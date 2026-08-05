▶ Заметно. Стильно. С вами. Брендированная продукция Клима Жукова – https://uzhukoffa.ru/?erid=2Vtzqwe6p2o

▶ Присоединяйтесь к подписчикам Клима Жукова на Boosty – https://boosty.to/uzhukoffa/?erid=2Vtzqwe6p2o

▶ Sponsr.ru: смотреть ролики в раннем доступе – https://sponsr.ru/zhukov/?erid=2Vtzqwe6p2o

▶ Sponsr.ru:«Уроки истории»: погружаемся в прошлое вместе! – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/?erid=2Vtzqwe6p2o

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-568

Если вы заинтересованы в моём творчестве, имеете право поддержать рублём:

Яндекс деньги: https://yoomoney.ru/to/410015864712516

Карта Сбербанка 4276 5500 4462 1053

Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611

Мы в соц. сетях:

Telegram Клима Жукова https://t.me/klimzhukoff

Telegram группы УЖукова https://t.me/uzhukova

Вконтакте: https://vk.com/uzhukoffa

Дзен: https://dzen.ru/klimzhukoff

Рутуб:https://rutube.ru/channel/23535121/

Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862

Таймкод:

00:00:00 Введение в тему

00:00:47 Структура полисов

00:01:23 Исторический контекст

00:02:23 Роль тиранов

00:04:54 Экономическое развитие

00:07:12 Формирование полисов

00:08:52 Ареопаг и его роль

00:09:44 Влияние города и гоплицкая революция

00:10:43 Борьба демоса и аристократии

00:12:39 Экономическая независимость городов

00:13:25 Законы Дракона и реформы Солона

00:16:03 Имущественное деление граждан

00:18:57 Деление на филы

00:19:33 Совет старейшин и голосование

00:20:20 Остракизм

00:23:13 Система управления без бюрократии

00:25:42 Реформы Клисфена

00:27:33 Народное собрание и гражданский год

00:29:00 Гражданское общество и гражданство

00:30:35 Влияние Афин на другие полисы

00:31:14 Реформы Ликурга в Спарте

00:32:13 Завоевание Лаконии и положение илотов

00:33:06 Обычаи илотов и переков

00:33:55 Роль переков в армии

00:34:37 Распределение земли в Лаконии

00:35:29 Зависимость полисов от крестьянства

00:36:23 Крестьянин как идеал человека

00:37:20 Ограниченность земли в Греции

00:38:16 Заключение

#КлимЖуков #Познавательное #История #УрокИстории #ГреческийПолис #Афины #Спарта #АнтичныйПолис #ДревняяГреция

Реклама. ИП Жуков К.А. Erid: 2Vtzqwe6p2o