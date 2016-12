Stern: Боевой дебют Леопардов – полная катастрофа

На прошедшей неделе известное немецкое еженедельное издание Stern опубликовало статью популярного в Германии журналиста и военного обозревателя Гернота Крампера, посвящённую боевому дебюту танков «Леопард-2». В своей статье итоги первого серьёзного боя лучшего европейского танка Крампер называет не иначе, как катастрофой….

Причиной для столь резкой критики стало уничтожение сразу двух танков «Леопард-2А4» турецкой армии на подступах к сирийскому городу Аль-Баб. Крампер отмечает, что три танка боевики ИГ* вывели всего за двое суток. При этом два танка, по сведениям обозревателя, были полностью уничтожены вместе с экипажами, третий же не подлежит восстановлению, но экипаж отделался тяжёлыми ранами и ожогами.

По словам журналиста, ранее «Леопард-2» уже попадал в зону боевых действий. Так, в составе канадских войск более современная модель немецкой машины побывала в Афганистане, но дальше нескольких мелких стычек с талибами дело не зашло. Стоит отметить, что уже тогда немецкие танки получили неудовлетворительную оценку от военных экспертов. Причиной послужил случай с наездом на мину, когда пострадал один из членов экипажа. Военные отметили, что подрывы израильского танка «Меркава», традиционного конкурента «Леопарда», и на более мощных минах и фугасах наносили технике и экипажу куда меньше вреда.

Turkish Leopard 2A4 Tank in combat against ISIS

Под Аль-Бабом же всё случилось куда трагичнее. Крампер считает, что уничтожение «Леопарда» модели 2А4 противотанковой ракетной системой TOW2 вполне предсказуемо, так как данная модель не обладает какими-либо эффективными средствами защиты от подобного оружия. Однако это был только первый случай нападения на танк, и именно тогда экипажу удалось выжить. В двух же других случая гордость немецкого танкостроения была атакована советскими ПТУРами «Фагот»….

A Leopard-2A4 tank of the Turkish Army, destroyed by SAA in al-Bab, E. Aleppo 12.12.16

Германский журналист с ужасом отмечает, что модификация 2А4 начала выпускаться в середине 80-х годов прошлого века, однако уничтожается она ракетами минимум на 15 лет старше. То есть, уже тогда Германия, страна, обладающая лучшим ВПК в Европе, уступала более старому советскому оружию.

«Сейчас «Леопарды» этой модификации, закупленные многими странам мира, в том числе и европейскими, уничтожаются примитивными ракетами, управляемыми по проволоке!», – сокрушается Крампер.

В конце статьи военные обозреватель уточняет, что данная модификация в германской армии считается устаревшей и не используется, а значит, в случае возможного конфликта с Россией можно надеется, что немецкие танки не будут беспомощными ягнятами….

Следует отметить, что ранее, в одной из статей, Крампер уже «разнёс» американский танк «Абрамс». Разбирая конфликт в Ираке, он продемонстрировал, как «Абрамс» иракской армии был с лёгкостью уничтожен ПТУРом ИГ*.

В то же время, в соседней Сирии российский танк Т-90 правительственной армии выдержал попадание из ПТРС….

В качестве главной причины поражения танков стран НАТО Крампер называет низкую подготовку танкистов из ближневосточных стран. Он прямо заявляет, что уровень подготовки турецких танкистов куда ниже, чем у бронебойщиков боевков. Однако это не отменяет того факта, что в схожих ситуациях российская техника позволяет экипажам совершать ошибки без критического риска для жизни.

Напомним, что Дания в Афганистане потеряла не менее 6 танков Leopard 2А5DK в боевых действиях многонациональных сил ISAF в Афганистане по различным причинам.

В завершении стоит отметить, что российскими оружейниками разрабатыается уникальное покрытие, не позволяющее инфракрасным устройствам противника обнаружить позицию машины.

Представитель «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов рассказал, что на предприятии тестируют танки-невидимки.

По его словам, в настоящее время проходят испытания двадцати модификаций танков «Армата». На боевой машине установлена четырёхуровневая система защиты, которая мешает врагу обнаружить танк на поле боя.

Кроме того, в Сирии ВС России успешно опробовали 162 образца нового и модернизированного вооружения. Применявшееся оружие показало высокую эффективность. Об этом сообщил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. Он сообщил также, что в ходе боевого применения были выявлены и огрехи. Так, до полного устранения обнаруженных недостатков была приостановлена закупка 10-ти образцов вооружения. При этом Шойгу отметил, что при испытаниях на полигоне эти недостатки себя не проявили.