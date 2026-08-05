Кто стоит за миграционным кризисом в Испании? | Александр Песке и Руслан Сафаров
События в небольшом испанском эксклаве Сеута на севере Африки вырвались в заголовки мировых СМИ: что это было и кто стоит за этими событиями? О схожести современной Европы со средневековой Русью, о борьбе американских цифровых гигантов за европейский рынок и газовых контрактах Испании с Алжиром, о том, что Германия уже в сентябре может лишиться канцлера, о предстоящих выборах во Франции возможном выборе между правыми и левыми, о восстании УЕФА против ФИФА и о том, как рекордная жара влияет на энергетику Европы говорят политик, журналист, создатель журнала "Русская Швейцария" Александр Песке политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Ситуация в Сеуте подается как не стихийный эпизод, а как результат наложения нескольких факторов: - давления Марокко на Испанию; - внутренних решений испанских властей и судов по миграции; - более широких цифрово-политических технологий влияния. - Сеута и Мелилья — особые территории: - входят в Испанию и Евросоюз; - находятся в Африке; - при этом их статус в вопросах безопасности и военных обязательств трактуется как уязвимая «серая зона». - По версии собеседников, Марокко могло использовать миграционный поток как инструмент давления на Мадрид: - для напоминания о политических и финансовых договоренностях; - для демонстрации контроля над ситуацией на африканском направлении; - в том числе на фоне споров о газе, Западной Сахаре и региональном соперничестве с Алжиром. - Отдельно подчеркивается роль испанских судебных решений: - если человек нелегально попал через море, его нельзя просто выдворить; - он получает право на процедуру рассмотрения; - это создает, по мнению участников беседы, сигнал для новых волн миграции. - Упоминается и программа легализации сотен тысяч мигрантов в Испании, что интерпретируется как еще один фактор притяжения: - если удалось закрепиться, есть шанс позже получить документы; - дальше открывается путь к перемещению по Европе. - Один из ключевых тезисов беседы: цифровые платформы и американские техногиганты способны координировать массовые действия и использовать миграционные или протестные волны как инструмент геополитического давления на Европу. - В более широком смысле обсуждается кризис европейского суверенитета: - Европа зависит от внешних игроков; - не контролирует в полной мере ни цифровую среду, ни миграцию, ни политическую повестку; - реагирует несогласованно даже на приграничные кризисы. - Значительная часть разговора посвящена внутриполитическому кризису в Германии и Франции: - слабости Фридриха Мерца; - вероятным перестановкам в немецкой политике; - перспективам Марин Ле Пен и расколу французского политического поля. - Также затрагиваются: - конфликт интересов вокруг ФИФА и попыток коммерциализации футбола; - энергетические проблемы Европы на фоне жары и снижения выработки АЭС; - обмеление Дуная как символ экологического и инфраструктурного напряжения.
Подробный выводВ данной беседе миграционный кризис в Испании рассматривается не как отдельный гуманитарный эпизод, а как симптом системного распада управляемости в Европе. Это важная рамка: собеседники не ищут одного виновника, хотя заголовочный вопрос провоцирует именно на это, а скорее показывают многослойную конструкцию кризиса.
1. Кто «стоит» за кризисом — в логике беседыЕсли собрать позицию участников воедино, ответ будет таким: - не один центр силы; - а совпадение интересов нескольких акторов. В этом смысле за кризисом, по их версии, стоят: 1. Марокканские власти, использующие миграцию как рычаг давления на Испанию; 2. Испанская политико-правовая система, создающая стимулы для новых потоков; 3. транснациональные цифровые структуры, способные ускорять и координировать подобные процессы; 4. общая слабость и фрагментация ЕС, делающая такие кризисы почти неизбежными. Это важный момент: миграция здесь понимается не просто как движение бедных к богатым, а как политизированный инструмент, почти как газ, санкции или логистика.
2. Почему Сеута становится символомСеута в разговоре выступает как маленькая территория, в которой виден весь европейский парадокс. С одной стороны, это часть Европы. С другой — она находится в Африке. Формально это граница ЕС, но фактически — узел исторических остатков империи, неравенства, права, миграции и силы. Такие точки особенно уязвимы. Они напоминают, что география не исчезает, даже если ее пытаются растворить в юридических формулах. Можно сколько угодно говорить о единой Европе, но когда тысячи людей идут через конкретный забор, решает уже не идея Европы, а физическая способность удержать границу и политическая воля назвать вещи своими именами.
