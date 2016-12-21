Ох уж эта символика! Она выдаёт с головой тех, кто правит миром!

Ну сколько раз я слышал от других, да и сам не раз цитировал в своих статьях выражение, сказанное будто бы Конфуцием, китайским мудрецом: «Знаки и символы правят миром, а не слово и закон».

И вот ведь как получается, мудрость эту я слышал давно, держу её в памяти прочно, а вот в различную символику всё равно до последнего времени старался как-то не вдаваться. Ну фигурки какие-то, ну картинки... Ну гербЫ государств разные... А сегодня посмотрел фильм про уникальные археологические находки, сделанные на территории ряда стран, и просто офигел.

Во-первых, офигел оттого, что в начале ХХ века было найдено огромное количество артефактов с письменностью, которая существовала многие тысячелетия назад! И она, эта письменность, очень похожа на древнее руническое письмо, которое когда-то было у славян, задолго до кириллицы. Эти уникальные находки вначале потрясли учёных всего мира, потом кое-кто попытался признать их фальшивками, потом их таки признали по суду подлинными, но взамен научный мир постарался забыть о них навсегда... Вот так!

Во-вторых, меня поразила показанная в этом фильме вот эта древняя находка из Эквадора (оранжевая пирамидка слева).

Этому изделию рук человеческих несколько тысяч лет!!! Неизвестным древним зодчим Солнце поставлено буквально во главу угла. Оно венчает вершину усечённой пирамиды, под ним изображено, очевидно, священное животное, очень похожее на слона или мамонта.

Справа я поместил известный современный символ, нанесённый на однодолларовую купюру, о котором я тут же вспомнил, увидев столь уникальную археологическую находку.

У вас, друзья, ничего не ёкает внутри от такого сравнения изображений?!

Фактически обе пирамиды имеют одинаковые геометрические пропорции, обе имеют усечённую вершину. Только у пирамидки из Эквадора наверху мы видим изображение Солнца, а наверху однодолларовой пирамидки мы видим изображение масонского глаза, этакого "всевидящего ока", которое контролирует этот мир.

Правый символ, как известно, с некоторых пор приватизировали масоны. Раньше это был символ Бога, который есть Дух.



Символ Бога, который есть Дух, в Казанском храме Санкт-Петербурга.

Масоны — это такие господа, которые на протяжении веков мнят себя властелинами мира, неким "тайным мировым правительством". Краткий экскурс в эту тему в статье "КТО ОН – ВЕЛИКИЙ АРХИТЕКТОР ВСЕЛЕННОЙ?".

Как мне удалось выяснить, в основной набор масонской символики входят вот эти предметы и изображения:

Внимательно изучили картинку?

Теперь посмотрите моими глазами (как я посмотрел сегодня) на символику Германской Демократической Республики. ГДР была образована после победы СССР во Второй Мировой войне, после раздела территории поверженной в этой войне нацистской Германии.

А ведь в центре герба ГДР представлено сразу два инструмента из масонского набора: молоток и циркуль!

В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, ГДР представляла собою Советскую зону оккупации. И там всё делалось строго под диктовку Москвы. Откуда же у восточных немцев могла появится такая символика?

Масонская мафия бессмертна?



Почтовая марка "20 лет ГДР".

Что любопытно, Западная Германия после 1945 года обрела свою уникальную символику с изображением одноглавого орла. Фактически, это был тот же орёл, что был и у нацистского главаря Адольфа Гитлера, только он был без арийской свастики в когтях орла:

Ниже для сравнения так называемый "горжет знаменосца Вермахта" образца 1936 года:

Орёл тот же, только со свастикой, которую орёл удерживает в когтях как свою жертву.

А вы знаете, у кого скопировал изображение этого орла главный идеолог германского нацизма Адольф Гитлер?

Вот ниже памятник Фридриху Барбароссе в Кифхаузене. Красным кружком выделено изображение точно такого же одноглавого орла на его короне.

Кто такой Барбаросса? — теперь хотите знать?

Он был королём Германии с 1152 года и императором Священной Римской империи с 1155 года по 1190 год.

Именно в честь Фридриха Барбароссы пришедший к власти над Германией в 1933 году Адольф Гитлер (Шикльгрубер) назвал план молниеносной войны с СССР "планом Барбароссы". Именно его одноглавого орла (с прибавлением к нему арийской свастики, которую орёл стал держать в своих цепких когтях) фюрер Третьего Рейха сделал символом нацизма.

