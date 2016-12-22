Крест представляет собой символическую основу веры христиан. В глубине нашей страны, в Ярославской области есть монастырь, в котором находится святыня православной Руси, Годеновский крест. Его история уникальна. В 15 веке, за тридцать лет до того, как падет Константинополь, рядом с болотами и лесами чудесным образом объявился крест византийской работы. Про многострадальную историю христианства, Креста, про то, как из символа позорной казни он сделался символом веры и спасения будет рассказано в сегодняшнем фильме.