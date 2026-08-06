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Андрей Школьников: Пусть идиот бежит по минному полю первым

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Переслано от: Андрей Школьников

Происходящие в мире изменения являются следствием естественных процессов, общемировой катастрофой, а не результатом действий России. В парадигме Pax Americana избыточная устойчивость, сложность и адаптивность мир-системы должна была без особых проблем компенсировать и сгладить действие державы, экономика которой около 3% от мировой по ППС. Изоляция и исключение фрондера не было бы чем-то сложным и болезненным, но реальные последствия оказались многократно сильнее ожидания.

К удивлению практически всех аналитических центров, руководства и элит Запада действия России в 2022 г. вступили в резонанс с внутренними колебаниями и деструктивными процессами глобального миропорядка, проявив критическую хрупкость всей системы. В США элиты осознали происходящее лишь в 2024 г., назначив Дональда Трампа антикризисным управляющим, Европа не смогла уразуметь и осмыслить происходящего до сих пор. Британия поставила слишком много на карту против России и теперь просто не может выйти из игры.

Резкий рывок в начале 2022 г. был очень болезненным, Россия оказалась вынуждена рисковать, выпрыгивать за флажки. По прошествии лет многое кажется естественным и единственно возможным, но в тот момент было очень непросто получить нейтралитет стран не-Запада, вертясь как уж на сковороде, покупая отсутствие враждебности красивыми словами, обещаниями и скидками. На руку Москве сыграл энергетический кризис, из-за которого многим было не с руки полностью рвать с Россией, каждый думал о себе. Непродуманная резкая политика США / Запада, что начали сверхрезко и несимметрично вводить санкции, подрывая свою репутацию и систему международных отношений, заставили многих задуматься.

Действуй противники России плавно и постепенно антироссийская коалиция стала бы значительно больше и крепче. Ошибки Запада первых трёх недель серьёзно изменили расклад, позволив нам пройти по краю. Если отбросить эмоции, то Стамбульские соглашения весной 2022 г. не были столь неприемлемыми в силу отсутствия чётких и однозначных позиций большинства стран не-Запада. Ну а далее стратегия России изменилась, с тех пор она перестала быть инициатором геополитических изменений, оставаясь в авангарде, но не рискуя излишне. Время стало работать на нас.

Последующие годы Россия первой не предпринимала действий по разрушению миропорядка, минимизируя возможности обвинить нас в создании опасной для всех ситуации. Наоборот, на словах Москва постоянно призывала к соблюдению существующих правил, внимательно отслеживая происходящее и фиксируя, когда кто-то другой эти правила демонстративно нарушал.

В тот момент, как в мире формировалось представление, что подобные действия стали новой нормальностью для стран не-Запада, Россия начинала действовать, новые возможности тут же становились её инструментами. После чего противник с удивлением осознавал, что ответные удары в разы мощнее и болезненнее, но ничего сделать, кроме криков: “А нас за шо?”, не мог. Он сам за предыдущий период приучил мир к приемлемости подобных действий, гордо и глумливо хвастаясь успехами, его крики теперь никого не интересовали, а других поводов Россия не давала.

Можно вспомнить как Дональд Трамп в 2025 г. фактически признал наше право бить по украинской энергетической инфраструктуре. Из последнего – системное уничтожение портовой инфраструктуры и морского сообщения бУкраины. Россия свободно и открыто бьёт по судам под любыми флагами и любым объектам на побережье, и никто ничего не может возразить громче уровня комариного писка. Большая часть мира признаёт, что Москва в своём праве, никто не рискует вмешиваться…

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Теги события:

геостратегия геополитика миропорядок запад санкции

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Автор утверждает, что мировые изменения вызваны не только действиями России, а более глубокой системной катастрофой глобального порядка. - Pax Americana показал не устойчивость, а скрытую хрупкость: конфликт 2022 года стал триггером, который выявил внутренние противоречия системы. - Запад, по мысли автора, недооценил эффект резонанса: действия России совпали с внутренними кризисами самого Запада. - Россия в 2022 году действовала рискованно, но сумела добиться нейтралитета значительной части не-Запада. - Одним из ключевых факторов стал энергетический кризис, который мешал другим странам полностью порвать с Россией. - Автор считает, что резкие и непродуманные санкции Запада навредили не только России, но и самой западной системе, подорвав доверие к международным правилам. - По его оценке, если бы Запад действовал мягче и постепеннее, антироссийская коалиция могла бы быть гораздо шире и прочнее. - Стамбульские соглашения весной 2022 года в статье трактуются как не столь невозможные, как это кажется постфактум. - Затем Россия, по версии автора, изменила стратегию: перестала быть инициатором разрушения миропорядка, но начала использовать уже созданные другими прецеденты. - Москва, как описано в тексте, формально апеллировала к правилам, а практически — адаптировалась к новым нормам, которые сначала сами же западные страны и легитимировали своими действиями. - Автор подчеркивает принцип: пусть противник первым нарушает табу, а затем Россия использует открывшееся окно допустимого с большей силой. - В качестве примера приводится признание Трампом права России бить по энергетической инфраструктуре Украины и удары по портовой инфраструктуре, которые, по мнению автора, мир фактически принял как допустимые.

