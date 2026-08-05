В новом выпуске цикла «Живая летопись войны» мы вспоминаем одну из самых героических и трагичных страниц партизанского движения в Белоруссии — Лавский бой.

3 декабря 1942 года 18 молодых партизан из отряда имени Котовского приняли на себя удар двух батальонов карателей. 4 часа неравного боя, закончившиеся рукопашной схваткой, дали возможность спасти госпиталь и сотни жизней. В этом видео — история каждого героя, воспоминания очевидцев и тайна записки, найденной спустя годы в стволе пулемета.

Помним и чтим подвиг наших предков.

00:00 — «Просим всех нас считать комсомольцами»: Текст легендарной записки

01:31 — Первые воспоминания о войне и семье героя Викентия Дроздовича

03:52 — Декабрь 1942: Подготовка карательной экспедиции против партизан

05:40 — Засада на кладбище в Клетище: План обороны

07:03 — Лица героев: Кем были те 18 партизан?

09:23 — Начало боя: Первые залпы и шквал огня

11:05 — 8 атак карателей и последний патрон

13:08 — Воспоминания жителей сожженных деревень

15:13 — Картина «Лавский бой» и реальные прототипы героев

18:00 — Поименный список 18-ти бессмертных партизан

Быть ДОБРУ!

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