабжения находились в многих сотнях километров), Ахмат так и не решился.

Это была блестящая стратегическая операция, когда враг был не только отражен, но и полностью разгромлен в результате не наступления, а обороны. Напомню, произошло это в 1480 году. По моему мнению, день, когда войска Ахмата обратились в бегство, а по старому стилю это 11 ноября, должен отмечаться как первый день независимой Руси, России.

«Иван явился третий, // Нам говорит: «Шалишь! // Уж мы теперь не дети, // Послал татарам шиш» — это Алексей Толстой, из «Истории государства Российского от Гостомысла». Я всегда, когда преподавал, советовал студентам обязательно читать эту шуточную поэму, чтобы они хотя бы точно запомнили, кто за кем княжил. А дальше у Алексея Толстого так: «И вновь земля свободна // От всяких зол и бед. // И очень хлебородна…». И вот это точно: времена после падения ордынского ига ознаменовались мощным экономическим подъемом, которого не было ни до, ни после Ивана III. Каковы причины? Да прежде всего то, что прекратились разорительные междоусобные войны между князьями…

— Иван III умел маневрировать и вступать в союзы с теми, кто раньше был врагом…

— Да, в том же 1480 году он заключил стратегический союз с крымско-татарским ханом Менгли-Гераем — против Орды и Литвы, которые представляли опасность для Руси. Конечно, хан не самый надежный союзник, он стремился лавировать между Вильно и Москвой, но он боялся сыновей Ахмата, возглавивших осколки Большой Орды. Это заставляло его держаться московской ориентации, и он неоднократно опустошал враждебные Москве земли Литвы. Именно разорительный набег Менгли-Герая не позволил литовскому князю Казимиру прийти на помощь своему союзнику хану Ахмату на Угре.

А что было дальше, знаете? Дабы отомстить Казимиру за то, что тот не помог, Ахмат разграбил его владения. И с захваченной добычей остановился на зимовку в устьях Донца. И тут в дело вступил ещё один союзник Ивана III — сибирский хан Ивак. Его войска в союзе с ногайцами атаковали зимовавшие войска Ахмата и разгромили их. Сам хан Ахмат был убит в собственном же шатре.

Вот так Большая Орда получила смертельный удар, от которого уже не смогла оправиться. С Ахматом погибла и его империя. А окончательно добили Большую Орду крымские татары Менгли-Герая. Так руками самих же ордынцев Иван Васильевич окончательно одолел страшного врага, веками угнетавшего Русь.

— Вы упоминали, что вторым врагом Руси времен Ивана III была Литва. В чем были причины конфликта?

— Надо понимать, что тогдашняя Литва — это вовсе не литовское государство, а скорее, русско-польско-литовское, во главе которого стояли литовские князья. Корни его — во временах нашествия на Русь хана Батыя в XIII веке. Ведь разгром Руси, учиненный им, привел не только к установлению ордынского ига, но и к тому, что западные и южные русские земли — бывшие территории древнерусского государства — постепенно оказались захвачены Польшей и Литвой.

Два века, XIV и XV, литовские и московские князья боролись за право владения всеми обширными домонгольскими русскими территориями и княжествами. Причем чаша весов долгое время склонялась в сторону Вильно, а не Москвы. В конце XIV века литовские князья стали обладателями обширных западных и юго-западных русских земель с Киевом, Черниговом, Минском, Полоцком, Смоленском…

Долгое время в тогдашней Литве господствовали русский язык и православие. Русские князья, подданные великих литовских князей, чувствовали себя достаточно вольно в таком литовско-русском государстве и не собирались переходить под власть Москвы. Однако ситуацию кардинально изменила Кревская уния, заключенная 14 августа 1385 года между Польшей и Великим княжеством Литовским. Она предусматривала брак польской королевны Ядвиги и литовского великого князя Ягайло, возведение его королем Польши и крещение самого Ягайло (а потом и всех литовцев) в католическую веру. Что и было сделано.

С этого периода начинается процесс «окатоличивания» и «ополячивания» сначала самих литовских князей, знати и, наконец, самой Литвы. Естественно, для местного русского населения вопрос сохранения веры имел принципиальный характер: речь шла о национальной идентичности, культуре и традициях. К концу XV века католическая экспансия, затрагивавшая жившее в Литве русское население, ещё больше усилилась. Католическая Европа переживала тяжелый кризис — канун раскола и страшных религиозных войн. Она вся клокотала изнутри. Именно этот фактор стал доминировать в отношениях Руси с Литвой.

