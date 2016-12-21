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Сталин в прошлом и будущем

16:05. 21 декабря 2016 Просмотров - 1,033 5 коммент. Опубликовал:

138 лет со дня рождения Иосифа Сталина

Андрей Фурсов, Святослав Рыбас, Валентин Катасонов, Андрей Фефелов и Владимир Бушин о значении Сталина для истории.

Стихотворение И.В. Сталина, написанное им в 18 лет:

“Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрой песней своей.

В напеве его и в песне,
Как солнечный луч чиста,
Звучала великая правда – 
Возвышенная мечта.

Сердца, превращённые в камень,
Заставить биться умел.
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.

Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Полную чашу отравы
Преподнесли ему.

Сказали они: “Будь проклят!
Пей, осуши до дна!
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!”

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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5 коммент.»

  • 0 0
    FEDOT 21 декабря 2016 в 17:49 Ссылка Пометить
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    Интересно,если нашим гадёнышам из правительства дать задание перенести хоть один завод на Дальний Восток-за сколько по времени они справятся?Уверен-никогда!

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    • 84 62
      Yuri FEDOT 21 декабря 2016 в 18:32 Ссылка Пометить
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      Дальний Восток большой, там и потеряться может. Но если в Китай, то думаю и за неделю управятся. Главное размер стимула.

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  • 1940 956
    Николай 21 декабря 2016 в 19:27 Ссылка Пометить
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    Создатель, верни нам Сталина, спаси рускую цивилизацию, спаси жизнь на Земле.

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  • 1952 960
    Николай 22 декабря 2016 в 17:11 Ссылка Пометить
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    Дай Бог, чтобы таких русов как Сталин было побольше.

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