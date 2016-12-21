Науку сажают на голодный паек . Почему расходы на исследования в России урезают четвертый год подряд?
В 2017 году расходы на научные исследования в России будут серьезно сокращены. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.
«Завершаем 2016 год с бюджетом в 86 млрд. рублей, а бюджет 2017 года — то, что записано за ФАНО, — 73,5 млрд.», — уточнил он.
Другими словами, бюджет ФАНО будет урезан на 15%. Сокращение финансирования затронет, в частности, фундаментальные научные исследования — если в 2016 году на них было потрачено 72,5 млрд. рублей, то на 2017 год заложено 67,5 млрд.
Заметим: расходы на науку подвергаются секвестру не первый раз. В 2014 году общий бюджет ФАНО составлял 108 млрд. рублей, в 2015-м — уже 99 млрд. Теперь, как сообщил Михаил Котюков, сформирован трехлетний бюджетный план, и тенденция на 2017−2019 годы «немного отличается» от предыдущего «резкого снижения финансирования» — к 2019 году должно произойти «выравнивание» ежегодных расходов на науку.
Котюков, кроме того, заверил, что агентство будет «в течение всего года работать с министерствами по привлечению дополнительных средств, в том числе для повышения зарплат научным сотрудникам и сотрудникам других категорий». Выглядит это — прямо скажем — как попытка подсластить пилюлю.
На деле, ФАНО продолжает следовать прежним реформистским курсом. Согласно отчету агентства, в 2016 году была продолжена реорганизация научных институтов. Это одна из составляющих реформы РАН, которую проводит ФАНО с момента создания в сентябре 2013 года. Эффективные научные учреждения предлагалось объединять, а неэффективные — ликвидировать.
С начала реформы, по данным на 1 декабря 2016 года, были реорганизованы в форме присоединения 115 учреждений по 25 проектам. Еще 35 учреждений по 9 проектам продолжают процедуру слияния.
«У нас в прошлом году был подготовлен план по 23 проектам, сверх плана мы получили еще 52 инициативы. Всего в инициативном порядке более 330 институтов выразили желание участвовать в реструктуризации. Большое количество проектов находится на согласовании в РАН, по части мы выработали согласованную позицию и направляем их для одобрения в правительство РФ», — бодро отрапортовал Михаил Котюков.
Между тем, еще в январе 2016 года глава РАН Владимир Фортов на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию указал на неудовлетворительные итоги реформы. Он заявил, что Россия «существенно отстала в научной сфере, опустившись до уровня Ирана, вводимые в стране научные стратегии не способствуют улучшению ситуации». А член-корреспондент РАН историк Аскольд Иванчик откровенно признал, что РАН «практически утратила возможность влиять на управление наукой, а ФАНО, получившее все полномочия, для этого не обладает достаточной компетенцией».
Что происходит с наукой в России, к чему ведет бесконечное урезание расходов на научные исследования?
— Бюджет ФАНО верстается не в самом агентстве, а в Минфине и правительстве РФ, — отмечает доктор физико-математических наук, академик РАН Борис Кашин. — Для кабмина в последнее время характерна риторика в поддержку фундаментальной науки, и в то же время непонимание, как наука должна развиваться. Ситуация усугубляется глубоким недоверием власти к ученым, и ориентацией на прежний пул советников по науке.
Вопросы вызывает именно структура управления, которая представлена Советом при президенте РФ по науке и образованию. Мне она напоминает методы управления XIX века, когда монархи прислушивались к мнению тех, кого они сами записывали в приближенные, и выбирали из предложенных решений то, что было наиболее близко им лично.
На мой взгляд, именно эта архаичная система не дает российской власти четкого понимания, как должна развиваться наука. И ведет, по сути, к развалу научно-технической политики государства.
Между тем, в наше время без науки нельзя принять верные решения по стратегическим вопросам. Кроме того, мир так устроен, что научные разработки, которые вчера воспринимались как чисто теоретические и были никому не нужны, сегодня оказываются прикладными и весьма востребованными.
Мы же сегодня зачастую не можем понять, что происходит на переднем крае науки — из-за того, что наши ведущие ученые за три года реформ уехали из России. А другие страны в это самое время развивают науку впечатляющими темпами.
Например, в течение последних пяти лет число научных статей российских математиков держится примерно на одном уровне. А в Китае за эти же годы число таких публикаций выросло на 50%, в США — на 20%. Вы думаете, американцы и китайцы развивают математику по глупости?!