3. Суд, гуманизм и эффект обратной стимуляцииОдин из самых спорных, но центральных тезисов беседы: гуманистические и правовые нормы, если они не сопряжены с реалистичной стратегией, начинают работать против самих себя. Это старый философский сюжет. Добродетель, доведенная до механизма, иногда производит зло не по намерению, а по следствию. Если правило говорит: переплыл — получаешь процедуру, прорезал забор — выдворение, то реальность быстро учится обходить норму. Люди адаптируются к системе, как вода находит русло. Здесь собеседники фактически говорят о том, что право без политического инстинкта становится уязвимым для эксплуатации. Конечно, эту точку зрения можно критиковать: она почти не уделяет внимания причинам самой миграции — бедности, войнам, демографии, климату, постколониальному наследию. Но в практическом смысле их мысль ясна: если сигнал в Африке читается как «доберись — и тебя легализуют», поток будет расти.
4. Цифровой слой: новая форма властиСамая необычная и, возможно, наиболее идеологически насыщенная часть беседы — идея о том, что цифровые корпорации стали игроками, сопоставимыми с государствами. Здесь Сеута интерпретируется как не просто миграционный инцидент, а как демонстрация возможностей алгоритмической мобилизации. Не обязательно в форме заговора, а в форме новой среды, где: - координация масс стала дешевой; - распространение сигналов мгновенно; - эмоциональное заражение легко масштабируется; - государство почти всегда опаздывает. Это интересная мысль. Она перекликается и с психологией, и с теорией сетей: человек в толпе уже не совсем тот же человек, что в одиночку. А цифровая среда сегодня создает предтолпу еще до выхода на улицу. Сначала возникает мем, затем импульс, затем маршрут, затем действие. Алгоритм — это уже не просто техника. Это среда формирования воли. В этом смысле беседа поднимает глубокий вопрос: если государство теряет монополию не только на насилие, но и на организацию внимания, остается ли оно в полной мере государством?
5. Европа как пространство запоздалых реакцийЧерез весь разговор проходит тема европейской слабости. Не столько военной, сколько управленческой и цивилизационной. Собеседники видят Европу как систему, которая: - слишком зависима от США в цифровом измерении; - слишком уязвима перед внешним давлением на периферии; - слишком расколота внутренне; - слишком медленно принимает решения; - слишком часто подменяет стратегию риторикой. Это, возможно, жесткая оценка, но она указывает на реальную проблему: институты, созданные для мира и постепенности, плохо справляются с эпохой ускорения. А миграция, энергия, протесты, климат, цифровая пропаганда — все это процессы высокой скорости. Там, где раньше можно было годами писать доклады, теперь кризис развивается за сутки.
6. Политика Германии и Франции как отражение общего кризисаБеседа уходит далеко за пределы испанского сюжета, но это не случайно. Логика такова: Сеута — не исключение, а фрагмент общеевропейского распада центра. - В Германии обсуждается слабость Мерца и кризис доверия к элитам. - Во Франции — перспектива Ле Пен, внутренний раскол и истощение старых партий. - В Британии — перестановки без ощущения реального обновления. Все это вместе рисует картину Европы, где старые формы легитимности еще стоят, но уже не убеждают. Похоже на дом, который внешне цел, но внутри по стенам пошли трещины. Не обязательно он рухнет завтра. Но жить так, будто трещин нет, уже невозможно.
7. Что в этой беседе особенно важно отделятьЗдесь полезно сохранять трезвость. В беседе много сильных образов, иногда ироничных, иногда резких, иногда явно полемических. Поэтому стоит различать: - фактический слой — география Сеуты, решения испанских судов, проблемы миграции, жару, энергетику, кризис партий; - интерпретационный слой — версия о сознательной координации кризиса техногигантами, о «дани» Марокко, о системной цифровой войне; - риторический слой — эмоциональные метафоры, исторические сравнения, политические ярлыки. Это различение важно, потому что в медийных разговорах часто именно метафора начинает восприниматься как доказательство. А метафора — это не ложь, но и не факт. Это способ схватить форму явления, а не исчерпать его содержание.
8. Общий смысл беседыЕсли совсем сжать, то главная мысль такова: И в этом есть суровая правда современности: большие кризисы редко имеют одного автора. Они возникают там, где одни используют возможность, другие создают стимул, третьи теряют контроль, а четвертые делают вид, что все идет по правилам. Порой самое опасное в политике — не злой умысел, а соединение множества частичных интересов, которые вместе производят катастрофу без единого дирижера.
ИтогВ этом видео Сеута показана как лаборатория нового типа кризисов: - миграция как рычаг; - гуманизм как уязвимость без стратегии; - цифровая координация как новая власть; - Европа как пространство запаздывающих решений. Согласиться со всеми выводами беседы трудно: часть тезисов требует более строгих доказательств, особенно там, где речь идет о роли цифровых гигантов и скрытой координации. Но сама постановка вопроса ценна. Она заставляет увидеть, что миграционный кризис — это не только вопрос границы, а вопрос суверенитета, смыслов и способности общества отличать реальность от самоуспокаивающей иллюзии. И, пожалуй, самый глубокий вопрос после этой беседы звучит так: если система сохраняет язык гуманизма, но теряет способность управлять последствиями своих решений, остается ли она верной своим ценностям — или уже живет лишь их красивой тенью?