Сводки от ополчения Новороссии 23 декабря 2016
- 07:30 Дебальцево: Каратели получают такой ответ, что скоро у них пропадет желание воевать (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 Украина попала в новый «мини-котел» на Донбассе.
- Вчера 23:45 Раненные под Дебальцево солдаты ВСУ признали, что напали на ЛНР первыми. Их ждут месяцы реабилитации (ВИДЕО).
- Вчера 22:51 Тревожный знак: Украина расконсервирует ракетные комплексы «Точка-У» (ФОТО).
- Вчера 20:49 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 22.12.2016.
Дебальцево: Каратели получают такой ответ, что скоро у них пропадет желание воевать (ФОТО, ВИДЕО)
Известный ветеран Ополчения и военкор Геннадий Дубовой рассказал некоторые подробности о боях под Дебальцево.
21.12.2016 г.
«Сегодня в течение всего дня украинская артиллерия вела обстрелы по всей Светлодарской дуге. Работали минометы, гаубицы, „грады“. Зафиксированы попадания в жилой сектор на окраине г. Дебальцево. Радостные вопли укров о том, что они нас потеснили на некоторых участках фронта не соответствует действительности. Все подразделения, в том числе 3-й батальон (командир Мачете) седьмой бригады второго корпуса армии ДНР стоят на своих позициях, успешно пресекая вылазки противника».
22.12.2016 г.
«Шестой день на Дебальцевском направлении, в районе названном «Светлодарская дуга» идёт ожесточенное сражение. Подразделения Седьмой бригады Второго корпуса Армии ДНР с минимальными потерями для себя и существенными для противника (цифры смотрите в официальных сводках) остановили попытку прорыва ВСУ.
Наши позиции почти непрерывно противник обрабатывает из САУ, «Васильков», 120-х миномётов. Отвечаем так, что скоро всякое желание нас обстреливать у карателей пропадёт. Сражение ожесточённое, настоящее, успешное для нас, однако… освещается в наших СМИ оно более, чем скупо.
Почему?
Разрешение на съёмку непосредственно на передовой и под строжайшим присмотром изредка получают лишь ведущие российские каналы. Но. И со всеми разрешениями не спешат они показывать, как проливает кровь Новороссия. Нынче спрос на кровь сирийцев, кровь русских на медиа-рынке упала в цене, практически обесценилась…
В то время, как почти все украинские СМИ чуть ли не круглосуточно демонстрируют инсценированный героизм и постановочные победы ВСУ, мы на радость противнику демонстрируем «говорящие головы», пережёвывающие тоскливый неинформативный официоз. Мужество наших бойцов, их высочайшее в продолжающемся сейчас сражении воинское мастерство, а уже тем более раненые и погибшие — за кадром».
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Украина попала в новый «мини-котел» на Донбассе
Уже несколько дней под Дебальцево идут полномасштабные бои, самые жаркие за последние 2 года.
Неужели это начало новой большой войны? Военкор «КП.ру» Дмитрий Стешин попытался разобраться в происходящем, связавшись с людьми на передовой.
ИДЕТ «ОБМЕН МНЕНИЯМИ»
Военкор с Донбасса Анна Долгарева, только что вернулась с линии фронта. Отогревалась два часа и заряжала компьютер.
Что это было? — спросил я ее. — Разведка боем, прощупывание нашей обороны и скорости реакции ополчения?
— Нет, там была натуральная атака, попытка спрямить Светлодарскую дугу. Не знаю, было это решение высокого украинского командования или какого-то командира на месте, но они дали плотный артогонь, пока ополченцы засели в укрытиях, пошли вперед, взяли три высоты — «Кикимору» (самая важная), «Крест» и «Звезду».
Ну а потом подключились «мирные луганские трактора», и на следующий день «Кикимора» вернулась обратно. Сейчас «мирные луганские трактора» «обмениваются мнениями» с украинской артиллерией относительно двух остальных высот. Они пока не наши, но ВСУ (вооруженные силы Украины. — Ред.) оттуда тоже отошли
— Какие потери в этих боях?
— Оценить украинские потери невозможно, потому что идет очень горячий «обмен мнениями» и трупы лежат на поле, никто их не считал. Но несколько десятков — точно. Да, все участники говорят, что раненых украинцы бросали на поле боя.