«СП»: — Получается, дело не только в урезанном бюджете?
— Конечно. Проблема в том, что власти относятся к ученым свысока, а научные проекты продвигают зачастую нежизнеспособные, вроде того же инновационного центра «Сколково» или корпорации по развитию нанотехнологий «Роснано».
На мой взгляд, за таким курсом просматриваются стратегические интересы наших геополитических противников.
«СП»: — Что необходимо, чтобы сохранить имеющийся научный потенциал?
— Я считаю, необходимо ограничить возможности государства влиять на науку. Надо понимать: в XXI веке роль науки колоссальна, и решать ее проблемы по рецептам вековой давности просто невозможно.
Кроме того, во всех развитых странах мира — США, Франции, Германии, — власти очень бережно относятся к научным кадрам. И только в России ученых могут аттестовать на полгода, и при этом требовать от них гарантированных научных результатов.
В СССР, замечу, такого и близко не было. Неслучайно одной из причин, по которой Никиту Хрущева отправили в отставку с поста первого секретаря ЦК КПСС, была его попытка «разобраться» с РАН.
Должен заметить, те же Штаты очень многое взяли из советской системы администрирования науки. Плюс, конечно, сейчас на США работают десятки тысяч бывших советских ученых. Но в целом, в Америке давно поняли главное: ученому необходимо предоставить пожизненную позицию, и отстать от него со всякой бюрократией.
В России же, такое впечатление, ученых пытаются загнать в казармы.
«СП»: — Ситуация выправилась бы, если бы государство ставило перед наукой сверхзадачи, вроде советского атомного проекта?
— Конечно, сверхзадачи необходимы. Другое дело, они должны ставиться, исходя из реальных потребностей страны, а не браться с потолка. Но нынешние власти, я считаю, сформулировать такие задачи не способны.
— По показателю удельного веса затрат на науку — 1,13% ВВП — Россия значительно отстает от ведущих стран мира, и занимает скромное 34-е место, — напоминает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — Если же сравнивать расходы на исследования и разработки (ИР), мы окажемся на 9-м месте — в 2015-м объем внутренних затрат на ИР составил 914,7 млрд. рублей. Много это или мало?
Чтобы ответить на вопрос, приведу еще несколько цифр. За 1995−2015 годы внутренние затраты на ИР в России выросли в 2,6 раза (в постоянных ценах). За тот же период в Китае они выросли в 19,9 раза, в Южной Корее — в 4,4 раза, в Израиле — в 3,4 раза.
Между тем, во времена СССР мы занимали по этим показателям лидирующие позиции в иностранных рейтингах.
«СП»: — Почему мы упорно урезаем расходы на науку?
— Значительная часть фундаментальных исследований всегда направлена на укрепление оборонного потенциала страны. А сейчас против России ведется необъявленная гибридная война со стороны Запада. В этих условиях наш геополитический противник, используя «пятую колонну» внутри РФ, бьет в жизненно-важные для нас точки: фундаментальную науку и научные кадры.
Замечу, что еще одна приоритетная задача противника — разрушить систему образования в России, особенно высшего образования, связанного с подготовкой кадров технического профиля.
Запад действует вполне успешно. Значительный пласт нынешних российских ученых — это люди 60−70 лет. Заменить их, по сути, некем: молодежь в науку упорно не идет, прежде всего, из-за неконкурентной оплаты труда.
«СП»: — Успешное развитие науки может поднять темпы роста экономики РФ?
— Фундаментальная наука никогда не оценивается по экономическому эффекту. Именно поэтому она на 100% финансируется из бюджета. Конечно, фундаментальная наука приносит плоды, но они выходят за горизонт 20−30 лет. Должно пройти несколько десятков лет, чтобы, скажем, открытие в области квантовой физики материализовались в виде новой бомбы, или атомного реактора.
Что же касается прикладных исследований, они должны окупаться. Другой вопрос, что в России практически нет наукоемкой промышленности, которая и выступает заказчиком подобных исследований.
Есть, однако, и факт, который снижает остроту проблемы: на Западе сегодня фундаментальная наука также сильно недофинансируется…
http://svpressa.ru/economy/article/163013/
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На науку деньги ДАЮТ.
Дают МНОГО.
Потому и ракеты летают и ПАК-ФА скоро в серию пойдет.
Не дают денег лженаучным грантоедам.
