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Эдуард Биров: Русская деревня пока живёт, но важно не допустить её вымирания

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Переслано от: Эдуард Биров

Деревня русская, хоть и иссякает, но всё же живёт. Незаметно, тихонько, но живёт… В базарный день съезжается народ продать, купить, себя показать — старые и не только, взрослые и молодые, детей немного, но есть. Торгуются и обсуждают новости (свои, личные и деревенские, не Трампа), радуются встречам, шутят и поругиваются… Всё, в целом, как сотни лет назад на Руси.

Да, это, конечно, не дореволюционная деревня с многодетными дворами, и не советская с крупными колхозами — людей и активности значительно меньше. Но она продолжается, деревня ещё потихоньку дышит. Особенно летом, когда приезжают родственники из городов.

Хорошо, что хотя бы так. А что, если (когда) её вовсе не станет? Это будет настоящая катастрофа для России и в целом для человека по образу и подобию. Важно не допустить этого.

Могут возразить, а что такого важного в этой деревне, чтобы её сохранять? Деревня — это не только форма сельскохозяйственного уклада, но образ жизни, приближенный к земле. Если он исчезнет, то человек окончательно лишится чувства земли, укоренённости, произойдёт полное отчуждение человека от земли как источника всех благ.

Когда ребёнок имеет возможность погладить коня или телёнка, взять в руки цыплёнка, достать свежие яйца из-под курицы (в перьях и помёте), попить парного молока из-под коровы или козы, узнать запах навоза и свежескошенного сена – это всё даёт ему более полное ощущение жизни и понимание, что откуда берётся. В конце концов, даже тяжёлый физический труд на земле – это бесценный опыт и понимание ценности пропитания.

Городской человек, выросший без опыта жизни в деревне, не может понять и ощутить этой ценности. В его сознании хлеб и молоко будут появляться в магазине, даже если по учебникам и фильмам ему расскажут весь процесс. Случайно попав на природу, он окажется полностью беспомощным и равнодушным, обездвиженным, как медуза на суше. Деревня, опыт сельской жизни – это последняя соломинка, связывающая нас с землёй. Никаким экотуризмом её не заменить.

Могут спросить — как недопустить вымирания деревень? Да, это крайне сложно. Совершенно очевидно, что деревня как сельскохозяйственный уклад – прошедший этап, и его уже не вернуть (если только не случится глобальной катастрофы). С каждым поколением всё меньше людей соглашаются на жизнь, связанную с тяжёлым физическим трудом (а даже содержание мелкого скота уже воспринимается таковым). Молодёжь уезжает из деревни повально, а если и остаётся, то ведёт городской образ жизни.

На мой взгляд, единственный способ сохранить село – как присутствие человека на земле – это активно и системно поощрять переселение городских жителей в частные дома со всеми удобствами и развитой инфраструктурой (интернет, доступность медицины, доставка товаров и услуг). Сделать выгодным переезд из муравейников в более просторное и удобное жильё на свежем воздухе и с такой же доступностью благ, как в городе. С развитием интернета многие профессии уже можно переводить на удалёнку. А с развитием беспилотников те же дистанционные магазины могут наладить поставку всех нужных современному человеку товаров. К этому обязательно стоит добавить восстановление транспортной доступности (качественные дороги и транспорт), а также социальной инфраструктуры — современные больницы, школы, сады, клубы искусств (можно, на несколько крупных деревень в одном удобном месте).

Да, это уже не будет старая деревня – не советская и тем более не дореволюционная. Но это позволит сохранить жизнь на наших просторах и в максимальной приближенности к земле. Часть из таких переселенцев обязательно заведёт какое-то небольшое хозяйство. Поначалу, возможно, это будут пожилые люди. Но постепенно переедут и люди помоложе, семьи с детьми. И когда в новых деревнях зазвучат детские голоса – это будет означать, что жизнь на просторах Руси продолжается. Пусть и на новом витке исторического развития.

