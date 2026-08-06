Деревня русская, хоть и иссякает, но всё же живёт. Незаметно, тихонько, но живёт… В базарный день съезжается народ продать, купить, себя показать — старые и не только, взрослые и молодые, детей немного, но есть. Торгуются и обсуждают новости (свои, личные и деревенские, не Трампа), радуются встречам, шутят и поругиваются… Всё, в целом, как сотни лет назад на Руси.

Да, это, конечно, не дореволюционная деревня с многодетными дворами, и не советская с крупными колхозами — людей и активности значительно меньше. Но она продолжается, деревня ещё потихоньку дышит. Особенно летом, когда приезжают родственники из городов.

Хорошо, что хотя бы так. А что, если (когда) её вовсе не станет? Это будет настоящая катастрофа для России и в целом для человека по образу и подобию. Важно не допустить этого.

Могут возразить, а что такого важного в этой деревне, чтобы её сохранять? Деревня — это не только форма сельскохозяйственного уклада, но образ жизни, приближенный к земле. Если он исчезнет, то человек окончательно лишится чувства земли, укоренённости, произойдёт полное отчуждение человека от земли как источника всех благ.

Когда ребёнок имеет возможность погладить коня или телёнка, взять в руки цыплёнка, достать свежие яйца из-под курицы (в перьях и помёте), попить парного молока из-под коровы или козы, узнать запах навоза и свежескошенного сена – это всё даёт ему более полное ощущение жизни и понимание, что откуда берётся. В конце концов, даже тяжёлый физический труд на земле – это бесценный опыт и понимание ценности пропитания.

Городской человек, выросший без опыта жизни в деревне, не может понять и ощутить этой ценности. В его сознании хлеб и молоко будут появляться в магазине, даже если по учебникам и фильмам ему расскажут весь процесс. Случайно попав на природу, он окажется полностью беспомощным и равнодушным, обездвиженным, как медуза на суше. Деревня, опыт сельской жизни – это последняя соломинка, связывающая нас с землёй. Никаким экотуризмом её не заменить.

Могут спросить — как недопустить вымирания деревень? Да, это крайне сложно. Совершенно очевидно, что деревня как сельскохозяйственный уклад – прошедший этап, и его уже не вернуть (если только не случится глобальной катастрофы). С каждым поколением всё меньше людей соглашаются на жизнь, связанную с тяжёлым физическим трудом (а даже содержание мелкого скота уже воспринимается таковым). Молодёжь уезжает из деревни повально, а если и остаётся, то ведёт городской образ жизни.

На мой взгляд, единственный способ сохранить село – как присутствие человека на земле – это активно и системно поощрять переселение городских жителей в частные дома со всеми удобствами и развитой инфраструктурой (интернет, доступность медицины, доставка товаров и услуг). Сделать выгодным переезд из муравейников в более просторное и удобное жильё на свежем воздухе и с такой же доступностью благ, как в городе. С развитием интернета многие профессии уже можно переводить на удалёнку. А с развитием беспилотников те же дистанционные магазины могут наладить поставку всех нужных современному человеку товаров. К этому обязательно стоит добавить восстановление транспортной доступности (качественные дороги и транспорт), а также социальной инфраструктуры — современные больницы, школы, сады, клубы искусств (можно, на несколько крупных деревень в одном удобном месте).

Да, это уже не будет старая деревня – не советская и тем более не дореволюционная. Но это позволит сохранить жизнь на наших просторах и в максимальной приближенности к земле. Часть из таких переселенцев обязательно заведёт какое-то небольшое хозяйство. Поначалу, возможно, это будут пожилые люди. Но постепенно переедут и люди помоложе, семьи с детьми. И когда в новых деревнях зазвучат детские голоса – это будет означать, что жизнь на просторах Руси продолжается. Пусть и на новом витке исторического развития.

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