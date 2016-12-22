Узники Кексгольмской крепости. Пугачёвы

Взойдя на престол, император Павел I отменил многие указы своей матери, Екатерины Великой, и в том числе выпустил на свободу тех, кого императрица заточила в темницу. Политические заключенные и даже опасные преступники – шанс получили все. Все, кроме пятерых ни в чем не повинных узников крепости Кексгольм. Ими были две жены и трое детей бунтовщика Емельяна Пугачева. И хотя официальное следствие объявило об их невиновности, на свободу они больше не вышли. По какой причине эти несчастные всю жизнь провели в тюрьме?

Семья Пугачева

24 января 1775 года в крепости были пожизненно заключены две жены Емельяна Пугачева, Софья Дмитриевна и Устинья Петровна, и трое его детей от первого брака (последний из членов семьи скончался в Кексгольме через 58 лет).

У Пугачева была своеобразная семья – две жены одновременно. Женой Пугачева Устинья Кузнецова, как она сама показала на допросе, была всего десять дней, а потом тридцать три года она провела в крепости. Умерла самой первой в возрасте 50-и лет. Устинья славилась необыкновенной красотой, у неё были огромные глаза, длинные русые волосы до пят. Екатерина II пожелала её осмотреть. Сделав осмотр, Екатерина заключила: «Ты не так красива как тебя прославили». Потом умерла Софья Дмитриевна, потом умерли дети – Трофим (ему было за 50), потом Христина (в 56 лет её разбил паралич). Дольше всех прожила старшая дочь Аграфена, скончалась в 58 лет.

5 января 1775 года в сентенции о казни Е.И. Пугачева было указано: «… А понеже ни в каких преступлениях не участвовали обе жены самозванцевы, первая Софья — дочь Донского казака Дмитрия Никифорова, вторая — Устинья, дочь яицкого казака Петра Кузнецова, и малолетние от первой жены сын и две дочери, то отдалить их без наказания, куда благоволит правительствующий Сенат».

В указе от 9 января 1775 года отмечалось: семью Пугачева «содержать в Кексгольме, не выпуская из крепости, давая только в оной свободу для получения себе работою содержания и пропитания да сверх того произведя и из казны на каждого по 15-ти копеек в день». 15 копеек в день на человека – было очень хорошее содержание, на 4 копейки можно было купить фунт мяса. Но деньги поступали нерегулярно, поэтому иногда они голодали.

В декабре 1796 года Павел I отправил в Кексгольм А.С. Макарова, и тот, возвратившись в Петербург, доложил: «В Кексгольмской крепости Софья и Устинья, женки бывшего самозванца Емельяна Пугачева, две дочери девки Аграфена и Христина от первой и сын Трофим с 1775 года содержатся в замке в особливом покое, а парень на гауптвахте в особливой комнате. Содержание имеют от казны по 15 копеек в день. Живут порядочно. Имеют свободу ходить по крепости, но из оной не выпускаются. Читать и писать не умеют».

У старшей дочери Аграфены родился сын Андрей. Пока думали, что с ним делать, оставить с матерью или отправить в Петербург в приютный дом, он, не дожив до трех месяцев, скончался 5 января 1798. Комендант Кексгольмской крепости полковник Яков Гофман был переведен в другое место, дело замяли не предавая огласке.

Новый комендант граф де Мендоза-Ботелло в рапорте сообщал, что не нашел никакого предписания об освещении камеры, в которой жила семья Пугачева, и на свой страх и риск «приказал в вечернее время для ужина и доколе не лягут спать иметь огонь, а как скоро лягут спать и сами не погасят, то караульные унтер-офицеры с часовыми сие выполнили б».

5 мая 1802 года Александр I подписал «Реестр тем людям, коих комиссия полагает оставить в настоящем их положении». Не помилованных в списке оставалось 115 человек (из семисот). После номера сорок седьмого шел подзаголовок: «Участвовавшие в бунте Пугачева», и под номерами с 48 по 52 перечислялись жены и дети Емельяна Ивановича. Все забыли первоначальную формулировку приговора: «ни в каких преступлениях не участвовали <…>, то отдалить их без наказания…» Теперь оказалось, что они участвовали в бунте Пугачева и снисхождения для них быть не может.

Через год император отправился в путешествие по северо-западным землям. 2 июня 1803 года в Кексгольмской крепости он увидел семью Пугачева. Он «высочайше повелеть соизволил содержащихся в крепости жён известного Емельяна Пугачева с тремя детьми, а равно крестьянина Пантелея Никифорова» из-под караула освободить, «предоставить им жительство иметь в городе свободное с тем однако, чтоб из оного никуда не отлучались, имея при том за поступками их неослабное смотрение».

Комендант крепости должен был посылать ежемесячные рапорты о поступках «освобожденных».На содержание от казны им все ещё выплачивалось по 15 копеек в день каждому.

18 ноября 1808 года умерла Устинья Петровна. Священнику Кексгольмского Рождественского собора было велено вторую жену Пугачева Устинью Петровну «по долгу христианскому похоронить». Когда умерла Софья Дмитриевна, неизвестно. Документов об этом пока не найдено.

Ф.Ф. Вигель в своих «Записках» он сообщает: «Март 1811 г. Кексгольм. Я ходил смотреть упраздненную крепость и в ней показывали мне семейство Пугачева, не знаю зачем всё ещё содержащееся под стражею, хотя не весьма строгою. Оно состояло из престарелого сына и двух дочерей. Простой мужик и крестьянки, которые показались мне смирными и робкими». Дети Пугачева снова находились в крепости.

В июле 1826 года в Кексгольмскую крепость были доставлены декабристы. Один из них — И.И. Горбачевский — оставил рассказ, записанный П.И. Першиным в Сибири:

«В то время в Кексгольмской крепости содержались две старушки Пугачевы, которых называли «сестрами» Емельки. Они пользовались в стенах крепости до известной степени свободою: гуляли по двору, ходили с ведрами за водою, убирали сами свою камеру, словом, обжились, были как дома и, кажется, иных жизненных условий совершенно не ведали…» Декабристы называли в шутку или нет их «царевнами». И.И. Горбачевский говорил, что от скуки узники подшучивали над «царевнами», оказывали им почет, засылали сватов и трунили друг с другом, например, так:

— Женимся, Горбачевский, на «царевнах», — шутил князь Барятинский, — всё жё протекция будет.

Интересно что по метрической книге удалось установить, что одна из дочерей Пугачева, Христина, умерла «13 июня 1826 года от паралича, исповедана и приобщена священником Федором Мызовским и погребена на городском кладбище». Кого тогда видел Горбачевский? Путаница какая-то.

Старое городское православное кладбище существует и по сей день, но могилы членов семьи Пугачева не сохранились.