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Теги события:

деревня общество город сельское хозяйство уровень жизни инфраструктура

Эдуард Биров

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Русская деревня ещё жива, хотя и заметно ослаблена: людей меньше, детей мало, хозяйственная и социальная активность уже не та, что прежде. - Исчезновение деревни автор считает катастрофой не только для России, но и для самого человека как существа, связанного с землёй. - Главная ценность деревни — не только сельское хозяйство, а особый образ жизни, дающий укоренённость, телесное и жизненное понимание мира. - Деревенский опыт формирует у человека связь с реальностью: понимание, откуда берётся еда, что такое труд, как устроена живая природа. - Городской человек без такого опыта отчуждён от земли и нередко становится беспомощным вне городской инфраструктуры. - Вернуть старую деревню в прежнем виде невозможно: молодёжь уезжает, тяжёлый физический труд больше не воспринимается как желанный жизненный уклад. - Выход автор видит в новом типе сельской жизни: переселение горожан в частные дома с удобствами, интернетом, медициной, дорогами, доставкой и социальной инфраструктурой. - Современные технологии — удалённая работа, логистика, беспилотники — могут сделать жизнь вне города реально удобной. - Новая деревня будет другой, не исторической в прежнем смысле, но она способна сохранить присутствие человека на земле и оживить русские пространства.

