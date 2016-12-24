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Расплата за экономический подъём Китая

14:02. 24 декабря 2016 Просмотров - 542 Нет комментариев Опубликовал:

Китай - это не только самая населенная страна в мире, и не только одна из самых быстрорастущих экономик мира. Это страна глобальной экологической и социальной катастрофы, которые становятся платой за бурный рост и стремительное развитие.

Помните, какую вонь издают китайские вещи сомнительного качества? Даже в небольших количествах. А что если это целые заводы и фабрики по круглосуточному производству таких изделий?

Смог с 2013 года стал главной проблемой китайской столицы.

Взрывоопасные последствия экономического подъёма Китая

Взрывоопасные последствия экономического подъёма Китая

Уникальность пекинской ситуации со смогом придают не сами химические вещества, попадающие в воздух из-за деятельности промышленности и общественного транспорта, а метеорологический цикл. Все начинается с невидимого глазу процесса нуклеации (образования ядер) взвешенных частиц (аэрозолей), размер которых не превышает нескольких нанометров. Далее, при условии безветренной погоды и контакта с летучими органическими соединениями окисью азота от городского транспорта и двуокисью серы от местных промышленных предприятий взвешенные частицы начинают увеличиваться в размерах.

Взрывоопасные последствия экономического подъёма Китая

Взрывоопасные последствия экономического подъёма Китая

Также ученые отмечают, что единственный способ борьбы со смогом – это сокращение выбросов вышеупомянутых веществ. Однако все эти выбросы связаны с развивающейся экономикой, ускоренной урбанизацией и быстрым ростом населения Пекина. Любое торможение этих процессов окажет негативное воздействие на развитие страны, подчеркивают исследователи.

Взрывоопасные последствия экономического подъёма Китая

Взрывоопасные последствия экономического подъёма Китая

Другой побочный эффект “экономического чуда” – эксплуатация людей.

17 июля прошлого года управляющий частного предприятия по обжигу кирпича в провинции Шаньси и один из его подчиненных попали под суд после скандала вокруг рабского труда на кирпичных печах. Задержанных обвиняли в том, что 34 рабочих были у них в настоящем рабстве. На фабрике была настоящая тюрьма, со сторожевыми псами и регулярными зуботычинами, плетьми и побоями от охранников тем, кто пытался сбежать. 19 рабочих были искалечены, по крайней мере, еще 13 – умерли от надрывного труда с пяти утра в течение 16-20 часов, ожогов и плохих условий. Рабов запирали в голой комнате, без кроватей или нар, кормили хлебом и водой раз в день, во время единственного же 15-минутного перерыва.

Школьники из глубинки провинции Сычуань жаловались в прессу, что их заставляли работать по 14 и больше часов на заводе по сборке электроники, без всякой зарплаты – якобы в качестве “школьной учебной программы”. Девочки и юные девушки Гуандуна вкалывают на фабриках по производству кофематов и копировальных машин, собирают пластмассовых кукол, делают ремешки для наручных часов – все это, в лучшем случае, за 45 евро в месяц. Да еще и при колоссальном уровне травматизма, часто оставаясь без пальцев, получая тяжелые ожоги – но все медобслуживание и весь соцстрах на местном производстве ограничиваются пластырем или бинтом.

Взрывоопасные последствия экономического подъёма Китая

“Зарплаты нам хватает, от голода наша семья не умрёт, но мы не можем позволить себе снимать комнату, чтобы жить вместе с ребёнком. Я звоню своей дочери 2-3 раза в неделю, и она каждый раз спрашивает: “Мама, когда вы с папой приедете?” И каждый раз я говорю: “Скоро приедем”, - < ![CDATA[]]>рассказывает 27-летняя Фэн Бин< ![CDATA[]]>, которая вместе с мужем работает в корпорации Hung Hing Printing Group Ltd, выполняющей заказы европейских предприятий по производству игрушек.

На заводе “Аньтай”, где также проводили расследование сотрудники SАСОМ, работает 1500 человек в возрасте от 30 до 50 лет. В “горячий” сезон руководство набирает ещё около 300 временных рабочих. В месяц они сверхурочно перерабатывают в среднем 140 часов, что в четыре раза больше установленного государством предела.

Взрывоопасные последствия экономического подъёма Китая

Экономическое развитие – это хорошо. Быстрое экономическое развитие – очень хорошо, а вот очень быстрое развитие – уже обрастает несопоставимым с эффективностью последствиями. Китай – лидер, но дается это лидерство критичным для современного мира расслоением общества, которое выливается в фактическое издевательство над простым рабочим классом. Китайская конкурентоспособность построена на рабском труде, без которого этой конкурентоспособности не добиться. И если кто-то ставит Китай в качестве примера, то нужно отчетливо понимать, что к такому промышленному успеху обязательно прилагается узаконенное рабство и серый туман.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

См. также фильм Вся жизнь — Завод

Документальная картина, которая рассказывает о том, что заводы в Китае существуют в качестве настоящих городов для рабов технократической цивилизации.

Источник: www.kramola.info

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