Это ПРАВИЛЬНО
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И не только правильно, но и верно. :)
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ПАК-ФА в серию всё идёт и идёт уже чёрт знает сколько идёт, всё никак не дойдёт.
Сроки, поконкретнее, когда он (скоро)пойдёт в серию…А то всё не дождаться. Тебе Рогозин сказал ? Ссылочку можно.
И статью бюджета на науку (по мнению ЮДЫ) . В цифрах пож-та.
Вот по данным главы ФАНО расходы на науку сокращаются 4-й год подряд. И составляют на 2017-г чуть больше 1 млрд долларов.
Для справки. Бюджет только одного Массачусетского Технологического университета составляет более 2-х млрд долларов.
Расходы на науку являются стратегическими. Как и на образование и здравоохранение. Это будущее страны. Но вот только формируются они почему то в нашей стране по остаточному принципу.
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Осторожненько “минуснул” )) Это весь твой ответ , недоумок ?
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Умок из техасского технологичекого радуйся.
Денег таким как ТЫ нет и не будет ))))
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Т.е. ты, жидок или как там тебя… спрыгиваешь ?
Весь твой талант – словесный понос в неограниченных объёмах.
Это у тебя здорово получается.
Дег+нерат.
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Вот же интересная тварь. Неужели одного биологического вида с нами?
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Классно соскакиваешь. Умело. Две строчки – а и гуаном швырнул и от темы ушел. И побольше смайликов. )) Зачет.
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Серый ты не понимаешь, жду начитался острожской библии и мнит себя вторым Ломоносовым, но в изобретении у него всего лишь новые варианты хуцпы, каковыми он здесь и “блещет”.
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Слив России, как в статье сказано, так и вымрем все, нет, ребята, в 90-е годы гнилая интеллигенция-ученые и элита поддержали слом СССР. А, сейчас, добрались и до их бабок, правильно, в советский период модели создавали в “голове”, математические модели от руки на бумаге, макеты из бумаги и картона, СССР был впереди именно благодаря идеологии и концепции жизни для будущих поколений, лучшей жизни. Поэтому компьютеры и бабки мозгов не прибавят, менять надо подход и зажравшихся ученых-бизнесменов от науки, что работают то ли в РАН РФ, то ли советниками в забугорных академиях.
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Эта КАРМА
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Карма эта из кармана ученых-толстоссумов РАН РФ.
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В принятом новом бюджете из которого 22℅ вообще секретная статья, говорят на них дебилов будут лечить.
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Рабам наука не нужна
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а кто раб?
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Все живём в единой рабовладельческой ростовщической системе,но сопротивляется ей только Россия.
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Ондрюшко не согласен,он тоже сопротивляется,сидя на диване.)))
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Не заметил я сопротивления – мы семимильными шагами догоняем и обгоняем уже запад во всем самом нехорошем, что только можно у них перенять…
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Интересно,а комитет по лженауке закрыли или до сих пор это позорище существует?Традиционная наука защищает давно протухшие теории вроде теории относительности Эйнштейна,теории Дарвина и т.д.Зачем их кормить,их гнать в три шеи надо,особенно историков,социологов,политологов,психологов и т.д.А из Академии педагогических наук так всех подряд,довели своими проектами образование до полумёртвого состояния.
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Я где-то читал, что официально так и существует. Но вопрос действительно интересный.
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Да вообще зачем она нужна…..наука…если все ложь.В утиль ее.Пусть профессора идут вагоны разгружают…трутни проклятые,и пусть не обижаются,что мы не поняли что Россия это не Молдавия…ЗАЧЕМ ИХ КОРМИТЬ..Пусть в сирии летают “абрамсы”(ну или попробуют хотя бы,вы все равно же не понимаете,что это-американский танк).ЗАЧЕМ НАМ ЭТО УСТАРЕВШЕЕ ПОНЯТИЕ,КАК НАУКА.ГРЕЧКА НА ИНДЕЗИТЕ ВАРИТСЯ ОТЛИЧНО.А тем более есть мультиварки…
Вопрос….Что такое ложная теория относительности…ну в двух словах…
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Прикол в том, что ник Люся позиционировал себя здесь как “учитель в школе”. И типа радуется сокращению расходов на науку и образование. Клоуны.