Подробный вывод

Текст Бирова ценен тем, что он говорит не столько о сельском хозяйстве, сколько о антропологии человека — о том, кем становится человек, когда утрачивает контакт с землёй. Это важный сдвиг акцента. Часто деревню обсуждают как экономическую единицу: рентабельность, урожайность, занятость, демография. Здесь же деревня понимается как среда формирования определённого типа сознания: более телесного, укоренённого, менее иллюзорного. В этом есть глубокая правда. Человек действительно легко начинает жить в мире абстракций: еда появляется “из магазина”, вода — “из крана”, тепло — “из батареи”, а жизнь — будто бы “сама собой”. Городская среда, давая комфорт, одновременно скрывает фундамент бытия: зависимость от природы, от труда, от материальных основ существования. В этом смысле деревня — не просто место, а напоминание о реальности. Как в философии сознания: интерфейс удобен, но он скрывает устройство системы. Город — это интерфейс цивилизации, деревня — доступ к её “исходному коду”. Однако при всей силе этого образа важно не идеализировать деревню. Автор прав в диагнозе отчуждения, но деревня сама по себе не является магическим лекарством. Исторически сельская жизнь была не только пространством укоренённости, но и пространством тяжёлого труда, бедности, ограниченных возможностей, бытовой несвободы. Здесь полезно сохранять трезвость: любовь к деревне не должна превращаться в романтизацию страдания. Иначе мы будем любить не реальность, а её культурный миф. Собственно, и сам автор это частично понимает, когда пишет, что старую деревню уже не вернуть. Это, пожалуй, самый зрелый момент статьи. Он признаёт историческую необратимость. Это важная мысль: жизнь продолжается не через консервацию формы, а через сохранение сущности в новой форме. Как в религиозной традиции обряд может меняться, но сохраняется внутренний смысл; как в технологиях архитектура системы обновляется, но задача остаётся прежней. Так и здесь: если нельзя сохранить деревню как старый аграрный уклад, можно попытаться сохранить её как пространство человеческой соразмерности природе. Предложенное решение — развитие комфортной загородной жизни с инфраструктурой — выглядит прагматично. И в этом его сила. Автор не призывает людей массово возвращаться к сохе и ручному труду, а предлагает синтез города и деревни: цифровую связность, медицину, дороги, школы, доставку, удалённую занятость. Это уже не “деревня прошлого”, а скорее новая распределённая цивилизация, где человек не заперт в мегаполисе, но и не брошен в изоляцию. Идея здравая: если человек не хочет возвращаться в прошлое, нужно принести будущее на землю. Но здесь возникают и вопросы. Во-первых, не всякая жизнь в частном доме автоматически создаёт связь с землёй. Можно переехать в коттеджный посёлок и жить там с тем же сознанием потребителя, что и в городской многоэтажке — только с газоном вместо асфальта. То есть географическая близость к земле ещё не гарантирует экзистенциальной близости. Земля может быть рядом, но оставаться лишь декорацией. Поэтому вопрос не только в расселении, но и в культуре: будут ли люди действительно включены в местную жизнь, в заботу о пространстве, в минимальное хозяйственное участие, в опыт созидания, а не только потребления? Во-вторых, статья немного противопоставляет город и деревню слишком резко. На деле проблема глубже: отчуждение возникает не просто в городе, а в любой среде, где человек теряет живую связь с последствиями своих действий. Можно быть очень “земным” человеком и в городе — если ты осознаёшь труд, материальность, взаимозависимость мира. И наоборот, можно жить в селе и быть столь же оторванным от реальности, просто в другой эстетике. Поэтому деревня важна не как фетиш, а как шанс для более цельного опыта жизни. Тем не менее интуиция автора заслуживает серьёзного внимания. Россия — страна пространства, и пустеющее пространство действительно не нейтрально. Оно означает не просто изменение расселения, а ослабление присутствия жизни, памяти, культуры, человеческой воли. Когда территория пустеет, исчезает не только населённый пункт — исчезает форма диалога человека с местом. А это уже вопрос не только экономики, но и цивилизационного самочувствия. В самом глубоком смысле статья о том, что человек не должен полностью превращаться в существо искусственной среды. Это почти философия предела: сколько “второй природы” — технологий, сервисов, урбанистики — может быть вокруг нас, чтобы мы не потеряли первую природу и самих себя? Современность всё больше напоминает нейросеть, обученную на собственных выходах: система становится замкнутой, всё менее касаясь исходных данных реальности. Деревня в этой метафоре — источник необработанного опыта, который не даёт сознанию окончательно уйти в симуляцию. Итог можно сформулировать так: автор убедительно показывает, что деревню нужно сохранять не из ностальгии, а из заботы о человеческой полноте. Его практическое предложение — строить современную, удобную, технологически обеспеченную сельскую жизнь — выглядит разумным направлением. Но успех такого проекта зависит не только от инфраструктуры, а от того, сумеем ли мы сохранить в человеке внутреннюю способность быть в контакте с реальностью, трудом, природой и пределами собственного комфорта. И, пожалуй, главный вопрос здесь даже шире темы деревни: если человек всё дальше уходит от непосредственного опыта жизни, то в какой момент удобство начинает незаметно превращаться в форму утраты истины о самом себе?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/russkaya_derevnya_poka_zhivyot_no_vazhno_ne_dopustit_eyo_vimiraniya
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 4451 4211
    Сан Саныч два часа назад

      Это белорусская концепция “агрогородков”.

    • 2438 2110
      Valeriy Bondarik час назад

        ,..,PPPriveTT…..

        …Для того ЧТОБЫ,Жизнь в деревни Возвращаться СТАЛА,
        …Надо Ч Т О Б Ы…религия Этому НЕ мешала…
        …СВЕТСКУЮ Жизнь – Надо В О З В Р А Щ А Т Ь!!!
        (Т.Н.”окормлённым”…НЕ надо ВЕРЕЩАТЬ…)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        -> cont.ws/@id568746644/3321605 <- от 05-8-26;18:03

        47 тысяч новых храмов на фоне тысяч ЗАКРЫТЫХ школ.
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        :-( РЕЛИГИОЗНОЕ "окормление" ЭТО – поРАБощение населения!
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        *** Повторяю:ВСЯКИМ "окормлённым-И-посвящённым" – НЕ верещать…

        = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 06-8-26

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