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Константин Сивков | УЖАС АМЕРИКИ! Почему России снова нужен океанский флот

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Зачем России нужен флот и почему спор между «большим» и «малым» флотом тянется уже почти век? Константин Сивков в программе «Аналитика РАРАН» разбирает историю советского и российского военно-морского строительства — от угрозы британского флота, торпедных катеров, подлодок и сталинской кораблестроительной программы до холодной войны, морской ядерной угрозы США и современного флота. В выпуске — линкоры «Советский Союз», крейсера, «Малютка», «Щука», Ту-16, Ил-38, «Кузнецов», «Борей-А», «Ясень», «Циркон», «Адмирал Нахимов» и вопрос: какой флот нужен России сегодня?

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00:00 Становление после Гражданской войны: британская угроза, концепция «малого флота» и минно-артиллерийские позиции
19:15 Программа Большого флота: линкоры типа «Советский Союз», крейсера и закупки зарубежных технологий перед войной
33:39 Холодная война: ядерная угроза от авианосцев США, морская авиация и массовое строительство подлодок
48:40 Ракетная революция: появление АПЛ, система SOSUS и асимметричная стратегия уничтожения американских АУГ
01:14:44 Эпоха авианесущих крейсеров: от самолетов вертикального взлета до «Адмирала Кузнецова» и тяжелых противокорабельных ракет
01:28:04 Современный ВМФ: потери 90-х, гиперзвуковые «Цирконы», подлодки четвертого поколения и задачи флота сегодня

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео рассматривается эволюция российского и советского флота как отражение возможностей государства, его экономики и характера угроз. - После революции и Гражданской войны СССР не мог строить большой линейный флот в прежнем масштабе, поэтому сделал ставку на «малый флот»: - минные заграждения, - подводные лодки, - торпедные катера, - береговую артиллерию. - Позже, с ростом промышленной мощи, возникла идея «большого флота» — линкоров, крейсеров и океанских сил, но война не позволила полностью реализовать эти планы. - В Великую Отечественную войну советский флот, по оценке автора, оказался оптимален именно для тех задач, которые реально пришлось решать: - оборона побережья, - поддержка приморского фланга армии, - действия на Балтике, Черном море и Севере. - После войны главной морской угрозой стали американские авианосцы и ядерное оружие. - СССР ответил асимметрично: - массовым строительством подводных лодок, - развитием морской ракетоносной авиации, - созданием морской ядерной компоненты. - Постепенно советский флот превратился в океанский ракетно-ядерный флот, способный противостоять США. - Важнейшей проблемой стало: - целеуказание на большие дистанции, - борьба с авианосными группами, - противолодочная борьба в океане. - Именно поэтому, по логике автора, СССР пришел к необходимости авианосцев и авианесущих крейсеров. - Распад СССР резко ослабил флот и прервал развитие многих направлений, включая полноценную авианосную школу. - Современный российский флот, по оценке лектора: - силен в стратегическом ядерном компоненте, - имеет качественные подводные лодки и ракетное оружие, - но в основном ориентирован на оборону ближней морской зоны. - Главная актуальная проблема сегодня — недостаточность океанской составляющей для защиты судоходства и национальных интересов вдали от берегов. - Вывод автора: России снова нужен океанский флот, включая сохранение авианосной школы.

Подробный вывод

В данной лекции проводится не просто исторический обзор флота, а выстраивается целая логика: тип флота всегда есть функция геополитики, экономики и характера угроз. Это важная мысль. Флот нельзя обсуждать в отрыве от вопроса: для чего он нужен конкретной стране и в какой исторической ситуации? В этом смысле беседа посвящена не столько кораблям, сколько стратегическому самосознанию государства.

1. Флот как зеркало возможностей страны

Автор показывает, что после революции СССР не мог позволить себе роскошь имперского линейного флота. И здесь есть здравая стратегическая идея: когда ресурсы ограничены, государство выбирает не идеальный, а адекватный инструмент. Так возникает концепция малого флота. Она не была признаком слабости ума — скорее признаком адаптации к реальности. Это похоже на общий закон жизни: зрелость начинается там, где мы перестаем жить образом желаемого «великолепия» и начинаем действовать из доступного. Как в психологии человек сначала мечтает о совершенном образе себя, а затем, взрослея, учится работать с тем телом, характером и обстоятельствами, которые есть. Так и государство: сначала не «великий флот вообще», а тот флот, который реально может выполнять задачи.

2. От обороны к океану: изменение масштаба мышления

По мере усиления СССР стратегия менялась. Уже недостаточно было только защищать берега. Возникла мысль, что чисто оборонительный флот не способен решить проблему полностью: противник может не проиграть, а просто отойти, сохранить коммуникации и вернуться. Отсюда — идея большого флота. Это очень важный стратегический переход. Оборона без возможности влиять на противника вдали от своих границ часто превращается в затяжное сдерживание без окончательного результата. Здесь просматривается старая военно-историческая истина: кто не умеет действовать в глубине пространства, тот обречен вечно тушить пожары у порога.