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Эта тиория не ложная,она учит как относить ,и кому относить.)))Поэтому оккадемия разнеслась,то есть разродилась до тыщи оккадемиков,и мильенов доцентов.Вот и разгружать вагоны некому,мученые не придумали роботов для разгрузки.А мультиварки,как ты правильно заметил покупаем в недоразвитых странах,где аккадемиков раз,два и обчелся.Может это и не окадемики вовсе,а грантоочковтиратели,или вытиратели.Я так понимаю ты тоже приобщен к научной богеме,много рацух выдал,или изобрел большой пицдежный аппарат который страшней абрямса.)Короче всех кто пользы не приносит,вон из муравейника,и это правильно.Сам то много у себя доцентов в бригаде держишь,или все таки мужики с руками лучше.)))
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Эта тиория не тИория….
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Россия занимает 3 место в мире по числу научных работников на 1 млн населения – 3.494 человек. Выше показатели только у Норвегии – 4.377 и Швеции – 5.186.
По оценкам экспертов, около 20.000 российских ученых работают на страны ЕС, оставаясь штатными сотрудниками Российских государственных научных учреждений, по большей части “закрытых”.
Согласно данным Министерства промышленности и науки, в настоящее время доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции составляет 0,3% (это в 130 раз меньше, чем у США).
3494 х 146= 510124 научных голов
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И доля России не вырастет.
Просто потому что все открытия и разработки ПРИСВАИВАЮТСЯ.
Патентное бюро принадлежит США.
Вот где собака порылась….
Потому НАУКА в России как и в СССР только под грифом СЕКРЕТНО.
А остальное грантоеды.
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Читала,что существует только два вида труда,производительный,то есть создающий какой-то продукт,и непроизводительный,то есть обслуживающий.К производительному относится только 5% населения.
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а я вот думаю есть созидающий труд это те что что то дают даже дворник даёт нам чистоту на улице
а есть паразитический труд это те что ничего кроме ****** ничего не дают те что мнят себя “элитой” демонюги упыри присосники и прочие ****** те что делят труд на физический(как будто плотник не думает что он делает) и умственный(который априори нужен даже алкашу)
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у нас уже вся страна – “обслуживающий персонал”. только обслуживаем паразитов
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Можно ссылку…
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здесь же- население россии. шокирующие данные
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Знаете на что походит. “В Париже так не носят”.-”А вы бывали в Париже”.”Нет я все лето провела в Белграде”.”Да…ну а Париже-то вы были”.Можно ссылку…Просто коммент….ссылки нет.Я в плюсы не верю.
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https://www.gazeta.ru/science/2010/02/08_a_3321137.shtml
в 2007 году было 450 тыс. чел. Сейчас думаю раза в полтора-два меньше.
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Мне не не совсем понятно(без претензий и…недоговорок).Зачем писать с двух ников. Портится карма…есть недоброжелатели….не пох…ли?Ладно юден…у него 5оо ников. Вам-то зачем…Я писал и….абсолютно невменяемые комменты.По какой причине я должен стрематься чего-то….даже если я перечитываю свою невменяемость…С какой стати…Это-Я. Не плохой,не хороший. зачем вы это делаете…(причем не один)…видно же,что гринго. Накосячил….послезавтра забыли все…ибо никто никого не слушает,а ждут своей возможности заговорить.Нечего стесняться…причем нигде вообще.ЯП-нормальная тренировка….
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? Вообще не понял. Кто вам пишет с двух ников?
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Значит ошибся…
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чем меньше там денег тем больше учёных и наоборот (закономерность современной системы)
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А ЗАЧЕМ НАМ НАУКА!? НАМ АКАДЕМИКИ НУЖНЫ! А ИМ ХВАТИТ И 70 !!!
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Герман Греф решил за всех, что наука России не нужна.
Верховные учёные уже давно не следуют голосу разума, а ссылаются на Бога.
Соответственно бюджет шедший раньше на науку-теперь пойдёт Церкви.
Учёные должны избрать представителей которые смогут напрямую доносить их глас-до Путина. Как правило чтобы решить проблему-нужно чтобы два самых влиятельных договорились между собой.
Учённые последние 20 лет пели и плясали-как стрекоза, а сейчас взывают голосу разума к тем от кого зависит их судьба. Учёные должны были давно заручится поддержкой Путина, но что то подобного контента на эту тему я не встречал.
Русские постоянно предавали своих руководителей-поэтому Путин подобный расклад давно учитывает в своих расчётах.
Если отрасль не поддерживает курс Путина сейчас-она завтра не пополнит свой бюджет.
