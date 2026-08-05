Борис Марцинкевич и Александр Фролов детально разбирают 21 пакет санкций ЕС против России, обращая особое внимание на заморозку потолка цен на нефть и стремительно растущий теневой флот танкеров. Вы узнаете, как ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты повлияют на мировой энергетический рынок и почему западные компании сами несут от этого колоссальные убытки. Мы проанализировали скрытые последствия для отечественных газовых проектов и объяснили, что будет с уникальными ледовыми танкерами, контракты на которые застряли на верфях Южной Кореи. Подробнее в новом видео

00:00 Вступление: ЕС приостанавливает потолок цен на нефть

00:07 Что изменилось в 18-м пакете санкций

00:53 Зачем вообще вводили потолок цен

02:15 Почему санкционный механизм перестал работать

04:18 Как Россия изменила экспорт нефти

06:42 Что происходит с мировым нефтяным рынком

09:05 Ормузский пролив и влияние на цены

11:36 Почему Европа меняет свою позицию

14:08 Последствия для российских нефтяных компаний

16:32 Что будет с экспортом нефти дальше

18:42 СПГ, Новатэк и проблемы южнокорейских верфей

20:36 Главные выводы

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