Интересные тенденции
09:11. 21 декабря 2016 Просмотров - 615 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Пентагон получил от избранного президента США Дональда Трампа записку с изложением главных «оборонных приоритетов» страны, в нее не вошла Россия, которую в нынешнем руководстве американского минобороны считают угрозой №1, сообщают СМИ. В записке указаны пять главных «оборонных приоритетов» новой администрации Трампа. Указывается необходимость победы над «Исламским государством*», разработка новой стратегии кибербезопасности, говорится о бюджетных вопросах Пентагона, также упоминаются Китай и Северная Корея. В записке нет каких-либо упоминаний о России, сообщает Foreign Policy.
Официальный представитель переходной команды Трама отказался отвечать на вопрос, почему Россия отсутствует в этом списке, но заметил, что записка «не является исчерпывающей».
Фаркас отметила, что ожидает «значительное сопротивление» со стороны чиновников Пентагона, если Трамп действительно попытается продолжать указанные политические приоритеты.
https://www.vz.ru/news/2016/12/20/850520.h
PS. Стоит напомнить, что при Обаме Россия сначала находилась в одной тройке с ИГИЛ и вирусом Эбола, а в 2015-2016 уверенно их опередила в американских приоритетах. В команде Трампа сейчас предпочитают больше рассуждать про Китай и международный терроризм, что резко контрастирует с риторикой Обамы. Впрочем, очевидное сопротивление спецслужб и Пентагона таким подходам, довольно очевидно и основные бои в этом вопросе развернутся в Сенате и Конгрессе.
Так же стоит отметить, что США вчера свернули операцию в Ливии.
Вооруженные силы США завершили операцию против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Ливии, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на заявление африканского регионального командования армии США (АФРИКОМ). Этому заявлению предшествовал разгром сил группировки в районе ливийского города Сирта. По данным АФРИКОМ, ВВС США нанесли 495 авиаударов по позициям ИГ и ее технике в ходе операции по освобождению Сирта. В то же время в командовании пообещали продолжать оказывать поддержку ливийским силам безопасности в борьбе с ИГ. Новое правительство Ливии, поддерживаемое ООН, и вооруженные группы из города Мисраты в мае начали операцию по зачистке Сирта от террористов ИГ. Армия США приступили к ударам по ИГ в августе этого года после того, как застопорилось наступление правительственных сил Ливии на ИГ.
http://www.interfax.ru/world/542303 – цинк
Это заявления АФРИКОМ прозвучало весьма странно, с учетом того, что полугодичный штурм Сирта не привел к уничтожению ИГИЛ в Ливии и бои с Халифатом в районе Бенгази идут уже несколько месяцев и конца им не видно. Видимо кому-то в Вашингтоне пришла в голову та же мысль, чуть позже АФРИКОМ фактически бросился дезавуировать предшествующее заявление, заявив, что операции могут продолжиться и после взятия Сирта.
США будут продолжать борьбу с «Исламским государством»* в Ливии после того, как Сирт будет освобождён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Африканского командования (АФРИКОМ) ВС США Марка Чидла.
«Мы продолжим воевать с ИГ в Ливии и повсюду, руководствуясь последними указами президента», — отметил Чидл.
При этом, по его словам, необходимо очистить Сирт от бомб и мин-ловушек, а также создать эффективные органы местного управления. «Мы по-прежнему привержены работе с признанным ООН Правительством национального согласия (ПНС), ливийским народом, нашими союзниками и партнёрами в регионе с целью предотвратить создание ИГ надёжного убежища где-либо на территории Ливии», — добавил он.
По словам полковника, 19 декабря ВС США завершили операцию Odyssey Lightning («Молния Одиссея»). Таким образом, боевые действия по освобождению Сирта прекратились, однако борьба с экстремистами ещё не закончилась.
https://russian.rt.com/world/news/343528-s
PS. В целом, выглядит так, что практически сразу после утверждения Трампа президентом, его команда начала тесное общение с действующим руководством Пентагона на предмет пересмотра военной стратегии по целому ряду направлений. Так что весьма вероятно мы сейчас наблюдаем фактическое начало процесса пересмотра параметров внешней политики США. Впрочем, самое интересное еще впереди – с конца января – начала февраля можно ожидать начала прямых консультаций/переговоров между США и РФ по широкому комплексу имеющихся проблем.
Источник: colonelcassad.livejournal.com