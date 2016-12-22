Экономика будет расти темпом 15% в год на протяжении 15 лет. Хазин и Глазьев об альтернативной экономической модели для России.

6 декабря в Торгово Промышленной Палате в Москве обсуждались стратегии экономического развития России на ближайшие годы. Известные экономисты и крупные бизнесмены вопреки, заявлению правительства РФ о "20-ти годах стагнации", указывали на внутренние резервы и пути выхода из кризиса. Это заседание Совета ТПП РФ стало еще одним призывом к руководству страны сменить, наконец, экономический курс.

«Стратегия 2030» ориентирована на поддержку и стимулирование реального сектора и новую индустриализацию страны. В большой комплекс Стратегии включены предложения по денежно-кредитной политике, налоговой, политике в области внешнеэкономической деятельности, меры по обеспечению продовольственной безопасности.

Об основных направлениях этого программного документа, о необходимости коренных изменений в налоговой, внешнеторговой и кредитно-финансовой политике страны рассказывает один из его авторов, президент Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» Константин Бабкин.

«В тот день, когда правительство начнёт работать по этим принципам, в России начнётся бурный экономический подъём. Насколько бурный? Экономика будет расти темпом 15% в год на протяжении 15 лет. Реализация нашей Стратегии экономического развития до 2030 года стимулирует реальный сектор и новую индустриализацию, наполнит страну доступными отечественными товарами, обеспечит экономический рост на десятилетия вперед!» - такими словами озаглавил свое выступление Константин Бабкин.

Рекомендации в части регулирования внешнеэкономической деятельности – основные подходы и принципы

1. Обозначить основным приоритетом политики в области внешнеэкономической деятельности создание условий для развития несырьевого производства, обеспечение Новой индустриализации.

2. Необходимо исходить из предпосылки, что все существующие в России несырьевые производства являются конкурентоспособными и достойны поддержки и защиты.

3. Уровень защиты (размер импортных пошлин) определяется на основе расчета, сравнительного анализа условий производства в России и в странах нахождения основных конкурентов. Пошлины на промышленную продукцию не должны быть чрезвычайно высокими или слишком низкими. Они должны быть такими, чтобы выравнивать условия конкуренции между российскими и зарубежными производителями, отдавая всё же некоторое преимущество отечественным.

4. Также внешний рынок должен быть ареной борьбы за интересы российских производителей, за равные условия конкуренции. Необходимо вооружить их всеми используемыми развитыми державами мерами государственной поддержки (дешевое финансирование, связанные кредиты, страхование сделок, компенсация расходов на маркетинг и омологацию и проч.). Надо увязывать торговую политику в отношении определенного торгового партнера с проводимой им политикой в области открытия рынка для российского экспорта.

5. Размер субсидий — до 35% стоимости экспортируемых товаров (без учета возврата НДС).

Рекомендации в области налоговой политики

Необходимо нацелить налоговую систему на стимулирование развития обрабатывающих отраслей

1. Вернуть 50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль для стимулирования инвестиционных процессов в России.

2. Провести обратный «налоговый маневр»: обнулить НДПИ, акцизы на бензин и дизельное топливо. Повысить экспортные пошлины на газ, нефть и прочие виды необработанного сырья.

3. Отменить «маркировку» налогов. Отвязать процессы наполнения и расходования бюджета с целью повышения эффективности политики.

4. Заменить регрессивную шкалу налогообложения доходов на прогрессивную.

5. За счет унификации отчетности и перехода на электронный документооборот снизить общие издержки администрирования.

6. В случае образования профицита бюджета снижать налоги.

7. Корректировка принципов бюджетного федерализма в пользу регионов: увеличение доли региональных бюджетов в налоговых доходах

Рекомендации в области денежно-кредитной политики

1. Приоритет работы Банка России должен заключаться не в таргетировании инфляции, а в стимулировании экономического развития и роста производства.

2. Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за счет постепенного снижения ключевой ставки с текущих 10% до 1% в 2019 г.

3. Установить судебный порядок отзыва банковских лицензий, сфокусироваться на повышении качества работы банка.

4. Обеспечить доступ малых и средних банков к системе рефинансирования Банком России и другим формам господдержки

5. Сократить объем ЗВР. Освободившиеся средства направить на развитие экономики.

6. Выделить категорию промышленных банков, для которых необходимо снизить требования по начислению резервов при условии ограничений операций с населением

7. Отказаться или смягчить валютный контроль при осуществлении предприятиями экспортных операций.



В результате приоретизации промышленности будет обеспечено долгосрочное социально-экономическое развитие страны

1. Будут использованы конкурентные преимущества России.

2. Сельское хозяйство из субсидируемой отрасли станет одним из основных локомотивов развития страны.

3. В результате интенсификации инвестиционного процесса в обрабатывающие производства обеспечат образование высокопроизводительных рабочих мест.

4. Представленные инструменты имеют возрастающую эффективность по приросту промышленного производства продукции обрабатывающих секторов и налоговых поступлений.

http://me-forum.ru/media/news/6418/