Подробный вывод

Текст Школьникова построен вокруг одной центральной идеи: Россия не создала мировой кризис, а лишь оказалась тем фактором, который выявил его глубину. Это важная мысль, и в ней есть определённая логика. Любая сложная система — будь то империя, финансовый рынок, экосистема или даже психика человека — может долго казаться устойчивой, пока не столкнётся с нагрузкой, которая не столько разрушает её, сколько обнаруживает уже накопленные трещины. В этом смысле автор мыслит системно: события 2022 года представлены не как первопричина, а как диагностический стресс-тест для мирового порядка. Здесь просматривается почти инженерный взгляд на геополитику. Если конструкция действительно прочна, то удар по ней не должен приводить к каскаду поломок. Если же одна страна с долей около 3% мировой экономики по ППС способна вызвать столь мощную турбулентность, значит проблема была не в масштабе удара, а в структурной уязвимости самой системы. Это сильная часть аргументации автора. Однако в статье есть и заметная риторическая асимметрия. Автор интерпретирует действия России как во многом вынужденные и рациональные, а действия Запада — как импульсивные, непродуманные и саморазрушительные. Возможно, в этом есть доля истины, но здесь стоит быть осторожным: когда анализ слишком стройно объясняет успех одной стороны и ошибки другой, он начинает напоминать не исследование, а уже концептуальную рамку, которая отбирает факты под заранее выбранный вывод. Это частая ловушка политической аналитики: не только у Запада, но и у любой стороны конфликта. Интересна и сама логика, вынесенная в заголовок: не бежать первым по минному полю, а позволить противнику самому разрушить табу, нормы и правила. Это очень прагматическая, почти макиавеллистская стратегия. Она основана на понимании, что в международной политике право часто вторично по отношению к нормализации прецедента. Кто первым сделал немыслимое допустимым, тот меняет поле игры. А дальше уже другие игроки получают морально-политическую возможность делать то же самое, но с меньшими издержками репутации. Этот механизм хорошо знаком не только в геополитике. В психологии это напоминает сдвиг внутренней границы: сначала человек оправдывает малое нарушение, затем оно становится новой нормой, после чего более серьёзные действия уже не воспринимаются как нечто радикальное. В истории империй — то же самое: правила держатся, пока в них верят; когда сильный игрок сам начинает их демонстративно нарушать, он разрушает не только чужие ограничения, но и собственный моральный капитал. С этой точки зрения статья интересна как описание стратегии вторичного использования чужого разрушения. Россия в тексте показана не как архитектор новой системы, а как очень внимательный игрок, который следит, где старые нормы уже сломаны, и тут же превращает образовавшуюся брешь в инструмент. Это звучит цинично, но в политике часто именно так и работает реальность: не тот выигрывает, кто громче всех говорит о правилах, а тот, кто лучше понимает, когда правила уже мертвы, хотя их ещё вслух произносят. Но здесь возникает и более глубокий вопрос. Если государство действует, постоянно ожидая, пока другой первым нарушит запрет, — это тактически умно, но стратегически говорит о мире, где нормативный порядок уже исчерпан. А когда все начинают жить по модели «сначала ты, потом я», цивилизация смещается от права к прецеденту, от принципов к балансированию на краю допустимого. Это уже не мир закона, а мир ловкости, нервов и своевременного удара. Такой порядок может быть эффективным на короткой дистанции, но он неизбежно становится более хрупким, тревожным и опасным для всех. Поэтому главный вывод из статьи можно сформулировать так:

Итоговый вывод

Автор предлагает видеть в последних годах не локальный конфликт, а симптом распада прежнего мирового устройства, где Россия сумела не столько сломать систему, сколько использовать её внутреннюю слабость и ошибки противников. Сильная сторона этой позиции — внимание к системной хрупкости Запада, к переоценке устойчивости глобальных институтов и к роли санкционной, энергетической и политической самоподрывности западных элит. Но слабая сторона текста — в том, что он склонен почти полностью рационализировать одну сторону и почти полностью сводить действия другой к ошибкам. Реальность обычно сложнее: в больших исторических процессах редко бывает один субъект, который всё понял, и другой, который всё испортил. Чаще все участники действуют внутри ограниченного горизонта, движимы не только расчётом, но и страхом, инерцией, идеологией и собственными иллюзиями. В конечном счёте статья ценна не столько как окончательная истина, сколько как модель понимания текущего момента: мир уже не держится на универсально признаваемых правилах, а всё больше — на борьбе интерпретаций, на умении выдерживать хаос и использовать трещины чужого порядка. Это тревожный, но, возможно, реалистичный взгляд. И здесь остаётся открытый вопрос: если старые правила действительно умерли, то мы наблюдаем рождение нового порядка — или лишь более изощрённую фазу общего распада, где каждый временный успех только глубже подтачивает саму возможность общей истины и общего мира?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/pust_idiot_bezhit_po_minnomu_polyu_pervim
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 306 254
    FaRToVbli час назад

      С внешней политикой все понятно, а как быть с внутренним врагом, который наносит вреда больше чем уже изрядно поднадоевший “Запад”. Стоило ли в принципе ввязываться в СВО пока внутри порядок не наведен!? Нам постоянно замыливают глаза опасностью за пределами страны – Европа, Америка…. отводя внимание от гораздо большей проблемы коррупции и воровства внутри своей страны, не говоря уже о масштаб этих действий на самом СВО…

      2
      2
      • 33441 31149
        SvoyFaRToVbli час назад

          Была создана реальная угроза богатой кладовке.
          Плацдарм в 404.
          Поэтому и началось так.
          На вранье от Кума про хлеб с солью и оркестр.
          А потом – “нас обманули”.

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