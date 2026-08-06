Происходящие в мире изменения являются следствием естественных процессов, общемировой катастрофой, а не результатом действий России. В парадигме Pax Americana избыточная устойчивость, сложность и адаптивность мир-системы должна была без особых проблем компенсировать и сгладить действие державы, экономика которой около 3% от мировой по ППС. Изоляция и исключение фрондера не было бы чем-то сложным и болезненным, но реальные последствия оказались многократно сильнее ожидания.

К удивлению практически всех аналитических центров, руководства и элит Запада действия России в 2022 г. вступили в резонанс с внутренними колебаниями и деструктивными процессами глобального миропорядка, проявив критическую хрупкость всей системы. В США элиты осознали происходящее лишь в 2024 г., назначив Дональда Трампа антикризисным управляющим, Европа не смогла уразуметь и осмыслить происходящего до сих пор. Британия поставила слишком много на карту против России и теперь просто не может выйти из игры.

Резкий рывок в начале 2022 г. был очень болезненным, Россия оказалась вынуждена рисковать, выпрыгивать за флажки. По прошествии лет многое кажется естественным и единственно возможным, но в тот момент было очень непросто получить нейтралитет стран не-Запада, вертясь как уж на сковороде, покупая отсутствие враждебности красивыми словами, обещаниями и скидками. На руку Москве сыграл энергетический кризис, из-за которого многим было не с руки полностью рвать с Россией, каждый думал о себе. Непродуманная резкая политика США / Запада, что начали сверхрезко и несимметрично вводить санкции, подрывая свою репутацию и систему международных отношений, заставили многих задуматься.

Действуй противники России плавно и постепенно антироссийская коалиция стала бы значительно больше и крепче. Ошибки Запада первых трёх недель серьёзно изменили расклад, позволив нам пройти по краю. Если отбросить эмоции, то Стамбульские соглашения весной 2022 г. не были столь неприемлемыми в силу отсутствия чётких и однозначных позиций большинства стран не-Запада. Ну а далее стратегия России изменилась, с тех пор она перестала быть инициатором геополитических изменений, оставаясь в авангарде, но не рискуя излишне. Время стало работать на нас.

Последующие годы Россия первой не предпринимала действий по разрушению миропорядка, минимизируя возможности обвинить нас в создании опасной для всех ситуации. Наоборот, на словах Москва постоянно призывала к соблюдению существующих правил, внимательно отслеживая происходящее и фиксируя, когда кто-то другой эти правила демонстративно нарушал.

В тот момент, как в мире формировалось представление, что подобные действия стали новой нормальностью для стран не-Запада, Россия начинала действовать, новые возможности тут же становились её инструментами. После чего противник с удивлением осознавал, что ответные удары в разы мощнее и болезненнее, но ничего сделать, кроме криков: “А нас за шо?”, не мог. Он сам за предыдущий период приучил мир к приемлемости подобных действий, гордо и глумливо хвастаясь успехами, его крики теперь никого не интересовали, а других поводов Россия не давала.

Можно вспомнить как Дональд Трамп в 2025 г. фактически признал наше право бить по украинской энергетической инфраструктуре. Из последнего – системное уничтожение портовой инфраструктуры и морского сообщения бУкраины. Россия свободно и открыто бьёт по судам под любыми флагами и любым объектам на побережье, и никто ничего не может возразить громче уровня комариного писка. Большая часть мира признаёт, что Москва в своём праве, никто не рискует вмешиваться…

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