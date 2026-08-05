События в небольшом испанском эксклаве Сеута на севере Африки вырвались в заголовки мировых СМИ: что это было и кто стоит за этими событиями? О схожести современной Европы со средневековой Русью, о борьбе американских цифровых гигантов за европейский рынок и газовых контрактах Испании с Алжиром, о том, что Германия уже в сентябре может лишиться канцлера, о предстоящих выборах во Франции возможном выборе между правыми и левыми, о восстании УЕФА против ФИФА и о том, как рекордная жара влияет на энергетику Европы говорят политик, журналист, создатель журнала "Русская Швейцария" Александр Песке политолог Руслан Сафаров

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