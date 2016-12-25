И.А. Ефремов – Туманность Андромеды (1956): ключевая идея и разбор на цитаты

Вторая и третья картины изображали различные аспекты планеты двойной звезды – красного гиганта и голубого карлика.



Резкие колебания температуры делали невозможной жизнь земного типа, но она тем не менее существовала в виде кремниевых кристаллов. Одна картина показывала красное солнце, другая – голубое и дисковидный звездолет с Земли, проникший в мир двойного солнца и кристаллической жизни.



В самом сжатом виде с ним сталкивается Веда, когда находит в пещере закрытую железную дверь. Нерешительность со вскрытием спасает её от возможных ловушек, но закрывает разрешение загадки на сроки, недоступные её жизни. Пещера погребена, машины раздумий выдают отрицательный ответ на привлечение тяжелой техники. И загадка для Веды скорее всего так и останется загадкой.



Мвен Мас, упираясь в непреодолимое препятствие – расстояния, идёт дальше, ставит тайный опыт. Результаты которого хотя и намекают на скорый успех, реализовать мечту при жизни ему так и не дадут. Его история самая насыщенная описаниями, его путь к цели преисполнен действия и трагедий. И именно он осознает всю глубину проблемы человечества. Описывая её в своей книге.



Эрг Ноор тоже сталкивается с загадкой в виде внеземного звездолёта. Тоже пытается и не может её раскрыть. И как и все остальные скорее всего не доживёт до её разрешения.



Три эти истории описывают нам одну и ту же мысль: существуют задачи, решить которые в рамках жизни одного поколения невозможно. Попытка форсировать события приводит к трагическим последствиям.



Помня предположение, что символика «пяти картин», указывает на Эрга Ноора, попробуем взглянуть на аспект идеи, выраженный через его историю. Первое, что бросается в глаза, что к «двери» его привёл дух — случай, если хотите, стечение жизненных обстоятельств. В попытке вскрыть звездолёт чуждых миров он не дошёл до фанатизма, не стал рисковать экипажем.



Но в отличие от Дара Ветра всё-таки решился на исследование. Более того, результат попытки можно в некотором роде считать удачным: на Землю привезён кусочек неизвестного металла и информация, достаточные для снаряжения специальной экспедиции.



И как награда за его безупречное поведение Человека, перед самым отбытием в новую экспедицию из невообразимых далей космоса пришел ответ – подтверждение его предположение о происхождении звездолёта.



На этом, пожалуй, всё. Дальнейший анализ произведения не может быть умещён в рамки рецензии к одной книге. Такие темы как «цели человечества в разных эрах», «описание системы образования Эры Кольца», «описание общественных институтов», «развитие и воспитание Человека» требуют написания отдельных статей и должны охватывать всё творчество автора. Ну а далее приведены некоторые интересные цитаты из книги.

Интересные цитаты …Как долго не могли наши предки понять простого закона, что судьба общества зависит только от них самих, что общество таково, каково морально-идейное развитие его членов, зависящее от экономики. И ещё понимание диалектической взаимозависимости, что новые общественные отношения без новых людей совершенно так же немыслимы, как новые люди без этой новой экономики. Тогда — понимание привело к тому, что главной задачей общества стало воспитание, физическое и духовное развитие человека.

— Дис хотел сказать о ритмах механизма наследственности, живой организм при развитии из материнской клетки надстраивается аккордами из молекул. Первичная парная спираль развёртывается в плане, аналогичном развитию музыкальной симфонии. Иными словами, программа, по которой идёт постройка организма из живых клеток, — музыкальна!

— Так?.. — преувеличенно удивился Дар Ветер. — Но тогда и всю эволюцию живой и неживой материи вы сведёте к какой-то гигантской симфонии?

