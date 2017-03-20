СЕМИНАР ВИТАЛИЯ ПРИСЯЖНЮКА “ЧЕСТЬ – ЕДИНСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ” 27.08.2016

00:23:00 — Тема семинара

00:16:37 — Совесть в нынешнем управлении

00:18:30 — Живое восприятие

00:32:10 — Солнце — единственный посредник между Всевышним и людьми

00:37:22 — Основа КОБ

01:23:46 — Триединство восприятия в управлении

01:44:02 — Истина и ложь

02:00:50 — Жить Совестью

02:16:31 — Чувственный подход к приоритетам управления

02:28:42 — 5-ый приоритет управления

02:38:31 — 4-ый приоритет управления

02:52:31 — 3-ий приоритет управления

03:00:27 — 2-ой приоритет управления

03:09:17 — 1-ый приоритет управления

03:19:41 — Вопрос о семьях с разной национальностью

03:26:04 — Истинное Православие

03:44:34 — Влияние сыроедения на духовные практики

03:56:35 — Ответственность за оружие

04:09:02 — Как будет изменяться система образования

04:16:20 — Совесть против эгрегоров

04:31:18 — Условия для прихода к власти людей Совести

04:44:15 — Участь женщины в будущем земельном вопросе

04:53:50 — Новые элиты