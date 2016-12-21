2 гвоздики товарищу Сталину

...акцию "Две гвоздики для товарища Сталина".Уже традиционная акция "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящая в...на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2016 года.... это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в двенадцатый раз...