— План и ритмика этой симфонии определены основными физическими законами. Надо лишь понять, как построена программа и откуда берётся информация этого музыкально-кибернетического механизма, — с непобедимой уверенностью юности подтвердил Тор Ан. «Посеешь поступок — пожнёшь привычку. Посеешь привычку — пожнёшь характер. Посеешь характер — пожнёшь судьбу» — пришло на ум древнее изречение. Да, самая великая борьба человека — это борьба с эгоизмом! Не сентиментальными правилами и красивой, но беспомощной моралью, а диалектическим пониманием, что эгоизм — это не порождение каких-то сил зла, а естественный инстинкт первобытного человека, игравший очень большую роль в дикой жизни и направленный к самосохранению.



Вот почему у ярких, сильных индивидуальностей нередко силён и эгоизм и его труднее победить. Но такая победа — необходимость, пожалуй, важнейшая в современном обществе. Поэтому так много сил и времени уделяется воспитанию, так тщательно изучается структура наследственности каждого. Мы прошли через непосильное усложнение жизни и предметов быта, чтобы прийти к наибольшей упрощённости. Усложнение быта приводило к упрощению духовной культуры. Не должно быть никаких лишних вещей, связывающих человека, переживания и восприятия которого гораздо тоньше и сложнее в простой жизни.



Всё, что относится к обслуживанию повседневной жизни, так же обдумывается лучшими умами, как и важнейшие проблемы науки. Мы последовали общему пути эволюции животного мира, которое было направлено на освобождение внимания путём автоматизации движений, развития рефлексов в работе нервной системы организма. Автоматизация производительных сил общества создала аналогичную рефлекторную систему управления в экономическом производстве и позволила множеству людей заниматься тем, что является основным делом человека, — научными исследованиями. Важнейшая сторона воспитания — это развитие острого восприятия природы и тонкого с ней общения. Притупление внимания к природе — это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать. Веда думала об умении учить — драгоценнейшей способности в эпоху, когда наконец поняли, что образование, собственно, и есть воспитание и что только так можно подготовить ребёнка к трудному пути человека. Учитель — в его руках будущее ученика, ибо только его усилиями человек поднимается всё выше и делается всё могущественнее, выполняя самую трудную задачу преодоление самого себя, самолюбивой жадности и необузданных желаний. Юноши слушали Веду не шелохнувшись.

— Что же главное в таком устройстве общества? — обратилась она к любителю начальников, Тот смущённо молчал, но первый юноша поспешил на выручку.

— Движение вперёд! — храбро объявил он, и Веда восхитилась.

— Приз за превосходный ответ! Перед человеком нового общества встала неизбежная необходимость дисциплины желаний, воли и мысли. Этот путь воспитания ума и воли теперь так же обязателен для каждого из нас, как и воспитание тела. Изучение законов природы и общества, его экономики заменило личное желание на осмысленное знание. Когда мы говорим: «Хочу», — мы подразумеваем: «Знаю, что так можно». Ещё тысячелетия тому назад древние эллины говорили: метрон — аристон, то есть самое высшее — это мера. И мы продолжаем говорить, что основа культуры — это понимание меры во всём. — Я сама член Контроля Чести и Права!

— Кроме вас, там ещё десять человек. А так как моё дело всепланетное, то вам придётся решать соединёнными Контролями Юга и Севера — итого двадцать один человек, помимо вас… — Это верно, и поэтому мы задерживаем пока развитие третьей сигнальной системы человека, — согласилась Эвда Наль. — Чтение мыслей очень облегчает общение индивидуумов между собой, но требует большой затраты сил и ослабляет центры торможения. Последнее — самое опасное… Теперь мы знаем, что сильная деятельность разума требует могучего тела, полного жизненной энергии, но это же тело порождает сильные эмоции. Ещё тысячелетия тому назад наши предки знали, что искусство и с ним развитие чувств человека не менее важны для общества, чем наука. — Какой-то древний мудрец сказал, что самое трудное на Земле — это сохранять радость, — вставил Дар Ветер. — Я бы на их месте шёл сюда пешком и как можно медленнее, — вдруг сказал Дар Ветер.

