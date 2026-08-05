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В последние годы микропластик находят повсюду — в воде, воздухе, пище и даже в человеческом организме. Но насколько серьёзны эти находки?

В этом видео мы разберемся, что известно науке о микропластике: как он попадает в окружающую среду и в тело человека, какие исследования вызывают доверие, а какие — перегибают ради сенсаций. Мы обсудим реальные экологические риски, методологические ошибки, источники загрязнений и возможные решения.

Это видео — для тех, кто хочет понимать проблему, а не бояться её. Смотрите до конца.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRawp1SBL9rrl4D13I9OZWTQQ6_sWkNeu4j6AzSZhulFcWiNParDlVhu8i8FQF1TklYzl3Vwij8Gryf/pub

Эксперты в выпуске:

· академик РАН, д. физ.-мат. наук, профессор Алексей Хохлов TG: @khokhlovAR

· эколог Анастасия Касьяненко IG: geo.ecologist

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Разберём, почему наш мозг ошибается в условиях информационного перегруза — и почему именно научный метод помогает восстановить ясность мышления. Научу, как дискутировать со сторонниками псевдонаучных идей.

️ Лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”» | СЛЕДУЮЩИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:

ЛЮКСЕМБУРГ · 22 СЕНТЯБРЯ

ЛИССАБОН · 24 СЕНТЯБРЯ

ЛОНДОН · 27 СЕНТЯБРЯ

БАРСЕЛОНА · 20 ОКТЯБРЯ

ВЕНА · 23 ОКТЯБРЯ

КИШИНЁВ · 25 ОКТЯБРЯ

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#панчин #наука #микропластик