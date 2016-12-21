Интересные тенденции

...поэтому приведем только основные тенденции. Тенденция по усилению США своего... как «пророссийское» выступление. Тенденция «поворота» Европы к России.... Еще из значимого и интересного - «Око Саурона» планируют...www.utro.ru/main/). Интересно, где он был раньше...