Как российское оружие покорило весь мир, и занимает лидирующие позиции на мировом рынке
17:54. 22 декабря 2016 Просмотров - 371 2 коммент. Опубликовал: Neils
Советский и российский ВПК создали немало образцов оружия, прославившихся на весь мир. Мы расскажем о трех самых популярных. Созданная для борьбы с авиацией ЗСУ "Шилка" успешно работает и по наземным целям. На счету противотанкового гранатомета РПГ-7 уже полторы сотни сбитых самолетов и вертолетов. Ну а автомат Калашникова в особом представлении не нуждается.
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Чем гордимся? Эта ли судьба готовилась Великой Руси – быть поставщиками орудий убийств? Не наша! НЕ наша это роль…Наша Божественная миссия- нести всему Миру-мир, Свет и ЕДИНЕНИЕ в Духе,а не бряцание танковых армад…
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Ну да,мир нести не имея средств защиты прям подарок для вооруженных до зубов натовцев.Что то,после перестройки и мира во всем мире,мы разрушив варшавский блок,а затем и союз ,тем самым только усилили нато.Теперь только бряцанье танковых армад поможет нам нести мир во всем мире.А оружейный рынок пускай осваиваивают натовцы по вашему,да вы им сказочный подарок сделаете.Вы тоже снимите замки с дверей,уберите из дома тупые и острые предметы которые могут быть орудиями убийств и несите мир местным алкашам и наркоманам.)Поменьше болтайте пафосной чепухи и жизнь наладится.