— Ты начал волноваться? — Веда взяла его под руку.

— Конечно. Для меня мучительно подумать, что они уходят навсегда и этот корабль я больше не увижу. Что-то внутри меня протестует против этой обязательной обречённости. Может быть, потому, что там будут близкие мне люди.

— Вероятно, не потому, — вмешался подошедший Мвен Мас, чуткое ухо которого издалека уловило речь Дар Ветра. — Это неизбывный протест человека против неумолимого времени.

Тема школы Наблюдатели могли во время дежурств заниматься, поэтому большинство из них были ещё не закончившими образования учащимися. А Чара Нанди окончила высшую школу танцев: обе ступени — древних и современных, — в тон Веде отозвался Карт Сан.

— Мы с Ведой учились тоже, но только в низшей, — вздохнула Эвда Наль.

— Низшую теперь проходят все, — поддразнил художник. Дар Ветер мог повидаться с сыном Грома Орма — председателя Совета Звездоплавания; Гром Орм избрал его наставником-ментором своего сына.

Мальчик вырос и с будущего года приступал к свершению двенадцати подвигов Геркулеса, а пока работал в Дозорной службе в болотах Западной Африки. Но ближайшие ваши планы — подвиги Геркулеса. Вы знаете, что вам назначено?

— Только первые шесть.

— Ну конечно, другие шесть назначаются после выполнения первой половины, — вспомнил Дар Ветер Старшие школьники навещали расположенные поблизости школы первого или второго циклов и наблюдали за учением и воспитанием выбранных подопечных. При тщательности воспитания интегральная помощь учителям была необходима.

Тема особенностей эр развития человечества Тогда эпоха статуи – конец ЭРМ Я интересуюсь реконструкцией разных расовых типов, бывших в древности до самой ЭРМ. Пространство по-прежнему неодолимо в космосе, оно разделяет миры, не позволяет нам разыскать близкие нам по населению планеты, слиться с ними в одну бесконечно богатую радостью и силой семью. Это было бы самым великим преобразованием после эры Мирового Воссоединения с той поры, как человечество наконец превратило нелепое раздельное существование своих народов и слилось воедино, совершив гигантский подъём на новую ступень власти над природой. Только в ЭВМ — эру Мирового Воссоединения — обучались правильно пользоваться сильными антибиотиками, не порождая опасных последствий. Когда-то символом изобилия было золотящееся от спелости хлебное поле. Но уже в ЭМВ — эру Мирового Воссоединения — поняли экономическую невыгодность однолетних культур, а с перенесением земледелия исключительно в тропическую зону отпало трудоёмкое ежегодное выращивание травянистых и кустарниковых растений. Деревья, долголетние, слабее истощающие почву, устойчивые к климатическим невзгодам, стали основными сельскохозяйственными растениями ещё за сотни лет до эры Кольца. На её усечённой верхушке стояло изваяние человека в рабочем комбинезоне эры Разобщённого Мира. В правой руке он держал молоток, левой высоко поднимал вверх, в бледное экваториальное небо, сверкающий шар с четырьмя отростками передающих антенн. Это был памятник создателям первых искусственных спутников Земли, совершившим этот подвиг труда, изобретательности, отваги. Чуткая внимательность ко всему была характернейшей чертой людей эпохи Кольца. Он не мог не удивляться тому, как многое из ещё недавней культуры человечества уже отошло в небытие. Исчезли совсем столь характерные для эры Мирового Воссоединения словесные тонкости — речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности. Прекратилось совсем писание как музыка слов, столь развитое ещё в ЭОТ — эру Общего Труда, исчезло искусное жонглирование словами, так называемое остроумие. Ещё раньше отпала надобность в маскировке своих мыслей, столь важная для ЭРМ. Все разговоры стали гораздо проще и короче. По-видимому, эра Великого Кольца будет эрой развития третьей сигнальной системы человека, или понимания без слов.