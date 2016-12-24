Расплата за экономический подъём Китая

Китай - это не только самая населенная страна в мире, и не только одна из самых быстрорастущих экономик мира. Это страна глобальной экологической и социальной катастрофы, которые становятся платой за бурный рост и стремительное развитие.

Помните, какую вонь издают китайские вещи сомнительного качества? Даже в небольших количествах. А что если это целые заводы и фабрики по круглосуточному производству таких изделий?

Смог с 2013 года стал главной проблемой китайской столицы.

Уникальность пекинской ситуации со смогом придают не сами химические вещества, попадающие в воздух из-за деятельности промышленности и общественного транспорта, а метеорологический цикл. Все начинается с невидимого глазу процесса нуклеации (образования ядер) взвешенных частиц (аэрозолей), размер которых не превышает нескольких нанометров. Далее, при условии безветренной погоды и контакта с летучими органическими соединениями окисью азота от городского транспорта и двуокисью серы от местных промышленных предприятий взвешенные частицы начинают увеличиваться в размерах.

Также ученые отмечают, что единственный способ борьбы со смогом – это сокращение выбросов вышеупомянутых веществ. Однако все эти выбросы связаны с развивающейся экономикой, ускоренной урбанизацией и быстрым ростом населения Пекина. Любое торможение этих процессов окажет негативное воздействие на развитие страны, подчеркивают исследователи.

Другой побочный эффект “экономического чуда” – эксплуатация людей.

17 июля прошлого года управляющий частного предприятия по обжигу кирпича в провинции Шаньси и один из его подчиненных попали под суд после скандала вокруг рабского труда на кирпичных печах. Задержанных обвиняли в том, что 34 рабочих были у них в настоящем рабстве. На фабрике была настоящая тюрьма, со сторожевыми псами и регулярными зуботычинами, плетьми и побоями от охранников тем, кто пытался сбежать. 19 рабочих были искалечены, по крайней мере, еще 13 – умерли от надрывного труда с пяти утра в течение 16-20 часов, ожогов и плохих условий. Рабов запирали в голой комнате, без кроватей или нар, кормили хлебом и водой раз в день, во время единственного же 15-минутного перерыва.

Школьники из глубинки провинции Сычуань жаловались в прессу, что их заставляли работать по 14 и больше часов на заводе по сборке электроники, без всякой зарплаты – якобы в качестве “школьной учебной программы”. Девочки и юные девушки Гуандуна вкалывают на фабриках по производству кофематов и копировальных машин, собирают пластмассовых кукол, делают ремешки для наручных часов – все это, в лучшем случае, за 45 евро в месяц. Да еще и при колоссальном уровне травматизма, часто оставаясь без пальцев, получая тяжелые ожоги – но все медобслуживание и весь соцстрах на местном производстве ограничиваются пластырем или бинтом.

“Зарплаты нам хватает, от голода наша семья не умрёт, но мы не можем позволить себе снимать комнату, чтобы жить вместе с ребёнком. Я звоню своей дочери 2-3 раза в неделю, и она каждый раз спрашивает: “Мама, когда вы с папой приедете?” И каждый раз я говорю: “Скоро приедем”, - < ![CDATA[ ]]> рассказывает 27-летняя Фэн Бин< ![CDATA[]]>, которая вместе с мужем работает в корпорации Hung Hing Printing Group Ltd, выполняющей заказы европейских предприятий по производству игрушек.

На заводе “Аньтай”, где также проводили расследование сотрудники SАСОМ, работает 1500 человек в возрасте от 30 до 50 лет. В “горячий” сезон руководство набирает ещё около 300 временных рабочих. В месяц они сверхурочно перерабатывают в среднем 140 часов, что в четыре раза больше установленного государством предела.

Экономическое развитие – это хорошо. Быстрое экономическое развитие – очень хорошо, а вот очень быстрое развитие – уже обрастает несопоставимым с эффективностью последствиями. Китай – лидер, но дается это лидерство критичным для современного мира расслоением общества, которое выливается в фактическое издевательство над простым рабочим классом. Китайская конкурентоспособность построена на рабском труде, без которого этой конкурентоспособности не добиться. И если кто-то ставит Китай в качестве примера, то нужно отчетливо понимать, что к такому промышленному успеху обязательно прилагается узаконенное рабство и серый туман.

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См. также фильм Вся жизнь — Завод

Документальная картина, которая рассказывает о том, что заводы в Китае существуют в качестве настоящих городов для рабов технократической цивилизации.