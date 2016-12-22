Заглохшее государство: история с «Мерседесом», сбившим мужчину, показала силу соцсетей

Неделю назад на Бауманской автомобиль «Мерседес» насмерть сбил пешехода. Пешеход шел по тротуару, а «Мерседес» занесло — слишком высокая у него была скорость для того маневра, что он пытался исполнить.

Пешеход Юрий Карпов пролетел по воздуху метров пять и рухнул на землю. Уже без признаков жизни.

А «Мерседес» уехал.

Через несколько минут, правда, вернулся. Подрулил задом. Чтоб посмотреть.

Позже полиция нашла «Мерс» брошенным в Орликовом переулке.

Владелец Карен Губасярян заявил в полиции, что не знает, кто был за рулем момент аварии, и был отпущен домой.

Преступление имело все шансы обернуться «висяком». Но в СМИ и социальные сети попала видеозапись с камеры наблюдения.

Мгновенная и страшная смерть человека, который тихо-мирно шел себе по тротуару, потрясала. Люди распространяли запись, пересылали друг другу, сопровождая гневными комментариями в адрес правоохранителей.

Благодаря осведомленности общества и бурной его реакции ДТП со смертельным исходом, которые случаются в Московском регионе практически каждый день и считаются рутинными, за несколько дней перешло в разряд резонансных преступлений, по которым люди судят о работе полиции. Спустить его на тормозах, замять, сделать вид, что преступников идентифицировать не удалось, уже было нельзя.

В четверг было названо имя подозреваемого: по всей вероятности, за рулем находился Александр Ломов, 27 лет.

Самого его, правда, пока не нашли. Но, по крайней мере, установили личность.

Ломов и Губасарян объявлены в розыск. Судя по тому, с каким скрипом запускалось расследование, вряд ли это случилось бы, если бы не общественное давление.

Полиция у нас хорошо работает в двух случаях: когда у полицейских есть личная заинтересованность и когда на них давит начальство.

Начальство давит, когда на него самого давят. В нашем случае на него давило общество, массово выражая возмущение бездеятельностью полиции.

Мы все налогоплательщики. Мы платим налоги, чтоб содержать государственные структуры, которые всем нам необходимы, — полицию, армию, суды, медицинские и образовательные учреждения.

Мы платим налоги и думаем, этого достаточно, чтоб они добросовестно работали. А этого недостаточно.

Исправно платить налоги — мало. Надо еще постоянно оказывать на эти структуры общественное давление, контролировать их и поднимать хай до небес, если они не работают или работают плохо.

Каждый их «косяк» должен доводиться до общественности. Огромная польза соцсетей в том, что они позволяют это делать.

Наши госструктуры — механизмы с ручным запуском двигателя. Как газонокосилка или лодочный мотор. Чтоб они завелись, надо сильно дернуть трос. И не один раз. И потом еще его дергать каждый раз, когда они будут глохнуть.

Расследование жуткой смерти на Бауманской, запущенное благодаря рывкам соцсетей, — прямое тому подтверждение.

http://www.mk.ru/social/2016/12/22/zaglokhshee-gosudarstvo-istoriya-s-mersedesom-sbivshim-muzhchinu-pokazala-silu-socsetey.html