Все 80-е годы XV века между ними шла непрерывная (и при этом необъявленная!) пограничная война. При этом русские князья, вассалы Казимира, один за другим переходили на сторону Руси. Если удавалось, то со своими землями, если нет — то получая новые вотчины на территории русского государства. «Литовские люди» в свою очередь грабили русское приграничье и владения князей, перешедших от Казимира. При этом между Москвой и Вильно шел оживленный обмен посольствами, пересылались грамоты с взаимными жалобами, упреками, претензиями и угрозами.

— То есть к большой войне ни та ни другая стороны не стремились?

— Именно так. Но все изменилось 7 июня 1492 года: умер король Казимир — опытный и искусный политический деятель. Государство поделили между собой два его сына: Яну Альбрехту досталась Польша, Александру — Литва с русскими княжествами. Иван III решил воспользоваться ситуацией и, заключив союз с крымским ханом Менгли-Гераем, уже в августе того же года предпринял первый крупный поход против Литвы.

Русские войска заняли целый ряд городов, в том числе Вязьму и Мценск, и это вызвало новые переходы в московское подданство западнорусских князей. Польша отказалась поддержать Литву, и великий князь Александр первым обратился к Ивану с просьбой о перемирии. В 1494 году был заключен мир, за Московской Русью были закреплены основные приобретения, сделанные в ходе войны.

Литовский князь отказался от своих претензий на Новгород, Тверь, Псков. Кстати, именно в этом договоре между Русью и Литвой великий князь Иван Васильевич был впервые официально назван «государем всея Руси». В этом был глубокий смысл: отныне московские великие князья претендовали на все «рюриковы отчины», то есть на территории, входившие в домонгольскую Русь.

Более того, договор устанавливал союзнические отношения между странами, которые предстояло скрепить династическим браком. Иван выдал за Александра замуж свою дочь Елену, оказав таким образом честь великому князю Литовскому. Главным условием брачного договора было соблюдение русской княжной, ставшей женой католического государя, православия. В Литве, где едва ли не большинство населения составляли православные русские, это имело огромное политическое значение. Елена должна была стать знаменем православия при католическом дворе, идейной опорой для всех русских, отстаивавших свою веру под натиском католицизма.

Правда, это не особенно помогло. Католицизм в Литве усиливался, и в 1500 году Иван III снова выступил в поход. В битве на берегу реки Ведроши литовское войско было полностью разгромлено, а его предводитель взят в плен. Это была крупнейшая победа русских войск со времен Куликовской битвы! И почему-то совершенно забытая сегодня…

— Когда историки перечисляют достижения Ивана III, то в заслугу ему обязательно ставят Судебник, принятый в 1497 году…

— Конечно, это ведь первый свод законов России! Причем по сравнению с тогдашними законодательствами европейских стран — достаточно мягкий. Но это не от какой-то нерешительности, а от разума, от здравого смысла. Смертная казнь в Судебнике Ивана III, главным образом, полагалась только за воровство и разбой.

Иногда можно встретить утверждение, что Судебник Ивана III — первый шаг к крепостному праву. Ничего подобного! Документ прописывал закон о Юрьевом дне: неделю до него и неделю после крестьянин мог переходить от одного помещика к другому. Причем вместо разных сроков в различных местностях он устанавливал единый для всей русской земли. На мой взгляд, это не усиление закрепощения. Это только ещё одно подтверждение достигнутого политического единства страны. И сто лет, пока держался Юрьев день, страна была относительно стабильной и в экономическом, и в социальном смысле — насколько это было возможно.

Я убежден, что Ивана III можно считать одним из самых великих и мудрых правителей за всю тысячелетнюю историю России. «Разумный самодержец» — так назвал его Пушкин в «Борисе Годунове». Лучшей характеристики этого государственного деятеля я просто не знаю. Его вела великая и благородная идея объединения всех русских людей, создания государства Всея Руси. И ему никогда не изменяло чувство меры. Сила ясного ума и твердость характера — вот что было его главным оружием.

КСТАТИ

Именно при Иване III зафиксировано появление двуглавого орла в качестве государственного символа Русского государства. Он изображен на печати одной из грамот, выданной в 1497 году Иваном III.

Источник: nstarikov.ru