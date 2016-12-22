Годеновский Крест
12:41. 22 декабря 2016 Просмотров - 665 4 коммент. Опубликовал: Neils
Крест представляет собой символическую основу веры христиан. В глубине нашей страны, в Ярославской области есть монастырь, в котором находится святыня православной Руси, Годеновский крест. Его история уникальна. В 15 веке, за тридцать лет до того, как падет Константинополь, рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест византийской работы. Про многострадальную историю христианства, Креста, про то, как из символа позорной казни он сделался символом веры и спасения будет рассказано в сегодняшнем фильме.
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рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест
))))
А у одного чиновника чудесным образом обьявились миллионы.
Теперь сидит на нарах))
Не спас его боженька ))
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..рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест … от сырости . Странное дело ни разу от сырости чудесным образом не объявилось ничего полезного для сбережения народа .. Например , появилась бы чудесным образом скатерть самобранка во время голода в Поволжье или атомная бомба перед нападением Шикльгрубера на Русь . Только реквизит для нахлобучивания глупых гоев размножается почкованием – совершенно чудесным образом .
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..рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест … от сырости . Странное дело ни разу от сырости чудесным образом не объявилось ничего полезного для сбережения народа .. Например , появилась бы чудесным образом скатерть самобранка во время голода в Поволжье или атомная бомба перед нападением Шикльгрубера на Русь . Только реквизит для нахлобучивания глупых гоев размножается почкованием – совершенно чудесным образом .
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О ! Коммент размножился чудесным образом . Хто в мои апёстолы хочет ? Вакансии пока есть .