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Расплатились: гонорар за выборы .

20:21. 22 декабря 2016 Просмотров - 254 Один комментарий Опубликовал:

Расплатились: гонорар за выборы

Вчера воронежские учителя собирались пикетировать областную Думу, в которой заседают сытые и холеные их ученики. Недовольны учителя тем, что областной бюджет еще туже затягивает пояса на их шее. И давненько уже не было в Воронеже никаких митингов и пикетов этой касты униженных и оскорбленных. Видимо, допекло.

Им постоянно обещали сверху светлое будущее, но пряников сладких всегда не хватало на всех, и делили их где-то там, наверху. А учителям лишь изредка доплачивали по 30 сребреников за соучастие в «суверенной демократии».

На трибуне и под ней

В октябре президент Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года 2015» объявил, что средняя зарплата учителей в России достигла 32500 рублей и на 8% превысила среднюю по экономике; десять лет назад она была всего 6500; вот как вертикаль повысила их престиж и благосостояние!

Это заявление вызвало массу откликов в соцсетях о том, как далека зарплата педагогов от 35 тысяч. Например.

«Учитель химии, 25 лет, зарплата - около 11000 руб. Ещё 500 руб. доплачивают за мытье пробирок за отсутствующего лаборанта. А еще надо писать кучу бумаг - планы, отчеты. Зачастую приходится вставать в 6 утра, а возвращаться в 10 часов вечера».

«В нашей сельской школе такой «средней» зарплаты нет ни у кого! Учителя начальных классов получают по 12-15 тысяч – на 4,5 тысячи меньше, чем в прошлом году, и на 6 тысяч меньше, чем в 2013-м. А вырос объем бумажной работы!».

«Учитель 1 категории за 30 часов вместе с надбавками получает 19800».

«Педагог высшей категории, стаж 22 года, 32 часа при норме 18 – 21000 руб.».

«Учитель английского языка 23 года плюс классное руководство. Работа с девяти и до шести, дома подготовка к урокам, конспекты; «грязными» выходит 20000».

Много было откликов удивленных: сколько-сколько теперь училкам платят? 35 000?! Да шоб я так жил! Моей жене в школе (25 лет стажа) платят при полной занятости аж 12 тысяч! А пенсия будет меньше 6 тысяч. Шоб вы там, наверху, так жили!».

«Учитель химии в райцентре, высшая категория, 33 года учительского стажа (38 общего), доплаты за вредность и заведование кабинетом – 12000 рублей. Вы где 35000 видели?».

«У моей мамы ровно 35 тысяч, да, но это 50 лет стажа, из них 30 - на Крайнем Севере. Такой жизни никому не пожелаешь, глаза ваши завидущие».

«Учитель высшей категории, нагрузка 18-20 часов - 14000-15000. Обидно и грустно слышать от президента такие слова».

«Это им 35 тыщ от президента. За «правильную» работу в комиссиях на выборах».

Обнищание учителей косвенно подтвердило в мае этого года Национальное бюро кредитных историй, сообщив, что врачи и учителя - самые закредитованные касты в России; на погашение кредитов учителя отдают 33,3% дохода.

А в августе министр образования Дмитрий Ливанов на педсовете в Курске нашел этому причину: в низких зарплатах учителей виноват кризис! Все претензии – к нему; других виноватых нет. Министр пояснил, что в последние годы зарплаты их росли не по дням, а по часам, и достигли 25000 у воспитателей и 32000 у учителей. Просто рост их незаметен из-за инфляции. Но власть и дальше будет изо всех сил повышать зарплату педагогам.

Следом глава правительства Медведев на вопрос, почему учителя получают по 10–15 тысяч, а силовики - от 50 тысяч руб., предложил недовольным идти в бизнес. Чем вызвал массу грубых откликов и появление петиции за его отставку.

