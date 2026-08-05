Ловушка для Европы: как санкции уничтожают сам Евросоюз
Борис Марцинкевич и Александр Фролов детально разбирают 21 пакет санкций ЕС против России, обращая особое внимание на заморозку потолка цен на нефть и стремительно растущий теневой флот танкеров. Вы узнаете, как ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты повлияют на мировой энергетический рынок и почему западные компании сами несут от этого колоссальные убытки. Мы проанализировали скрытые последствия для отечественных газовых проектов и объяснили, что будет с уникальными ледовыми танкерами, контракты на которые застряли на верфях Южной Кореи. Подробнее в новом видео
00:00 Вступление: ЕС приостанавливает потолок цен на нефть
00:07 Что изменилось в 18-м пакете санкций
00:53 Зачем вообще вводили потолок цен
02:15 Почему санкционный механизм перестал работать
04:18 Как Россия изменила экспорт нефти
06:42 Что происходит с мировым нефтяным рынком
09:05 Ормузский пролив и влияние на цены
11:36 Почему Европа меняет свою позицию
14:08 Последствия для российских нефтяных компаний
16:32 Что будет с экспортом нефти дальше
18:42 СПГ, Новатэк и проблемы южнокорейских верфей
20:36 Главные выводы
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- ЕС продолжает санкционную политику против России, но часть механизмов фактически теряет эффективность. - Один из ключевых признаков этого — заморозка или ослабление темы “потолка цен” на российскую нефть. - Изначально потолок цен вводился как инструмент, который должен был: - сократить доходы России; - сохранить российскую нефть на мировом рынке; - не допустить скачка мировых цен. - На практике санкционный механизм начал буксовать, потому что: - Россия перестроила логистику экспорта; - вырос теневой флот танкеров; - появились альтернативные схемы страхования, перевозки и расчетов; - мировому рынку нужна нефть, и политика не может полностью отменить экономическую реальность. - Европа оказалась в двойственной ситуации: - политически санкции нужно демонстрировать; - экономически их последствия бьют и по самим европейским компаниям. - Ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты могут: - усложнить логистику российских поставок; - но одновременно ударить по доходам европейских терминалов, операторов и смежного бизнеса. - На фоне санкций усиливается перераспределение мирового энергетического рынка: - маршруты поставок становятся длиннее и дороже; - растут издержки; - увеличивается роль неевропейских посредников и перевозчиков. - Вопрос с уникальными ледовыми танкерами и южнокорейскими верфями показывает, что санкции бьют не только по России, но и по глобальной производственной кооперации. - Для российских нефтегазовых проектов санкции создают реальные сложности, но не обязательно приводят к остановке — скорее к удорожанию, задержкам и поиску обходных решений. - Общий посыл материала: санкции, задуманные как инструмент давления на Россию, все заметнее превращаются в механизм, который деформирует сам европейский рынок и ослабляет позиции ЕС.
Подробный выводВ основе этого сюжета лежит довольно старая, почти философская ошибка политики: попытка подчинить материальную реальность символическим жестам. Санкции задумывались как рациональный инструмент принуждения, но со временем стали еще и идеологическим ритуалом. А ритуал, если он долго не дает результата, начинает пожирать ресурсы самого исполнителя.
1. Почему потолок цен изначально выглядел “умным” решениемКонструкция потолка цен была действительно нетривиальной. Запад хотел решить сразу три задачи: 1. не убрать российскую нефть с рынка полностью; 2. не допустить дефицита и роста мировых цен; 3. урезать российские нефтяные доходы. То есть это была попытка совместить несовместимое: сохранить товар, но политически наказать продавца. На бумаге схема выглядела изящно, как экономический алгоритм. Но любой алгоритм работает только в той среде, где участники принимают его правила. Как только система сталкивается с живым, адаптивным поведением — она начинает давать сбои. Россия, как и любой крупный поставщик в условиях давления, начала перестраивать маршруты, контракты, страхование, флот, структуру посредников. Это напоминает работу нейросети, которую “переучивают” под новые ограничения: если закрыть один путь, система не исчезает, а ищет другой, часто менее эффективный, но достаточный для выживания.
2. Почему санкционный механизм стал терять эффективностьСанкции особенно хорошо работают там, где объект давления: - технологически зависим; - изолирован финансово; - не имеет альтернативных рынков; - не может быстро адаптировать логистику. Но в случае нефти и газа ситуация сложнее. Энергорынок — это не моральная декларация, а инфраструктурная ткань мира. Если миру нужен ресурс, он почти всегда находит путь к потребителю. Иногда дороже, иногда через посредников, иногда менее прозрачно — но находит. Именно поэтому рост теневого флота так важен. Это не просто “серая зона” торговли, а симптом: рынок отреагировал на избыточное регулирование созданием параллельной инфраструктуры. Когда официальные каналы слишком политизированы, капитал уходит в обходные механизмы. Это почти универсальный закон — от истории морской торговли до современных финансовых санкций. Отсюда и главный парадокс: чем жестче формальные ограничения, тем выше стимул создавать неформальные каналы. В итоге ЕС, возможно, ограничивает не столько Россию, сколько собственную способность контролировать рынок.
3. Как Европа попадает в собственную ловушкуНазвание “ловушка для Европы” звучит громко, но в нем есть рациональное зерно. Ловушка здесь в том, что ЕС стал заложником собственной политической линии. - Если санкции смягчать — это будет воспринято как слабость. - Если ужесточать — растут собственные издержки. - Если сохранять их в нынешнем виде — проявляется их символический, а не практический характер. Это типичная ситуация, когда инструмент перестает быть средством и становится вопросом идентичности. А когда политика идентичности входит в конфликт с экономикой, экономика не исчезает — она просто начинает мстить через цены, убытки, потерю конкурентоспособности и эрозию промышленной базы. Особенно чувствительно это в энергетике. Энергия — это основа индустриальной цивилизации. Можно долго говорить о ценностях, но завод, химический комплекс, металлургия, транспорт и коммунальная система живут не лозунгами, а доступной энергией. В этом смысле Европа рискует повторить старую ошибку многих империй: принять управленческую схему за саму реальность.
4. СПГ и саморазрушительная логика ограниченийОграничения на транзит российского СПГ через европейские порты — хороший пример того, как санкции могут выглядеть как удар по противнику, но оказываться ударом по узлу, в который встроен ты сам. Если российский СПГ перестает идти через европейскую инфраструктуру, это означает не только проблему для России. Это означает также: - потерю доходов для европейских портов и терминалов; - снижение загрузки инфраструктуры; - убытки для операторов, страховщиков, сервисных компаний; - усиление альтернативных логистических центров вне ЕС. То есть Европа пытается отказаться не просто от российского ресурса, а от части своей роли в мировой энергетической системе. Иногда это может быть оправдано политически, но экономически это похоже на добровольное сокращение собственной субъектности. Здесь важно не впасть в крайность и не говорить, будто для России это безболезненно. Нет, сложности реальны: логистика дорожает, проекты тормозятся, доступ к технологиям осложняется. Но вопрос в сравнении: кто в итоге теряет больше стратегического контроля над процессом?
5. Южнокорейские верфи и ледовые танкеры: санкции против связности мираСюжет с ледовыми танкерами особенно показателен. Современная энергетика — это сложная международная кооперация: проектирование, судостроение, двигатели, навигация, арктические технологии, страхование, классификация. Когда санкции разрывают такие цепочки, страдает не только заказчик, но и производитель, подрядчик, верфь, порт, банк. Это важный момент. Глобализация строилась на презумпции выгодной взаимосвязанности. Санкционная эпоха показывает, что эта взаимосвязанность в кризисе легко превращается из актива в уязвимость. Для России это урок о необходимости технологической автономии. Для Европы и Азии — урок о том, что политизация кооперации подрывает доверие к самим международным цепочкам.
6. Что это значит для РоссииДля России последствия неоднозначны. С одной стороны: - сохраняются трудности с флотом, технологиями, страхованием и финансированием; - растут транзакционные издержки; - часть экспортной выручки съедается дисконтом и дорогой логистикой; - крупные проекты замедляются. С другой стороны: - сформированы альтернативные каналы сбыта; - рынок постепенно адаптировался; - санкции стимулировали развитие собственной логистики и финансовых решений; - зависимость от Европы как “единственного окна” заметно снизилась. Иными словами, санкции не уничтожили российский экспорт, а сделали его более дорогим, менее прозрачным и более сложным организационно. Это не победа России в романтическом смысле и не “провал всего Запада” в абсолютном. Скорее это пример того, как крупная ресурсная система умеет приспосабливаться под давление, если у нее есть масштаб, спрос и время.
7. Что это значит для ЕвропыДля Европы стратегическая проблема глубже, чем вопрос очередного пакета санкций. Она в том, что ЕС рискует: - терять конкурентоспособность из-за дорогой энергии; - ослаблять собственную промышленную базу; - сокращать роль в мировой торговой логистике; - принимать политические решения, последствия которых работают десятилетиями. Европа может пережить и 18-й, и 21-й, и любой другой пакет санкций. Но вопрос в другом: какой Евросоюз выйдет из этой эпохи? Более автономный и сильный — или более дорогой, идеологизированный и зависимый от внешних поставщиков и геополитической опеки? Когда система начинает бороться с реальностью, а не работать с ней, она истощает себя. Это касается и государств, и людей. Мы часто любим не реальность, а свой образ правильного мира. Но нефть, газ, танкеры, контракты и порты — жестокие учителя: им все равно, какая риторика сегодня считается морально верной. Они подчиняются физике, географии, издержкам и спросу.
ИтогГлавная мысль материала в том, что санкции против России все больше проявляют обратный эффект: вместо управляемого давления они создают: - рост серых схем; - удорожание мировой логистики; - потери западного бизнеса; - снижение прозрачности рынка; - ослабление экономических позиций самой Европы. При этом нельзя сводить все к простой формуле “санкции не работают”. Они работают — но не так, как задумывалось. Они создают трение, задержки, убытки, вынужденную перестройку. Однако для ЕС все отчетливее встает вопрос цены: не превратилась ли санкционная политика из инструмента в форму самоограничения? В более широком смысле здесь раскрывается старая истина: когда политика слишком долго игнорирует хозяйственную реальность, реальность не спорит — она выставляет счет. И, возможно, самый важный вопрос не в том, кто формально ввел больше ограничений, а в том, кто в итоге оказался более способным жить в мире без иллюзий.
Короткий общий выводСанкции стали не столько оружием победы, сколько зеркалом ограниченности европейской стратегии: они нанесли России ущерб, но одновременно ударили по самой Европе, ускорив перераспределение рынков, ослабив контроль ЕС над энергетическими потоками и усилив те процессы, которые должны были быть подавлены. И здесь остается открытый вопрос: где проходит граница между политической принципиальностью и саморазрушением — и как отличить верность ценностям от привязанности к иллюзии собственной правоты?