В центральной России население превратилось в зомби(не следующее курсу Путина)-наивно полагающее что оно проснулось поэтому все предприятия будут обанкрочены. Город невест Иваново-больше не будет выпускать ткань.и так далее.
Путин лишил подпитки с Запада оппозицию и она сейчас на бобах.
Учёные не желают поддерживать Путина?
Они что думают прожить на западные гранты?
Наверное ученые “проснулись” и превратились в западных зомбаков.
По всей планете население “проснулось” и пляшет под дудку США-зомби.
Посмотрите фильмы США-они в открытую показывали как запустят вирус и зомбируют все население-чтобы оно боролось с ответственными за жизнедеятельность.
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В будущем тысячелетие кто не пойдёт за Путиным, тот окажется на обочине жизни.
Доказывать что сильный жрёт слабых-доказывать что сажа бела. Илья Кормильцев.
Если какая то отрасль считает, что она не заменимая и будет получать деньги всегда-это заблуждение, если не начнёте поддерживать курс Путина, то рано или поздно окажитесь на мели-слабые конкуренты вас обойдут-потому что они знают , что они слабые и надо действовать прямо сейчас.
Если доценты с кандидатами будут и впредь считать, что они незаменимые и деньги получат-за красивые глаза, то это заблуждение-на шару ничего не получите.Будьте уверены.
То что у вас есть диплом и вы думаете, что с ним вы что то получите-каждый в отдельности может и получит -если будет брать ответственность за себя и других!
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На предприятии на котором я тружусь когда завистник начинает настраивать коллектив против меня-я бросаю все силы, чтобы выставить троллем завистника. Дело не в деньгах, а в том что завистники должны быть подавлены и раздавлены привинтивно.
Когда Греф выставил ненужными учёных, то они даже не почесались-терпилы.
Я согласен с Грефом зачем нужны знания?
России нужны люди с навыками-умеющие применить их в жизни.
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Раньше с Грефом я всегда вступал в конфронтацию-когда мои домыслы доходили до ушей Грефа он был в бешенстве-уверяя, что так не будет.
К примеру про получение русскими -свободы и власти в стране.
Как я понимаю сибнет лишился силы-она перешла на ЯП.
Теперь написав коммент на ЯП-получается резонанс в стране.
Очень жаль, Брахман поднимает пустые темы-Бог перестал его любить-не дарит вдохновение. Брахман-солидный спамщик, ас во флуде-тролль накрутивший себе карму. Православные называют вдохновение-благодать.
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Так, стоп! Вы, Серый, наверное считаете так:
115 элемент (московий) открыли – таким учёным деньги не нужны, лишить их денег.
А таким как Борейко, Хабытов, Шкруднев, Маков, Левашов и им подобные срочно нуждаются в деньгах…
ПАК-ФА НЕ на коленях просчитывали, и НЕ в подвале собирали, и пройдёт НЕ один год испытаний и доработок, чтоб запустить его в серию, и чтоб он случайно НЕ уронил ракету в Вашу “пятиэтажку” (Пример: Бровары, апрель 2000).
А сколько на него документации надо написать, там даже Борейко ахнет от количества литературы…. ему до конца жизни не промаркировать слова в ней красно-синим маркером.
У нас больше половины таблицы растворимости гидроксидов и солей не имеют данных ( https://lh3.googleusercontent.com/ljUiwgrAPITkAKBq0Ut8gzsePzVIqrfGxpAweIw8b00N60HRlr8ZMQ=w1200-h630-p ), ТЭРЦ и теормех требуют доработки. И ко всему этому нельзя подпускать КОБовцев, ДОТовцев и РНТОбовцев, которые купили себе учёные степени… и так далее.
А Вы тут бюджетами меряетесь.
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А потому и кормим западный мир изобретениями и трудом миллионов,что не знаем законов управления социальными суперсистемами,не знаем и знать не хотим.Откройте ДОТу сначала,потом глагольте.Что-то ни одной правки не получили документы на парламентских чтениях и по всем международным форумам авторы их приглашаемы.Что уж плевать-то в то,чего не знаемо.
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Нет. То, как вы думаете, что я так считаю… Вы ошибаетесь….Я считаю совершенно не так, как вы предположили.
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интересный момент. расходы на науку режут, НО зарплаты научным сотрудникам в следующем году обещают ПОДНЯТЬ на 200(!)%. (не из пенсионных фондов ?) Значит, наука у нас гнилая, но кадры лучше придержать.