О потерях ополчения — ну вот я случайно подслушала цифру в пять человек. Думаю, что если и больше, то счет на единицы. Раненых много, это да, несколько десятков.
— Что говорят бойцы ополчения? Сам много раз слышал от них: «надоело сидеть в окопах, нужно наступать».
— Да постоянно так говорят. Потому что из-за непонятной ситуации «ни мира, ни войны» идет отток идейных добровольцев, идет деморализация армии. На то, что «вперед надо идти», жалуются все бойцы.
Периодически командование отдает вообще странные приказы о полном запрете огня: мол, не поддавайтесь на провокации, по вам стреляют, а вы молчите. При этом, почти постоянно идут обстрелы с украинской стороны на юге ДНР, периодически — провокации в районе Станицы Луганской, Первомайска-Кировска, западных окраин Донецка… но это всю осень так.
Уже несколько дней под Дебальцево идут полномасштабные бои
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДУГА
Наверное, это было самое удачное место для возможного наступления ВСУ — так называемый «Светлодарский выступ». От выступа всего 15 километров до Дебальцево — крупнейшего железнодорожного узла региона! Не случайно, в Великую Отечественную за Дебальцево шли страшные бои. Ополчение этот выступ всегда хотело «срезать», а ВСУ — расширить, нависнув над Горловкой — одним из крупнейших населенных пунктов Донбасса, сопоставимым по размерам с Донецком или Луганском.
Нынешние бои начались ранним утром 18 декабря с серьезной артподготовки. По данным ОБСЕ, обе стороны выпустили свыше 700 гаубичных снарядов. По мнение специалистов, такая артиллерийская активность ВСУ — редкость. Орудийные стволы большинства украинских артсистем изношены, сами стволы не выпускаются и купить их негде.
Так же в ВСУ уже чувствуется дефицит боеприпасов. Не смотря на эти обстоятельства, после артподготовки, в полдень, началось наступление частей 54 бригады ВСУ. Численность наступавших — рота усиленная бронетехникой и артиллерией. По данным разведки ополчения, 54 бригада ВСУ недавно вернулась с ротации, и по меркам «окопной» войны считалась «свежей».
Интересно, что наступление, точнее вывоз раненых обеспечивали вертолеты ВВС Украины, что является большой редкостью. Их применение опровергает мнение, что вся эта операция была чуть ли не частной инициативой командования 54-бригады. Один из украинских волонтеров уже с горечью написал в своем блоге: «Все, к чему прикасается Генштаб, превращается в Иловайск». Он, конечно, имел ввиду позорный «Иловайский котел», в котором оказались украинские войска в 2014 году.
Итак, наступающим противостояло от силы три десятка ополченцев сидящих в опорных и наблюдательных пунктах. С потерями, но они смогли отойти. После чего, оставленные опорные пункты стали перемешивать с землей артиллеристы и занимаются этим уже пятый день. Кроме того, наступающие не смогли подавить или обнаружить несколько минометных позиций ополчения в лесопосадках. Дальше развить наступление ВСУ не смогли, хотя, по данным разведки, планировали перерезать дорогу Горловка-Енакиево и Углегорск-Дебальцево.
Не смотря на сомнительные успехи, в минувшую среду, Секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что «украинские войска продвинулись вперед и заняли новые позиции, которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».
В реальности, ВСУ оказались на разбитых и пристрелянных артиллерией ополчения «опорниках», к которым невозможно подвезти подкрепление и боеприпасы и забрать раненых. В украинской части интернета даже всплыло знакомое слово «котел», правда, с приставкой «мини». Хотя, по меркам затяжной «окопной» войны потери оказались ужасающими. По данным бывшего коменданта Горловки Игоря Безлера — со стороны ВСУ погибло свыше сотни человек. Безлер предложил тем украинцам, кто ему не верит, позвонить своим близким на передовую, чтобы убедиться — живы ли они.
УГОЛ ДЛЯ ПОРОШЕНКО
Разумеется у неудачного наступления ВСУ был политический подтекст.
