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Следы потопа. Ярданги

21:45. 22 декабря 2016 Просмотров - 260 Нет комментариев Опубликовал:
vel124 в статье Пустыня Гоби. Китай показал интересные объекты. В их числе геологические – ярданги



Официально это эоловые формы рельефа, возникающие под действием ветра, преимущественно в районах с засушливым климатом (пустыни, полупустыни). Представляют собой узкие параллельные, вытянутые вдоль господствующего ветра прямолинейные с асимметричными крутыми склонами борозды и разделяющие их острые гребни, образующиеся в пустынях на поверхности глинистых и суглинистых или более плотных пород. Высота ярдангов достигает нескольких метров.

Ярданги есть и в пустынях Центральной Азии. Встречаются также на плато Тибести и в Аризоне возле населённых пунктов Финикс и Уиндоу-Рок. Ярданги есть даже на Марсе.


Ярданги восточнее Гоби








Вот это место с высоты. Ссылка на карту. На работу ветровой эрозии не похоже. Похоже на работу водной эрозии, гигантские промоины. Место похоже на прорыв воды. Слева и справа – горные гряды


Ориентированные гряды




Западнее останцы настолько разрушены, что от них появились такие же ориентированные гряды из песка. Хотя геологи утверждают, что это созданные ветрами дюны. Но в других частях пустыни такого не наблюдается.


На въезде на эту территорию

Но как подтвердить, что это именно водная эрозия? Это подтверждает наличие гальки в этих местах


Темная порода – галечник


Есть чуть южнее ярданги, которые направлены с запада на восток. И как видно, их западнее пересекают дюны, которые образованы господствующими здесь ветрами

Кстати, здесь можно рассмотреть остатки западных останков Великой Китайской стены:




Остатки этой стены и города. Может быть, это тоже было разрушено водными потоками потопа?


И обратите внимание на гальку в подножии остатка стены


Тоже галька


То, что осталось от стены – насыпь из галечника с глиной




Ссылка на карту




Эта же стена намного восточнее




Китайцы что-то пытаются оградить. С целью сохранения элементов стены? Сомнительно как-то. Эрозия все-равно не пощадит эти остатки.

Переходим севернее. Здесь тоже аналогичные следы на рельефе от потоков воды с севера на юг:


Ссылка на место


Сначала редкие гряды на севере этой области




Как видно, это не дюны, а остатки древней поверхности. Только водная эрозия могла вымыть все эти объемы породы и унести далее.



Как сказано в wikipedia, подобные выраженные места водных потоков есть и на других континентах, пустынях. В частности в Африке, Сев.Америке и на Марсе. Возможно, это говорит об одних механизмах катастрофы. Если на Марсе – это столкновение с астероидами, то на Земле с чем? Может быть, с крупной кометой? Сама пустыня Гоби очень похожа на вытянутую воронку в которой находилась вода от растаявшего льда. А вокруг нее – Тибет, Гималаи – следы тектонического сдвига, торможения литосферы.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: геология, земля, катастрофы, потоп, пустыни
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