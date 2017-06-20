Честь. Карма идёт из будущего

... верните навек ей достоинство, честь, Чтоб могла она в Душах...нового мира, возводят Храм Времени будущей жизни на Земле. О,... к жизни, не имеет будущего. В веках существовало и ... сердце, Любовью над кармой взлетевшее. Поверх кармы идёт горящий сердцем человек и...