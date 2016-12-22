Следы потопа. Ярданги
21:45. 22 декабря 2016 Просмотров - 260 Нет комментариев Опубликовал: brahman
vel124 в статье Пустыня Гоби. Китай показал интересные объекты. В их числе геологические – ярданги
Официально это эоловые формы рельефа, возникающие под действием ветра, преимущественно в районах с засушливым климатом (пустыни, полупустыни). Представляют собой узкие параллельные, вытянутые вдоль господствующего ветра прямолинейные с асимметричными крутыми склонами борозды и разделяющие их острые гребни, образующиеся в пустынях на поверхности глинистых и суглинистых или более плотных пород. Высота ярдангов достигает нескольких метров.
Ярданги есть и в пустынях Центральной Азии. Встречаются также на плато Тибести и в Аризоне возле населённых пунктов Финикс и Уиндоу-Рок. Ярданги есть даже на Марсе.
Ярданги восточнее Гоби
Вот это место с высоты. Ссылка на карту. На работу ветровой эрозии не похоже. Похоже на работу водной эрозии, гигантские промоины. Место похоже на прорыв воды. Слева и справа – горные гряды
Ориентированные гряды
Западнее останцы настолько разрушены, что от них появились такие же ориентированные гряды из песка. Хотя геологи утверждают, что это созданные ветрами дюны. Но в других частях пустыни такого не наблюдается.
На въезде на эту территорию
Но как подтвердить, что это именно водная эрозия? Это подтверждает наличие гальки в этих местах
Темная порода – галечник
Есть чуть южнее ярданги, которые направлены с запада на восток. И как видно, их западнее пересекают дюны, которые образованы господствующими здесь ветрами
Кстати, здесь можно рассмотреть остатки западных останков Великой Китайской стены:
Остатки этой стены и города. Может быть, это тоже было разрушено водными потоками потопа?
И обратите внимание на гальку в подножии остатка стены
Тоже галька
То, что осталось от стены – насыпь из галечника с глиной
Ссылка на карту
Эта же стена намного восточнее
Китайцы что-то пытаются оградить. С целью сохранения элементов стены? Сомнительно как-то. Эрозия все-равно не пощадит эти остатки.
Переходим севернее. Здесь тоже аналогичные следы на рельефе от потоков воды с севера на юг:
Ссылка на место
Сначала редкие гряды на севере этой области
Как видно, это не дюны, а остатки древней поверхности. Только водная эрозия могла вымыть все эти объемы породы и унести далее.
Как сказано в wikipedia, подобные выраженные места водных потоков есть и на других континентах, пустынях. В частности в Африке, Сев.Америке и на Марсе. Возможно, это говорит об одних механизмах катастрофы. Если на Марсе – это столкновение с астероидами, то на Земле с чем? Может быть, с крупной кометой? Сама пустыня Гоби очень похожа на вытянутую воронку в которой находилась вода от растаявшего льда. А вокруг нее – Тибет, Гималаи – следы тектонического сдвига, торможения литосферы.
Официально это эоловые формы рельефа, возникающие под действием ветра, преимущественно в районах с засушливым климатом (пустыни, полупустыни). Представляют собой узкие параллельные, вытянутые вдоль господствующего ветра прямолинейные с асимметричными крутыми склонами борозды и разделяющие их острые гребни, образующиеся в пустынях на поверхности глинистых и суглинистых или более плотных пород. Высота ярдангов достигает нескольких метров.
Ярданги есть и в пустынях Центральной Азии. Встречаются также на плато Тибести и в Аризоне возле населённых пунктов Финикс и Уиндоу-Рок. Ярданги есть даже на Марсе.
Ярданги восточнее Гоби
Вот это место с высоты. Ссылка на карту. На работу ветровой эрозии не похоже. Похоже на работу водной эрозии, гигантские промоины. Место похоже на прорыв воды. Слева и справа – горные гряды
Ориентированные гряды
Западнее останцы настолько разрушены, что от них появились такие же ориентированные гряды из песка. Хотя геологи утверждают, что это созданные ветрами дюны. Но в других частях пустыни такого не наблюдается.
На въезде на эту территорию
Но как подтвердить, что это именно водная эрозия? Это подтверждает наличие гальки в этих местах
Темная порода – галечник
Есть чуть южнее ярданги, которые направлены с запада на восток. И как видно, их западнее пересекают дюны, которые образованы господствующими здесь ветрами
Кстати, здесь можно рассмотреть остатки западных останков Великой Китайской стены:
Остатки этой стены и города. Может быть, это тоже было разрушено водными потоками потопа?
И обратите внимание на гальку в подножии остатка стены
Тоже галька
То, что осталось от стены – насыпь из галечника с глиной
Ссылка на карту
Эта же стена намного восточнее
Китайцы что-то пытаются оградить. С целью сохранения элементов стены? Сомнительно как-то. Эрозия все-равно не пощадит эти остатки.
Переходим севернее. Здесь тоже аналогичные следы на рельефе от потоков воды с севера на юг:
Ссылка на место
Сначала редкие гряды на севере этой области
Как видно, это не дюны, а остатки древней поверхности. Только водная эрозия могла вымыть все эти объемы породы и унести далее.
Как сказано в wikipedia, подобные выраженные места водных потоков есть и на других континентах, пустынях. В частности в Африке, Сев.Америке и на Марсе. Возможно, это говорит об одних механизмах катастрофы. Если на Марсе – это столкновение с астероидами, то на Земле с чем? Может быть, с крупной кометой? Сама пустыня Гоби очень похожа на вытянутую воронку в которой находилась вода от растаявшего льда. А вокруг нее – Тибет, Гималаи – следы тектонического сдвига, торможения литосферы.
Источник: sibved.livejournal.com