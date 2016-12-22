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Как российское оружие покорило весь мир, и занимает лидирующие позиции на мировом рынке

17:54. 22 декабря 2016 Просмотров - 371 2 коммент. Опубликовал:

Советский и российский ВПК создали немало образцов оружия, прославившихся на весь мир. Мы расскажем о трех самых популярных. Созданная для борьбы с авиацией ЗСУ "Шилка" успешно работает и по наземным целям. На счету противотанкового гранатомета РПГ-7 уже полторы сотни сбитых самолетов и вертолетов. Ну а автомат Калашникова в особом представлении не нуждается.

Метки: Вооружённые силы России, российское оружие
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2 коммент.»

  • 3470 1841
    Lada 22 декабря 2016 в 20:29 Ссылка Пометить
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    Чем гордимся? Эта ли судьба готовилась Великой Руси – быть поставщиками орудий убийств? Не наша! НЕ наша это роль…Наша Божественная миссия- нести всему Миру-мир, Свет и ЕДИНЕНИЕ в Духе,а не бряцание танковых армад…

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      Степаныч Lada 23 декабря 2016 в 1:13 Ссылка Пометить
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      Ну да,мир нести не имея средств защиты прям подарок для вооруженных до зубов натовцев.Что то,после перестройки и мира во всем мире,мы разрушив варшавский блок,а затем и союз ,тем самым только усилили нато.Теперь только бряцанье танковых армад поможет нам нести мир во всем мире.А оружейный рынок пускай осваиваивают натовцы по вашему,да вы им сказочный подарок сделаете.Вы тоже снимите замки с дверей,уберите из дома тупые и острые предметы которые могут быть орудиями убийств и несите мир местным алкашам и наркоманам.)Поменьше болтайте пафосной чепухи и жизнь наладится.

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