3. Война как экзамен на адекватность

Интересно, что в оценке Великой Отечественной войны звучит прагматичный вывод: даже если бы СССР имел больше океанских тяжёлых кораблей, это не обязательно дало бы решающее преимущество в тех конкретных условиях. Реально нужны были силы для закрытых морей, обороны побережья, поддержки сухопутных операций. Это трезвый момент. Здесь автор фактически подчеркивает мысль, которую часто забывают любители символов силы: не всякая крупная вещь полезна, и не всякая скромная вещь слаба. Флот ценен не размером, а соответствием задаче.

4. Холодная война и асимметрия как форма разума

После войны США сделали ставку на авианосцы и ядерное сдерживание. СССР, не имея возможности быстро симметрично повторить американскую модель, выбрал асимметричный ответ: подводные лодки, морскую ракетоносную авиацию, крылатые и баллистические ракеты. Это, пожалуй, один из самых сильных смыслов всей лекции. Слабейший в ресурсах не обязан копировать сильнейшего. Иногда прямое копирование — форма стратегической глупости. Гораздо умнее найти точку уязвимости системы противника. В терминах системного мышления это не борьба «масса на массу», а воздействие на критические узлы. Здесь можно провести аналогию с нейросетями или биологией: сложная система редко ломается лобовым давлением; гораздо чаще — через уязвимые каналы, ограничения среды, сбой координации. Советская ставка на ракеты, подлодки и морскую авиацию была именно такой логикой.

5. Авианосец как не символ, а инструмент

Один из центральных тезисов автора — России нужна авианосная школа, и отказ от нее опасен. При этом он пытается обосновать это не престижем, а функциональностью: - прикрытие противолодочной авиации, - обеспечение ПВО и истребительного прикрытия в океане, - защита сил флота и коммуникаций, - устойчивость действий на удалении от берегов. Это важное уточнение. В публичных спорах авианосец часто превращают либо в фетиш, либо в карикатуру. Одни видят в нем магический признак великой державы, другие — бесполезную дорогую мишень. Но истина, вероятно, сложнее: авианосец не священный объект, а всего лишь один из инструментов проекции силы и обеспечения устойчивости флота вдали от своей территории. И здесь мы сталкиваемся с философской проблемой идеализаций. Люди часто спорят не о реальном корабле и его задачах, а о своих образах: - «авианосец как символ империи», - «авианосец как бессмысленный гигант». Оба образа могут быть частично ложными. Реальность обычно скучнее и важнее: вопрос в конкретных сценариях применения, стоимости, уязвимости, промышленной базе и приоритетах.

6. Современный флот: сила есть, но масштаб задач меняется

По логике лектора, сегодня Россия обладает: - сильной морской ядерной составляющей, - качественными подводными лодками, - мощным ракетным оружием, - но ограниченными возможностями полноценного действия в океане. Это уже не спор о прошлом, а вопрос будущего. Защита побережья — необходима, но современная экономика и политика выходят за пределы берега. Если у государства есть: - морская торговля, - экспорт, - удаленные интересы, - геополитическое противостояние на коммуникациях, то ему неизбежно нужен инструмент, способный действовать не только у дома, но и на дальних подступах. Это похоже на личную жизнь человека: пока он живет только в режиме «защитить свое», он существует реактивно. Но как только появляются дальние проекты, ответственность, связи, он должен мыслить шире. Так и государство: океанский флот — это во многом признак перехода от чисто оборонительной психологии к стратегии присутствия.

7. Слабое место аргументации

При этом полезно сохранять критичность. В лекции заметен сильный акцент на военно-стратегической необходимости океанского флота, но меньше внимания уделено: - экономической цене такого проекта, - срокам подготовки кадров, - состоянию судостроительной базы, - уязвимости крупных кораблей в эпоху высокоточного оружия и БПЛА, - альтернативным моделям морского присутствия. То есть тезис «флот нужен» сам по себе еще не решает вопроса какой именно флот нужен. Один океанский флот может быть разумным и сбалансированным, другой — стать дорогой мечтой, пожирающей ресурсы. История вообще беспощадна к странам, которые влюблялись в красивый образ силы больше, чем в реальную эффективность. Здесь особенно важно не спутать стратегию с ностальгией.

8. Итоговый смысл

Если собрать суть лекции в одну фразу, она будет такой:
Россия, будучи большой евразийской державой с глобальными интересами и морскими коммуникациями, не может ограничиться только прибрежной обороной; ей нужен флот, способный действовать в океане и защищать интересы страны вдали от ее берегов.
Это не значит, что нужно механически повторять советскую или американскую модель. Скорее речь о восстановлении полноты морского мышления: от корвета у берега до сил, обеспечивающих присутствие, прикрытие, сдерживание и защиту коммуникаций в океане. В каком-то смысле вопрос о флоте — это вопрос о самообразе страны. Считает ли она себя осажденной крепостью, которая только отбивается? Или живым цивилизационным субъектом, который умеет не только защищаться, но и удерживать пространство своих интересов? И где проходит граница между необходимой силой и соблазном снова влюбиться в величественный, но слишком дорогой образ самих себя? И, если говорить совсем глубоко: что ближе к истине для государства — строить силу из страха перед угрозой или из ясного понимания собственного предназначения в мире?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/fe53fa1ac290335ca31509b7ca352667/
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