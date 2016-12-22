Для Литвы НАТО не панацея

Источник: Социалистический Народный Фронт

После развала СССР хлынул поток «новобранцев» в Североатлантический альянс (НАТО). Желающие встали в очередь. Количество «свободных» или, после развала Варшавского договора, будет правильней назвать «незамужних» государств увеличилось. В «девках» ходила вся Восточная Европа. Вступление в НАТО и подписание коллективного Североатлантического Договора безопасности требовало хотя бы формального согласия граждан. Пошел процесс подготовки невест.

Не миновал этот процесс и Прибалтику, в том числе и Литву. Гражданам Литвы, на фоне уже не существующего Советского Союза, пиарилась 5-я статья Договора, как гарант их безопасности и свободы. Статья гласила, что все члены альянса будут защищены коллективным договором – нападение на одного из членов Договора будет рассматриваться, как нападение на всех участников договора. Вступление страны в НАТО станет гарантом того, что никто и никогда не сможет посягнуть на суверенитет и целостность Литвы. Простонародью это преподносилось, как единственный способ защитить их «кровью завоеванную свободу». Правда, на день подписания договора, отсутствовала сама угроза, ради которой создавался Альянс. Ельцин еще 8 декабря 1991 года заживо закопал Советский Союз в Беловежской пуще, но для новых властей это было совсем не важно. «Моисеи», ведущие народ к свободе, были профессионалами своего дела – они умели с минимумом затрат достигнуть максимального результата. Достаточно было оставить мелькать красную тень угрозы коммунизма, КГБ (НКВД) и еще не остывший труп СССР на фоне вновь обретенной независимости. Очень активно в СМИ муссировались ужасы и героизм послевоенного партизанского сопротивления, ГУЛАГ, столыпинские вагоны и сибирский лесоповал. В Литве это не зажившая рана,еще очень свежи в памяти воспоминания: у многих члены семьи прошли через жернова сталинских репрессий — деды, отцы, матери, братья и сестры на века сгинули в Сибирских лесоповалах. Такая пропаганда на определенную часть населения действовала безотказно. Был брошен клич «Все за одного!» Народам, только что вышедшим из тотального коллективизма, на понятном им языке, преподносилась необходимость вступления в новый колхоз под именем НАТО. Сработало. Вопреки обещаниям Запада Горбачеву, НАТО расширилось на восток. Дело было сделано – народ получил то, что получил.

Но вернемся к коллективной безопасности и кличу «Все за одного!».

Во время всей этой свистопляски с «необходимостью защитить свою свободу» и предложенной панацеей «от всех бед», 5-ой статьей Североатлантического Договора коллективной безопасности, никто не удосужился сообщить народу о праве вето в Альянсе. Никто даже не намекнул на то, что если хоть один из нынешних 28 членов колхоза под именем НАТО будет против, то защищать их никто не будет.

Подобный прецедент уже имелся. Зимой 2003 г., в процессе планирования военной операции в Ираке, возникла необходимость оказания военной помощи Турции, чтобы обезопасить её от возможного вторжения со стороны Ирака. Бельгия, Германия и Франция заблокировали принятие соответствующего решения в Североатлантическом совете. Дипломатический кризис поставил вопрос о состоятельности НАТО в деле обеспечения безопасности членов организации.

Литва не Турция. Ни по своей военной и экономической мощи, ни по значимости на геополитической карте мира и численности этноса на карте Европы и Мира. Турция имеет реально сильную армию и, думаю, в НАТО это вторая армия по боеспособности, по численности, новизне вооружения и опыту ведения боевых действий после Американской. Но, речь тут не о Турции, речь о Литве.

Туркам отказали! А Турция не Литва! И Ирак не Россия!

Страхуя себя от полного провала в компании «Русские нападают!» и «Запад нам поможет!», даже в официальной Литве появились те, кто сослались на право вето. В частности, об этом недавно упомянула заместитель председателя Комитета безопасности и обороны при Сейме Литвы, бывший министр обороны Литвы, консерватор и ярый русофоб Раса Юкнявичене. Для обладательницы такой должности интонация высказанного прозвучала весьма скорбно – если что, вы меня не обессудьте.

После смены власти в США и приходом Д. Трампа, ориентированного на внутренние проблемы страны, а не на внешнюю обременительную для налогоплательщиков США политику, надежда на моральную, а главное – финансовую поддержку Америки, у властей Литвы исчезает. Что ждет Литву дальше неизвестно. Риторика «Русские нападают!» себя исчерпывает, а надежда на «Запад нам поможет!» тает с каждым днем. Если Трамп воплотит хотя бы часть своих предвыборных заявлений, то воевать за чужой счет Литве не выйдет. Кормушка закроется. Бесплатно защищать Литву тоже никто не будет, а в долг вряд ли кто даст – сейчас государственный долг Литвы космический – 17.13 миллиарда евро. Для страны с населением менее 3х миллионов — это колоссальная сумма. Каждый литовский младенец рождается с долгом почти в 6 тысяч евро. Платить за свою безопасность Литве будет попросту нечем. Да и сама вероятность защиты стала гипотетической. Денег нет даже на членство в НАТО.

Президент Литвы Д. Грибаускайте пребывает в роли «хромой утки» и шансов продолжить политическую карьеру, у нее нет. На фоне изменений политической конъюнктуры, её больше беспокоит собственная судьба, чем дела государства Литовского. На исходе она занимается популизмом в риторике своего излюбленного мотива «Rusai puola!» («Русские нападают!»), литовский политический бомонд занят после выборным делением власти на фоне неизвестности новых «политических ветров».

Новые, совсем не радостные, но неизбежные для власти Литвы изменения в мировой политике, проходят мимо Литвы. Она сталкивается все дальше и дальше на обочину принятия политических решений. Все вопросы решают без её участия.

Литовские политики с антироссийской риторикой исчерпали себя, для своих старых кукловодов они стали отработанным материалом, да и сами заокеанские режиссеры себя исчерпали — будущее их туманно и бесперспективно, а новые кукловоды, всходящие на сцену политического олимпа, не хотят видеть Литву в своем кукольном театре. В крайнем случае, ей отведена совсем не та роль, какую она исполняла раньше. Какая – покажет время.

Но при любом раскладе политического покера вряд ли НАТО будет защищать Литву. Для Европы и тем более Америки такая игра не стоит свеч. Быстрей всего Литва для них сыгранная карта, служившая как раздражитель в большой игре с Москвой, сейчас она ужа бита и никто ради Литвы козырями кидаться не будет.

Остается закупиться попкорном и занять удобные места в зрительном зале в ожидании премьеры. Придется гадать, увидим ли мы литовских политиков в новой роли или Литва отправится пылиться за мировую политическую кулису.

И тогда останется интрига – кто её оттуда достанет.

Витас Пашкаускас

Источник: nstarikov.ru