Бунт и бюджет

Первый звонок недовольства воронежских педагогов прозвучал еще в октябре, когда в Сочи прошло совещание Минобрнауки РФ с профсоюзом. Обсуждали там и вечно больную тему зарплаты учителей. Председатель Воронежского обкома профсоюза Тамара Бирюкова после совещания заявила, что до кризиса наша область была в передовиках по окладам педагогов, а теперь в других регионах они выросли до 13-16 тысяч рублей, а мы застыли на уровне 7-8,5 тысяч. По указу президента зарплата учителя не должна быть ниже средней по региону, которая за январь-октябрь 2016-го выросла на 6%, по данным Воронежстата, до 26100 руб. Но чтобы заработать столько, учитель должен пахать на полторы-две ставки! Плюс тетрадки, встречи с родителями, подготовка к урокам, куча бумаг – планы, отчеты и т.д. Воронежские учителя работают с огромными перегрузками, против чего категорически высказалась даже новый министр образования.

18 ноября на совещании с профсоюзами начальница областных финансов Надежда Сафонова сообщила, что расходы на образование в 2017-м сократят на 200 миллионов: кризис-с! После этого обком профсоюза учителей решил выйти на пикет к областной Думе и написал губернатору и лидерам думских фракций обращение с требованием не принимать позорный бюджет и выделить средства на повышение МРОТ учителей и окладов. Откуда взять деньги в кризис? Да уже всем очевидна чудовищная несправедливость: половина богатств нашей страны принадлежит 1% «элиты». В царской России зарплата учителя гимназии в пересчете на нынешние составляла под 130000 руб/месяц - это данные Счетной палаты РФ. Но ни в царской, ни в советской России не было столь дикого расслоения, когда один получает 5 «лимонов» в день, а другим платят 7500 руб/месяц, обрекая их на нищету.

Столь недозволенные в нынешней России речи фактически сделали протест воронежских учителей политическим. Вертикаль выделяет на детишек все меньше денег, зато чиновникам, депутатам и придворному бизнесу – все больше. И все это под обещания исполнять «майские» указы!

В обращении также сказано: в проекте облбюджета финансирование образования опять снижают: в 2015-м - 17,9 млрд руб., в этом году - 17,6 млрд, в следующем - 17,4 млрд. А с 1 сентября 2016-го в детсады области пришло на 2 тысячи больше детей и на 5 тысяч больше – в школы. Из них в Воронеже – 4200, это 4-5 новых школ, но школа здесь открылась лишь одна, и детей распределили по другим; работы учителям прибавилось, а заработки, наоборот, снижаются. Профсоюз в январе обращался в департамент финансов с просьбой увеличить финансирование школ города с 1.09.2016, но тот, наоборот, урезал его на 2017-й на 12093500 руб. Причем снижение финансирования происходит не только из-за нарушения принципа подушевого финансирования школ, но и из-за урезания самого подушевого норматива: 2015 год – 32713 руб., 2016-й – 31862 руб., 2017-й – 31303 руб.

То же и с детсадами: в 2015-м норматив – 3088 руб., в 2016-м – 3023, в 2017-м – 3013; при этом доля учебных расходов в нормативе 2017-го за год снижена вдвое!

Значит, нас снова ждут мел и обычная доска вместо компьютеров и интерактивных досок? А мел, канцтовары и пособия учитель будет покупать за свои? А где брать средства на покупку учебников, на обязательные для учителей курсы повышения квалификации раз в три года?

Зарплаты педагогов занижаются искусственно. Например, Минтруда и Минобрнауки допустили отклонение средней зарплаты педагогов на 5% от целевых показателей «майского» указа, и в Воронеже радостно уменьшили ее на 5%!

Средняя зарплата учителя в Воронежской области должна сегодня быть по Указу Президента не менее 26032,8 руб. (средняя по региону), а в реальности - 24906. В нашей области, по данным на 1.10.2016, «не дотягивают» средние зарплаты педагогов в детсадах (21014,3 руб. - это 96,4% от требуемых 100%), организациях допобразования (20876 руб. – 82,8% вместо 85%), преподавателей и мастеров производственного обучения в системе профобразования (21032,4 руб. – 89,3% вместо 90%).

