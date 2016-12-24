Как славяне отмечали Новый год

Наши предки тоже любили широко отмечать Новый год. А знаете ли вы, когда и как они его встречали? К какому событию был он приурочен, какие обычаи тогда существовали, и зачем нужно было сжигать полено?

Удивительно, что традицию отмечать новый год можно найти у всех народов на всех континентах. Мало того, этот праздник пришёл к нам из глубокой древности. И со временем он не только ни умер, но и обрёл глобальный, мировой масштаб. И если сейчас люди разных культур встречают новый год практически одинаково, то раньше они праздновали его по-разному. Где-то его отмечали широко, а где-то скромно, где-то он имел сакральное значение, а где-то «гражданское». А какое значение он имел в жизни наших предков?

Когда отмечали наступление нового года?

В древности календарь был нужен людям ничуть не меньше, чем нам сейчас. Все посевные работы проводились согласно нему. Знание времени было важно также для охотников и рыболов, для бортников и скотоводов. Правда, календарь тогда хранили не на бумаге, а в голове, а даты определяли по природным приметам. И, естественно, он совсем не совпадал с тем календарём, который мы ведём сейчас.

В самой глухой древности наши предки пользовались лунным календарём. Доказательством тому служит само название 12-ти циклов в году: месяцы. Но позже, когда славяне широко освоили земледелие, в их жизни стало играть большую роль солнце. Календарь изменился, и все праздники были привязаны к положению на небе дневного светила.

Приходом весны, лета, осени и зимы считались дни равноденствий и солнцестояний. То есть каждое 22-ое число марта, июня, сентября и декабря. А наступление нового года отмечалось в марте и в сентябре. Эти две даты существовали параллельно на разных территориях. Весенний новый год назывался новолетием, так как этот праздник знаменовал приход нового лета, то есть нового рабочего сезона.

Но большинство наших предков предпочитало сентябрьскую дату. Почему? В этот период заканчивались почти все полевые работы, поспевал урожай в огородах и в садах: наступало время отдыха и изобилия. Когда ещё устраивать праздник, как не в это время?

Славянский Новый год

Славянский Новый год (и весенний и осенний) имеет более давнюю историю, чем тот, который мы отмечаем по григорианскому календарю. Вспомните, царь Пётр Великий ввёл его только в 1700-ом году, а это значит, что мы встречаем праздник по новому образцу только 317 раз. Ничтожно малое чисто в сравнении с многовековой традицией наших предков!

С праздником наших предков связано множество традиций, поверий и обычаев. Например, не к добру считалось начинать новый год не прощённым, с обидами и с долгами. Поэтому накануне праздника нужно было уладить все ссоры и вернуть долги (в том числе оброки и дани). Также считалось к добру переехать в новый дом именно к этому празднику.

В последний день уходящего года славяне ранним утром обходили все свои поля и пели заклинательные песни, которые должны были помочь в наступающем году поспеть хорошему урожаю. Обход сопровождался весёлыми шутками и плясками.

Вечером последнего дня хозяйки дома гасили в печи огонь, а затем проводили обряд зажжения нового огня. Если он разгорался быстро, то это означило, что будущий год будет счастливым. И, также как мы сейчас, наши предки навещали родных и знакомых, а вечером накрывали богатый стол.

В 1492 году государство официально утвердило дату наступления нового года по юлианскому календарю: 14 сентября. Этот праздник назывался Первым днём во году, а Новолетием стали называть религиозный праздник. С тех пор новогодние гуляния повсеместно проводились в сентябре.

Зимний славянский праздник

Но и в середине зимы у наших предков был весёлый праздник, похожий на наш нынешний Новый год: Коляда. Что это за праздник?

Он приходился на 22 декабря, то есть, опять же, на зимнее солнцестояние. В это время наблюдается самый короткий день в году и самая длинная ночь. Поэтому, видимо, славяне считали, что именно в этот день умирает «старое» солнце и рождается «новое». Смысл самых древних, языческих колядок состоял в том, чтобы восславлять новорожденное дневное светило и желать добра всем своим близким. В ночь на 23 декабря было принято надевать лучшую одежду, гадать, накрывать стол для гостей и петь особые песни, выражающие пожелание добра и счастья. Также наши предки разводили костры и сжигали на них большое полено, символизировавшее «старое» солнце, уходящий год и все несчастья. Чем ярче горело полено, тем урожайнее будет следующее лето.

С приходом христианства появилось поверье, что в эту ночь из потустороннего мира к нам приходят духи умерших и всякая злая нечисть. И значение колядования – хождения по улицам и распевания песен – изменилось. Теперь молодые люди и дети наряжались и пели песни для того, чтобы прогнать или напугать нечисть. Но, в основном, традиции праздника остались теми же, только обрели религиозную основу.

С введением нового календаря в 1700-ом году, когда празднование Нового года перешло с сентября на январь, традиции славянского Новолетия и Коляды сплелись. Не правда ли, древние традиции напоминают наши современные?

Напоследок…

По славянскому календарю сейчас наступает 7525 год – год Крадущейся Лисицы. Удачное время для смелых и предприимчивых людей, для начала новых дел, особенно тех, что касаются финансового вопроса.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru