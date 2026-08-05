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Ловушка для Европы: как санкции уничтожают сам Евросоюз

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Переслано от: Геоэнергетика инфо

Борис Марцинкевич и Александр Фролов детально разбирают 21 пакет санкций ЕС против России, обращая особое внимание на заморозку потолка цен на нефть и стремительно растущий теневой флот танкеров. Вы узнаете, как ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты повлияют на мировой энергетический рынок и почему западные компании сами несут от этого колоссальные убытки. Мы проанализировали скрытые последствия для отечественных газовых проектов и объяснили, что будет с уникальными ледовыми танкерами, контракты на которые застряли на верфях Южной Кореи. Подробнее в новом видео

00:00 Вступление: ЕС приостанавливает потолок цен на нефть
00:07 Что изменилось в 18-м пакете санкций
00:53 Зачем вообще вводили потолок цен
02:15 Почему санкционный механизм перестал работать
04:18 Как Россия изменила экспорт нефти
06:42 Что происходит с мировым нефтяным рынком
09:05 Ормузский пролив и влияние на цены
11:36 Почему Европа меняет свою позицию
14:08 Последствия для российских нефтяных компаний
16:32 Что будет с экспортом нефти дальше
18:42 СПГ, Новатэк и проблемы южнокорейских верфей
20:36 Главные выводы

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- ЕС продолжает санкционную политику против России, но часть механизмов фактически теряет эффективность. - Один из ключевых признаков этого — заморозка или ослабление темы “потолка цен” на российскую нефть. - Изначально потолок цен вводился как инструмент, который должен был: - сократить доходы России; - сохранить российскую нефть на мировом рынке; - не допустить скачка мировых цен. - На практике санкционный механизм начал буксовать, потому что: - Россия перестроила логистику экспорта; - вырос теневой флот танкеров; - появились альтернативные схемы страхования, перевозки и расчетов; - мировому рынку нужна нефть, и политика не может полностью отменить экономическую реальность. - Европа оказалась в двойственной ситуации: - политически санкции нужно демонстрировать; - экономически их последствия бьют и по самим европейским компаниям. - Ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты могут: - усложнить логистику российских поставок; - но одновременно ударить по доходам европейских терминалов, операторов и смежного бизнеса. - На фоне санкций усиливается перераспределение мирового энергетического рынка: - маршруты поставок становятся длиннее и дороже; - растут издержки; - увеличивается роль неевропейских посредников и перевозчиков. - Вопрос с уникальными ледовыми танкерами и южнокорейскими верфями показывает, что санкции бьют не только по России, но и по глобальной производственной кооперации. - Для российских нефтегазовых проектов санкции создают реальные сложности, но не обязательно приводят к остановке — скорее к удорожанию, задержкам и поиску обходных решений. - Общий посыл материала: санкции, задуманные как инструмент давления на Россию, все заметнее превращаются в механизм, который деформирует сам европейский рынок и ослабляет позиции ЕС.

Подробный вывод

В основе этого сюжета лежит довольно старая, почти философская ошибка политики: попытка подчинить материальную реальность символическим жестам. Санкции задумывались как рациональный инструмент принуждения, но со временем стали еще и идеологическим ритуалом. А ритуал, если он долго не дает результата, начинает пожирать ресурсы самого исполнителя.

1. Почему потолок цен изначально выглядел “умным” решением

Конструкция потолка цен была действительно нетривиальной. Запад хотел решить сразу три задачи: 1. не убрать российскую нефть с рынка полностью; 2. не допустить дефицита и роста мировых цен; 3. урезать российские нефтяные доходы. То есть это была попытка совместить несовместимое: сохранить товар, но политически наказать продавца. На бумаге схема выглядела изящно, как экономический алгоритм. Но любой алгоритм работает только в той среде, где участники принимают его правила. Как только система сталкивается с живым, адаптивным поведением — она начинает давать сбои. Россия, как и любой крупный поставщик в условиях давления, начала перестраивать маршруты, контракты, страхование, флот, структуру посредников. Это напоминает работу нейросети, которую “переучивают” под новые ограничения: если закрыть один путь, система не исчезает, а ищет другой, часто менее эффективный, но достаточный для выживания.

2. Почему санкционный механизм стал терять эффективность

Санкции особенно хорошо работают там, где объект давления: - технологически зависим; - изолирован финансово; - не имеет альтернативных рынков; - не может быстро адаптировать логистику. Но в случае нефти и газа ситуация сложнее. Энергорынок — это не моральная декларация, а инфраструктурная ткань мира. Если миру нужен ресурс, он почти всегда находит путь к потребителю. Иногда дороже, иногда через посредников, иногда менее прозрачно — но находит. Именно поэтому рост теневого флота так важен. Это не просто “серая зона” торговли, а симптом: рынок отреагировал на избыточное регулирование созданием параллельной инфраструктуры. Когда официальные каналы слишком политизированы, капитал уходит в обходные механизмы. Это почти универсальный закон — от истории морской торговли до современных финансовых санкций. Отсюда и главный парадокс: чем жестче формальные ограничения, тем выше стимул создавать неформальные каналы. В итоге ЕС, возможно, ограничивает не столько Россию, сколько собственную способность контролировать рынок.