Когда к 1512 году Священная Римская империя значительно расширила свои территориальные владения, она стала называться "Священной Римской империей Германской нации". Немногим раньше, в связи с перестройкой империи, была изменена и её символика. Двуглавый орёл сменил одноглавого орла ориентировочно в 1434 году при императоре Сигизмунде. А таким герб Священной Римской империи был уже при Леопольде I.



Леопольд I, император Священной Римской империи с 1658 по 1705 годы и герб империи.

Поразителен тот факт, что сегодняшняя объединённая Германия имеет в качестве государственного герба того же одноглавого орла, который был у Фридриха Барбароссы и Адольфа Гитлера, а сегодняшняя Российская Федерация имеет в качестве государственного герба двухглавого орла, который был гербом Священной Римской империи германской нации с 1512 по 1806 годы!!!

Пленарный зал Бундестага, Германия.



Герб Российской Федерации и нынешний Президент России В.В.Путин.

Друзья, вы что-нибудь понимаете в такой гербовой матаморфозе?!

Очень похоже на то, что Российская Федерация не просто так в качестве государственной символики обрела двуглавого орла. Она стала фактически правопреемницей Священной Римской империи!

Как тут не вспомнить крылатое изречение: "Москва — третий Рим!"

Если кто-то думает, что обретение Россией этой символики — это возврат к символике Российской империи, тот глубоко заблуждается.

Во-первых, символика Российской империи изначально была точной копией символики Священной Римской империи германской нации. Её получил в дар российский император Пётр Первый в 1721 году, когда он завершил северную войну со шведским королём Карлом XII. В тот же год он сменил свой титул "императора всея Руси" на титул "императора Российской империи".

Коронацию Петра I (с одеванием на его голову короны императора) с одновременным объявлением России империей (!) изобразил очевидец тех событий, придворный художник Фёдор Зубов.

Во-вторых, если кто-то думает, что символика Российской империи пришла на Русь с Византии, тот тоже глубоко ошибается, и вот почему. Смотрите на крылья орлов, на их ориентацию. Они разные!

Против гипотезы, что Россия вернулась к символике Российской империи, и наоборот, в пользу высказанной мною мысли, что Россия стала правопреемницей Священной Римской империи германской нации, говорит тот факт, что с 1992-1993 годов все российские судьи перешли на судейскую форму, какая была у судей в Священной Римской империи, и какой не было в Российской империи!

Это уникальный факт, но так и есть! Это подтверждает история!

Вот что рассказал по этому поводу российский журналист Владимир Владимирович Шахиджанян:

"В Российской Империи официальные лица, осуществлявшие в разные времена судебные функции, вершили правосудие не в мантиях, а в привычной одежде своего сословия. Не был предусмотрен для них символический гардероб и в ходе судебной реформы 1864 года. Но зато в Законе "Учреждение судебных установлений" от 20 ноября 1864 года говорилось, что должности мирового судьи присваиваются "особый знак его звания и особая печать". Форма знака для представителей наиболее многочисленного судейского корпуса была утверждена 31 декабря 1865 года. Нормативные документы, устанавливающие описание знака, утрачены, но его оригинал хранится в Эрмитаже, есть он и в частных коллекциях".

Вот как выглядел отличительный знак судей Российской империи:

Источник: http://1001.ru/articles/post/sudi-i-mantii-25772

Никаких судейских мантий в Российской империи не было!!!

Зато они появились в Российской Федерации с 1992 года после вот этого постановления Президиума Верховного Совета РФ!

И тут происки масонов?! Уверяю вас, эта мафия бессмертна!

Годом позже и все остальные судьи в Российской Федерации (не только судьи Конституционного Суда) облачились в судейские мантии (по английски «judicial robes», буквальный перевод — «иудейская одежда»), какие были у судей Священной Римской империи.

Там эта одежда означала, что судья имеет чин священника.

В продолжение этой интересной темы ещё один рассказ, который есть в двух вариантах: в виде напечатанной статьи и в виде "экранизации" этой статьи на видео. Ниже второй вариант:

Выводы делайте сами. И не говорите потом, что не знали!

И помните, что арийскую свастику нацистский орёл держал в своих когтях как жертву! Она и стала в итоге жертвой в этой войне символов! А орёл Фридриха Барбароссы и Адольфа Гитлера, как ни в чём ни бывало, и сегодня остаётся символом Германии.

Про арийскую свастику и её тайну мною написана отдельная статья "Какое изображение креста на самом деле является символом СМЕРТИ?"

21 декабря 2016 г. Мурманск. Антон Благин