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2 гвоздики товарищу Сталину

11:47. 21 декабря 2016 Просмотров - 674 15 коммент. Опубликовал:


В очередной день рождения товарища Сталина, неравнодушные люди в рамках традиционной акции "2 гвоздики для товарища Сталина" возложили на его могилу у Кремлевской стены 5500 красных гвоздик.
Фото-отчет о возложении должен в течение дня появится вот здесь https://vk.com/2gvozdiki

С Днем Рождения, товарищ Сталин!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2 гвоздики, акции, Кремль, Москва, праздники, сталин
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15 коммент.»

  • 3403 1790
    Lada 21 декабря 2016 в 14:56 Ссылка Пометить
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    Как говорил мой дедушка:- Сталин жил,Сталин жив,Сталин будет жить!

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  • 3752 14
    JDU 21 декабря 2016 в 15:19 Ссылка Пометить
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    Те кто умер от голода в 1946-1947 уже ничего не говорят.
    ПОБЕДИТЕЛИ умирали от голода а в ГДР Польше и всяких Венгриях его небыло.(что им потом не помешало бунтовать)
    Берлин штурмуя русскими трупами завалили (и дедушки Вашего там небыло) а потом половину отдали пендосам.
    Хорошо когда в голове одни лозунги.
    Кашпировский приди,порядок наведи

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    • 84 62
      Yuri JDU 21 декабря 2016 в 18:25 Ссылка Пометить
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      Брехать не мешки таскать? Начитался школьной изторической либеральщины?

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        JDU Yuri 21 декабря 2016 в 18:38 Ссылка Пометить
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        Ты болен.
        Голод 46г ,штурм Берлина и передача его половины амерам не секрет.
        И еще тысячи неудобных фактов.
        Но тебе оно не надо.
        Болен
        Мозг не работает
        Проще ВЕРИТЬ.
        Верить и кланяться

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        • 367 351
          alex2013 JDU 21 декабря 2016 в 22:05 Ссылка Пометить
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          Тяжело тебе штампованному, никто не любит и не понимает…

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          рысь JDU 22 декабря 2016 в 14:05 Ссылка Пометить
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          неуважаемый, вы о каких трупах речь ведете? Для больных и умственно отсталых посмотреть и СРАВНИТЬ когда были отменены карточки в России(к теме голода) и когда в англии, например. И еще некоторым упорото-тупым либерастам стоит уже начинать читать, например о возврате экономики к 1948 ГОДУ к ДОВОЕННОМУ УРОВНЮ. Но таким как вы проще быть либеральными баранами, гавкающими на свою страну. Или это не ваша страна?

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    Ваяр 21 декабря 2016 в 22:22 Ссылка Пометить
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    Сталин, этот еврей из Грузии,этот уголовник, который довёл свою жену до самоубийства,Иуда который уничтожал народы СССР, который вместе с Гитлером делил Польшу,а до этого забросал Финляндию трупами и оккупировал её земли, который позволил разместить на территории СССР тренировочные базы гитлеровцев, который ради покупки оружия и оборудования у немцев уничтожил голодом 4 млн украинцев,который оставил приказал расстреливать перебежчиков, рисковавших своими жизнями ради того,чтобы предупредить РККА о нападении Гитлеровской Германии, который отдал полякам беларуский Белосток в 1945 году, эта Иуда советского народа, заслуживает максимум 2 гвоздя в голову,и то только ржавых.

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      Степаныч Ваяр 22 декабря 2016 в 2:11 Ссылка Пометить
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      Ну да,а до этого ляхи с лицсвинами делили с гитляром чехословакию,а потом ляхи вместе литвинами воевали на стороне гитляра убивая мирных жителей во Франции и Бельгии.А потом вместе с финнами устроили голодомор в Ленинграде,и заметь не мы первые напали в финскую,финны сами спровоцировали обстреливая из орудий,и убивая мирных людей на нашей стороне.Голодомор организовали троцкисты,ты тоже видно из них раз сваливаешь все на Сталина.Так что мы всегда защищались от таких головорезов как ты,но ты кастрюльку с головы не снимай,скоро в психическую пойдешь,а нам ляминий пригодится для пунктов приема.)

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      рысь Ваяр 22 декабря 2016 в 14:11 Ссылка Пометить
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      Интересно, где вас таких дебилов учили. Или вас сразу лечили, но не вылечили? 1. 1933 год. Пакт четырех (Италия, Германия, Англия, Франция).2. 1934 год. Пакт Пилсудского-Гитлера (Германия, Польша).3. 1935 год. Морское Англо-Германское соглашение.4. 1936 год. Антикомиртерновский Пакт (Германия, Япония).5. 1938 год. Мюнхенский сговор (Англия, Франция, Германия, Италия).
      Для особо умственно отсталых вопрос по поводу “голодомора” на окраине – почему после опубликования хохлами же ПЕРСОНАЛЬНОГО списка виновных в “голодоморе” возмущался украинский еврейский комитет? И да, дебилизм таких как вы неизлечим,но не стоит демонстрировать это окружающим.

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      Николай Ваяр 22 декабря 2016 в 17:28 Ссылка Пометить
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      Правда в том, что на могилу Сталина несут ежедневно море цветов, а на твою могилу и твоих обрезанных учителей никогда не будут.

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    русский 21 декабря 2016 в 23:31 Ссылка Пометить
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    С Днем Рождения, Иосиф Виссарионович!!!

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      Ваяр русский 22 декабря 2016 в 9:05 Ссылка Пометить
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      аха-ха ))))руССкий, поздравляющий кровавого тирана грузина,который уничтожал его народ, это такое типичное явление, ведь РАБы любят когда их бьют.И чем больше вас бьют,тем больше вы лижите руки своим господам, будь то Пётр 1, который называл своих подданных животными, еврейка Екатерина, по приказу которой немцы переписали её рабам историю и сделали из ордынцев руССких или грузин Сталин, уничтоживший без всяких внешних врагов десятки миллионов “руССких”. Поклонение, почитание, раболепие- это у вас в крови. Прилагательные без своей земли, флага и истории, живущие во лжи и стоящие на коленях перед своими тиранами- они такие. ))))

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    Николай 22 декабря 2016 в 17:24 Ссылка Пометить
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    Создатель, верни нам Сталина, спаси рускую цивилизацию, спаси жизнь на земле.

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