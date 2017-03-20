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СЕМИНАР ВИТАЛИЯ ПРИСЯЖНЮКА “ЧЕСТЬ – ЕДИНСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ” 27.08.2016

16:20. 20 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

00:23:00 — Тема семинара 
00:16:37 — Совесть в нынешнем управлении 
00:18:30 — Живое восприятие 
00:32:10 — Солнце — единственный посредник между Всевышним и людьми 
00:37:22 — Основа КОБ 
01:23:46 — Триединство восприятия в управлении 
01:44:02 — Истина и ложь 
02:00:50 — Жить Совестью 
02:16:31 — Чувственный подход к приоритетам управления 
02:28:42 — 5-ый приоритет управления 
02:38:31 — 4-ый приоритет управления 
02:52:31 — 3-ий приоритет управления 
03:00:27 — 2-ой приоритет управления 
03:09:17 — 1-ый приоритет управления 
03:19:41 — Вопрос о семьях с разной национальностью 
03:26:04 — Истинное Православие 
03:44:34 — Влияние сыроедения на духовные практики 
03:56:35 — Ответственность за оружие 
04:09:02 — Как будет изменяться система образования 
04:16:20 — Совесть против эгрегоров 
04:31:18 — Условия для прихода к власти людей Совести 
04:44:15 — Участь женщины в будущем земельном вопросе 
04:53:50 — Новые элиты 

Метки: геополитика, КОБ, концепция управления, копное право, честь
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