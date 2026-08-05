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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Зачем России нужен флот и почему спор между «большим» и «малым» флотом тянется уже почти век? Константин Сивков в программе «Аналитика РАРАН» разбирает историю советского и российского военно-морского строительства — от угрозы британского флота, торпедных катеров, подлодок и сталинской кораблестроительной программы до холодной войны, морской ядерной угрозы США и современного флота. В выпуске — линкоры «Советский Союз», крейсера, «Малютка», «Щука», Ту-16, Ил-38, «Кузнецов», «Борей-А», «Ясень», «Циркон», «Адмирал Нахимов» и вопрос: какой флот нужен России сегодня?

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00:00 Становление после Гражданской войны: британская угроза, концепция «малого флота» и минно-артиллерийские позиции

19:15 Программа Большого флота: линкоры типа «Советский Союз», крейсера и закупки зарубежных технологий перед войной

33:39 Холодная война: ядерная угроза от авианосцев США, морская авиация и массовое строительство подлодок

48:40 Ракетная революция: появление АПЛ, система SOSUS и асимметричная стратегия уничтожения американских АУГ

01:14:44 Эпоха авианесущих крейсеров: от самолетов вертикального взлета до «Адмирала Кузнецова» и тяжелых противокорабельных ракет

01:28:04 Современный ВМФ: потери 90-х, гиперзвуковые «Цирконы», подлодки четвертого поколения и задачи флота сегодня

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