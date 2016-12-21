Сталин в прошлом и будущем
138 лет со дня рождения Иосифа Сталина
Андрей Фурсов, Святослав Рыбас, Валентин Катасонов, Андрей Фефелов и Владимир Бушин о значении Сталина для истории.
Стихотворение И.В. Сталина, написанное им в 18 лет:
“Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрой песней своей.
В напеве его и в песне,
Как солнечный луч чиста,
Звучала великая правда –
Возвышенная мечта.
Сердца, превращённые в камень,
Заставить биться умел.
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Полную чашу отравы
Преподнесли ему.
Сказали они: “Будь проклят!
Пей, осуши до дна!
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!”
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Интересно,если нашим гадёнышам из правительства дать задание перенести хоть один завод на Дальний Восток-за сколько по времени они справятся?Уверен-никогда!
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Дальний Восток большой, там и потеряться может. Но если в Китай, то думаю и за неделю управятся. Главное размер стимула.
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Создатель, верни нам Сталина, спаси рускую цивилизацию, спаси жизнь на Земле.
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Сталина надо искать в Народе.В нашем Народе-Русов
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Дай Бог, чтобы таких русов как Сталин было побольше.