Диванные и окопные аналитики уже назвали ряд причин: окончательный подсчет голосов Трампа и полный крах президентских надежд Клинтон. «Дембельский аккорд» Обамы на Украине. Скандальная приватизация «Приватбанка», больше похожая на аферу. Недовольство простыми украинцами резким ростом тарифов ЖКХ…
В чем же настоящая причина? Александр Казаков, политолог и советник Главы ДНР, считает, что это вопрос стоит переадресовать самому президенту Украины:
— Я много раз говорил о том, что у Порошенко в штанах лежит граната, которую он готов взорвать, когда поймёт, что загнан в угол. И поэтому сейчас для нас всех наступает самое опасное время. С 19 декабря до 20 января. В это время будет сформирована позиция администрации Трампа по Украине.
И один из вариантов заключается в том, что США просто умоют руки. Это и есть угол для Порошенко. Потому что ему даже гарантий не дадут. Не просто для его капиталов, но даже и для личной безопасности. И вот тогда начало третьей военной кампании против Донбасса со стороны Киева — это спасительный билет для Порошенко и его команды. Если это произойдёт — Минские соглашения обнуляются. Нужны будут новые форматы. И единственным легитимным персонажем со стороны Киева для этого формата остаётся Порошенко. Потому что других пока не появилось.
Так что, на мой взгляд, обострение обстановки под Дебальцево — это со стороны Украины «пристрелка». Разведка боем. Не очень удачная. А по результатам и потерям — совсем не удачная для Киева. Но Порошенко это безразлично. Его задача — не победить, а начать военные действия и вынудить Россию и Европу (США уже не впишутся) снова сесть с ним за стол переговоров, чтобы прекратить поток жертв.
Дмитрий Стешин
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Раненные под Дебальцево солдаты ВСУ признали, что напали на ЛНР первыми. Их ждут месяцы реабилитации (ВИДЕО)
Солдаты украинских оккупационных войск говорят, что справились с командой занять позиции Народной милиции ЛНР под Дебальцево, таким образом признавая, что сами совершили нападение, вопреки лжи командования ВСУ, обвиняющего военных ЛНР.
Множество раненых украинских военных находятся в госпиталях в разных частях страны. Десятки раненых солдат ВСУ отправили в Днепропетровск, а 12 раненых оккупантов из-под Дебальцево доставили в Винницкий военный госпиталь.
Двое военных находятся в реанимации, говорится в новостном сюжете ТСН.
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Из Донбасса солдат доставили санитарной авиацией.
«Это эвакуация непосредственно с передовой, вне передовых госпитальных баз», — рассказал журналистам начальник травматологического отделения военного госпиталя Центрального региона Александр Фомин.
Врач добавил, у большинства горе-карателей огнестрельные ранения рук, ног, грудной клетки и живота. Нужные операции сделаны, угрозы жизни для большинства прибывших уже нет. Военных ждет долгая реабилитация, с ними начали работать психологи.
«Много контузий. Не один месяц лечения и реабилитации», — заявляет главный травматолог госпиталя.
Сами «ВСУшники» прямо заявили, что получили приказ и выполнили поставленную командирами задачу, таким образом невольно признав, что сами совершили нападение, вопреки лжи командования ВСУ, обвиняющего вооруженные силы Народных республик Донбасса.
Также раненые утверждают, что они захватили высоту с минимально возможными в данной ситуации потерями со своей стороны. Страшно представить, какие же потери у украинской армии считаются не минимальными, учитывая, что за время этой провальной операции несколько десятков солдат ВСУ были убиты и многие десятки получили ранения.
«Взять высоту, мы ее взяли. Мы взяли те позиции, которые мы должны были занять. Потери у нас минимальные», — говорит раненый солдат по кличке «Лука».
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Тревожный знак: Украина расконсервирует ракетные комплексы «Точка-У» (ФОТО)
Вооруженные силы Украины начались снимать с консервации и вводить в строй тактические ракетные комплексы «Точка-У».
Об этом сообщают украинские СМИ.
Также они публикуют фото расконсервированного комплекса.
«Данные ракетные комплексы являются мощным средством поражения в Вооруженных Силах. В 2014-м году, во время военных действий на Донбассе, они использовались военными во время боев за Саур-Могилу и в нескольких других операциях», — отмечают СМИ.
В связи с последними обострениями обстановки на фронтах Донбасса данная информация выглядит, как подготовка к новой эскалации насилия со стороны ВСУ.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 22.12.2016
— ВСУ снова начали обстрел ЛНР;
— В Сирии отпраздновали освобождения Алеппо от террористов;
— ВСУ за сутки почти 1000 раз атаковали ДНР.
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