3. Как Европа попадает в собственную ловушку

Название “ловушка для Европы” звучит громко, но в нем есть рациональное зерно. Ловушка здесь в том, что ЕС стал заложником собственной политической линии. - Если санкции смягчать — это будет воспринято как слабость. - Если ужесточать — растут собственные издержки. - Если сохранять их в нынешнем виде — проявляется их символический, а не практический характер. Это типичная ситуация, когда инструмент перестает быть средством и становится вопросом идентичности. А когда политика идентичности входит в конфликт с экономикой, экономика не исчезает — она просто начинает мстить через цены, убытки, потерю конкурентоспособности и эрозию промышленной базы. Особенно чувствительно это в энергетике. Энергия — это основа индустриальной цивилизации. Можно долго говорить о ценностях, но завод, химический комплекс, металлургия, транспорт и коммунальная система живут не лозунгами, а доступной энергией. В этом смысле Европа рискует повторить старую ошибку многих империй: принять управленческую схему за саму реальность.

4. СПГ и саморазрушительная логика ограничений

Ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты — хороший пример того, как санкции могут выглядеть как удар по противнику, но оказываться ударом по узлу, в который встроен ты сам. Если российский СПГ перестает идти через европейскую инфраструктуру, это означает не только проблему для России. Это означает также: - потерю доходов для европейских портов и терминалов; - снижение загрузки инфраструктуры; - убытки для операторов, страховщиков, сервисных компаний; - усиление альтернативных логистических центров вне ЕС. То есть Европа пытается отказаться не просто от российского ресурса, а от части своей роли в мировой энергетической системе. Иногда это может быть оправдано политически, но экономически это похоже на добровольное сокращение собственной субъектности. Здесь важно не впасть в крайность и не говорить, будто для России это безболезненно. Нет, сложности реальны: логистика дорожает, проекты тормозятся, доступ к технологиям осложняется. Но вопрос в сравнении: кто в итоге теряет больше стратегического контроля над процессом?

5. Южнокорейские верфи и ледовые танкеры: санкции против связности мира

Сюжет с ледовыми танкерами особенно показателен. Современная энергетика — это сложная международная кооперация: проектирование, судостроение, двигатели, навигация, арктические технологии, страхование, классификация. Когда санкции разрывают такие цепочки, страдает не только заказчик, но и производитель, подрядчик, верфь, порт, банк. Это важный момент. Глобализация строилась на презумпции выгодной взаимосвязанности. Санкционная эпоха показывает, что эта взаимосвязанность в кризисе легко превращается из актива в уязвимость. Для России это урок о необходимости технологической автономии. Для Европы и Азии — урок о том, что политизация кооперации подрывает доверие к самим международным цепочкам.

6. Что это значит для России

Для России последствия неоднозначны. С одной стороны: - сохраняются трудности с флотом, технологиями, страхованием и финансированием; - растут транзакционные издержки; - часть экспортной выручки съедается дисконтом и дорогой логистикой; - крупные проекты замедляются. С другой стороны: - сформированы альтернативные каналы сбыта; - рынок постепенно адаптировался; - санкции стимулировали развитие собственной логистики и финансовых решений; - зависимость от Европы как “единственного окна” заметно снизилась. Иными словами, санкции не уничтожили российский экспорт, а сделали его более дорогим, менее прозрачным и более сложным организационно. Это не победа России в романтическом смысле и не “провал всего Запада” в абсолютном. Скорее это пример того, как крупная ресурсная система умеет приспосабливаться под давление, если у нее есть масштаб, спрос и время.

7. Что это значит для Европы

Для Европы стратегическая проблема глубже, чем вопрос очередного пакета санкций. Она в том, что ЕС рискует: - терять конкурентоспособность из-за дорогой энергии; - ослаблять собственную промышленную базу; - сокращать роль в мировой торговой логистике; - принимать политические решения, последствия которых работают десятилетиями. Европа может пережить и 18-й, и 21-й, и любой другой пакет санкций. Но вопрос в другом: какой Евросоюз выйдет из этой эпохи? Более автономный и сильный — или более дорогой, идеологизированный и зависимый от внешних поставщиков и геополитической опеки? Когда система начинает бороться с реальностью, а не работать с ней, она истощает себя. Это касается и государств, и людей. Мы часто любим не реальность, а свой образ правильного мира. Но нефть, газ, танкеры, контракты и порты — жестокие учителя: им все равно, какая риторика сегодня считается морально верной. Они подчиняются физике, географии, издержкам и спросу.

Итог

Главная мысль материала в том, что санкции против России все больше проявляют обратный эффект: вместо управляемого давления они создают: - рост серых схем; - удорожание мировой логистики; - потери западного бизнеса; - снижение прозрачности рынка; - ослабление экономических позиций самой Европы. При этом нельзя сводить все к простой формуле “санкции не работают”. Они работают — но не так, как задумывалось. Они создают трение, задержки, убытки, вынужденную перестройку. Однако для ЕС все отчетливее встает вопрос цены: не превратилась ли санкционная политика из инструмента в форму самоограничения? В более широком смысле здесь раскрывается старая истина: когда политика слишком долго игнорирует хозяйственную реальность, реальность не спорит — она выставляет счет. И, возможно, самый важный вопрос не в том, кто формально ввел больше ограничений, а в том, кто в итоге оказался более способным жить в мире без иллюзий.

Короткий общий вывод

Санкции стали не столько оружием победы, сколько зеркалом ограниченности европейской стратегии: они нанесли России ущерб, но одновременно ударили по самой Европе, ускорив перераспределение рынков, ослабив контроль ЕС над энергетическими потоками и усилив те процессы, которые должны были быть подавлены. И здесь остается открытый вопрос: где проходит граница между политической принципиальностью и саморазрушением — и как отличить верность ценностям от привязанности к иллюзии собственной правоты?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/cff421af4ec51fe1a102cb8c3d54ee65/
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