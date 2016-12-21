Сталин в прошлом и будущем

Концептуал СМИ 138 лет со дня рождения Иосифа Сталина

Андрей Фурсов, Святослав Рыбас, Валентин Катасонов, Андрей Фефелов и Владимир Бушин о значении Сталина для истории.



Стихотворение И.В. Сталина, написанное им в 18 лет:

“Ходил он от дома к дому,

Стучась у чужих дверей,

Со старым дубовым пандури,

С нехитрой песней своей.

В напеве его и в песне,

Как солнечный луч чиста,

Звучала великая правда –

Возвышенная мечта.

Сердца, превращённые в камень,

Заставить биться умел.

У многих будил он разум,

Дремавший в глубокой тьме.

Но люди, забывшие Бога,

Хранящие в сердце тьму,

Полную чашу отравы

Преподнесли ему.

Сказали они: “Будь проклят!

Пей, осуши до дна!

И песня твоя чужда нам,

И правда твоя не нужна!”

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