В 2016-м из облбюджета не выделены средства образовательным организациям на повышение зарплат неквалифицированным работникам до МРОТ, поднятого с 1 июля с 6204 руб. до 7500 руб. Не заложены они и в бюджет 2017-го, в котором запланировано повышение МРОТ до 7800 руб. А значит, доплачивать уборщицам, дворникам и охране будут фактически из карманов учителей. Да и зарплата средняя – все ж понимают ее лукавство: кому бублик, а кому и дырка от бублика. Вот если прописать в Воронеже Министерство образования, средняя зарплата учителей наших наверняка станет самой высокой в стране!

Профсоюз сообщил губернатору, что понимает ситуацию с кризисом, но просит финансировать сферу образования не ниже нормативов 2015-го и учесть рост числа детей в учреждениях. Это, мол, исключит социальную напряженность, повысит качество преподавания и укрепит доверие к власти.

Ответа на свое обращение профсоюз учителей до середины декабря не получил ни от отдельных фракций облдумы, ни от губернатора. В обком профсоюза лишь позвонил один из депутатов и сказал, что поздно они спохватились: бюджетный поезд ушел, увозя новогодние подарки тем, кто оказался сверху в политической Камасутре благодаря всем тем же учителям. Во всех смыслах.

Видимо, депутаты уверены, что тихая и покорная эта каста, замазанная нехорошими делишками на выборах, не посмеет чего-либо требовать. Тем более, что в Москве вон недавно быстро повязали пикетчиков, пытавшихся всего лишь читать вслух Конституцию РФ.

Мирные и нищие

Анна Николаевна, бывшая учительница, а ныне пенсионерка, спросила меня: они что, издеваются? Хотя это ничего, когда всех считают идиотами. Когда всех – есть надежда, что это временно.

Анна Николаевна живет одна, на пенсию в двенадцать тысяч рублей - материальный итог 40 лет ее работы учителем. Мясо не покупает, но изредка балует себя вареной колбасой, бананами или конфетками. Но не жалуется, потому что знает от классиков о настоящем голоде и цене вечности. И на пикет она не ходила. Однажды уже побывала на митинге учителей и больше не хочет. Тогда Анна Николаевна получила квиток на оплату ЖКХ с новыми цифрами и очень расстроилась, потому что все-таки надеялась дожить спокойно. А получать субсидии она считает стыдом, - ну как пойдет она оформлять себе милостыню? К бедности-то привыкла, но милостыня – это уже за гранью.

На том митинге большинство были людьми пожилыми, но собралось их много, и митинг получился сердитым, он даже принял неслыханную резолюцию: правительство нарушает Конституцию! Власть должна повысить зарплаты и пенсии учителей до прожиточного минимума, индексировать их и вернуть льготы на проезд!

А рядом с митингом собрались студенты в куртках от партии власти; у каждого из них был флаг с медведем, и пикет их, конечно, был намного веселей и энергичней, чем учителя с их самопальными плакатами.

Анна Николаевна на митинге не выступала, лозунгов не держала и не выкрикивала. Она чувствовала себя не такой одинокой и на коммунальные платежи не жаловалась, потому что беда у всех одна, к тому же она всегда умела слушать других.

Студенты звали прохожих быть едиными вместе со всей страной и президентом, а пикетчиков обзывали агентами госдепа, и Анна Николаевна не выдержала и одному из них сказала:

- Как вам не стыдно!

А он оглянулся и прошипел ей в лицо:

- Ты, бабка, шла б отсюда на хрен!

Анна Николаевна домой вернулась очень расстроенная. Я плохая учительница, сказала она тогда. Самому важному их не научила.

 

P.S. В понедельник проблема нищеты учителей вдруг рассосалась в стенах партии, у которой с учителями давняя любовь и взаимная поддержка. Смутьянов пригласили на беседу спикер облдумы Нетёсов и первый зампред облправительства Попов. И пообещали оставить финансирование образования на уровне 2016-го.

 

http://vrn.mk.ru/articles/2016/12/21/rasplatilis-gonorar-za-vybory.html

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Один комментарий»

  • 2065 1405
    serjoza 22 декабря 2016 в 22:04 Ссылка Пометить
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    вы же голосовали за единую РОССИИЮ..голосуйте и дальше…молодцы.Я думаю вам вообще надо платить по три тысячи.Вы этого достойны.

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