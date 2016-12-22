Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Годеновский Крест

12:41. 22 декабря 2016 Просмотров - 665 4 коммент. Опубликовал:

Крест представляет собой символическую основу веры христиан. В глубине нашей страны, в Ярославской области есть монастырь, в котором находится святыня православной Руси, Годеновский крест. Его история уникальна. В 15 веке, за тридцать лет до того, как падет Константинополь, рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест византийской работы. Про многострадальную историю христианства, Креста, про то, как из символа позорной казни он сделался символом веры и спасения будет рассказано в сегодняшнем фильме.

Метки: крест, православие, чудеса
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

4 коммент.»

  • 3944 4
    JDU 22 декабря 2016 в 16:00 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест
    ))))
    А у одного чиновника чудесным образом обьявились миллионы.
    Теперь сидит на нарах))
    Не спас его боженька ))

    Ответить
  • 833 491
    Петров Игорь 22 декабря 2016 в 20:17 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ..рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест … от сырости . Странное дело ни разу от сырости чудесным образом не объявилось ничего полезного для сбережения народа .. Например , появилась бы чудесным образом скатерть самобранка во время голода в Поволжье или атомная бомба перед нападением Шикльгрубера на Русь . Только реквизит для нахлобучивания глупых гоев размножается почкованием – совершенно чудесным образом .

    Ответить
  • 833 491
    Петров Игорь 22 декабря 2016 в 20:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ..рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест … от сырости . Странное дело ни разу от сырости чудесным образом не объявилось ничего полезного для сбережения народа .. Например , появилась бы чудесным образом скатерть самобранка во время голода в Поволжье или атомная бомба перед нападением Шикльгрубера на Русь . Только реквизит для нахлобучивания глупых гоев размножается почкованием – совершенно чудесным образом .

    Ответить
  • 833 491
    Петров Игорь 22 декабря 2016 в 20:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    О ! Коммент размножился чудесным образом . Хто в мои апёстолы хочет ? Вакансии пока есть .

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>