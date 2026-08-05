Константин Сивков | УЖАС АМЕРИКИ! Почему России снова нужен океанский флот
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Зачем России нужен флот и почему спор между «большим» и «малым» флотом тянется уже почти век? Константин Сивков в программе «Аналитика РАРАН» разбирает историю советского и российского военно-морского строительства — от угрозы британского флота, торпедных катеров, подлодок и сталинской кораблестроительной программы до холодной войны, морской ядерной угрозы США и современного флота. В выпуске — линкоры «Советский Союз», крейсера, «Малютка», «Щука», Ту-16, Ил-38, «Кузнецов», «Борей-А», «Ясень», «Циркон», «Адмирал Нахимов» и вопрос: какой флот нужен России сегодня?
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00:00 Становление после Гражданской войны: британская угроза, концепция «малого флота» и минно-артиллерийские позиции
19:15 Программа Большого флота: линкоры типа «Советский Союз», крейсера и закупки зарубежных технологий перед войной
33:39 Холодная война: ядерная угроза от авианосцев США, морская авиация и массовое строительство подлодок
48:40 Ракетная революция: появление АПЛ, система SOSUS и асимметричная стратегия уничтожения американских АУГ
01:14:44 Эпоха авианесущих крейсеров: от самолетов вертикального взлета до «Адмирала Кузнецова» и тяжелых противокорабельных ракет
01:28:04 Современный ВМФ: потери 90-х, гиперзвуковые «Цирконы», подлодки четвертого поколения и задачи флота сегодня
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассматривается эволюция российского и советского флота как отражение возможностей государства, его экономики и характера угроз. - После революции и Гражданской войны СССР не мог строить большой линейный флот в прежнем масштабе, поэтому сделал ставку на «малый флот»: - минные заграждения, - подводные лодки, - торпедные катера, - береговую артиллерию. - Позже, с ростом промышленной мощи, возникла идея «большого флота» — линкоров, крейсеров и океанских сил, но война не позволила полностью реализовать эти планы. - В Великую Отечественную войну советский флот, по оценке автора, оказался оптимален именно для тех задач, которые реально пришлось решать: - оборона побережья, - поддержка приморского фланга армии, - действия на Балтике, Черном море и Севере. - После войны главной морской угрозой стали американские авианосцы и ядерное оружие. - СССР ответил асимметрично: - массовым строительством подводных лодок, - развитием морской ракетоносной авиации, - созданием морской ядерной компоненты. - Постепенно советский флот превратился в океанский ракетно-ядерный флот, способный противостоять США. - Важнейшей проблемой стало: - целеуказание на большие дистанции, - борьба с авианосными группами, - противолодочная борьба в океане. - Именно поэтому, по логике автора, СССР пришел к необходимости авианосцев и авианесущих крейсеров. - Распад СССР резко ослабил флот и прервал развитие многих направлений, включая полноценную авианосную школу. - Современный российский флот, по оценке лектора: - силен в стратегическом ядерном компоненте, - имеет качественные подводные лодки и ракетное оружие, - но в основном ориентирован на оборону ближней морской зоны. - Главная актуальная проблема сегодня — недостаточность океанской составляющей для защиты судоходства и национальных интересов вдали от берегов. - Вывод автора: России снова нужен океанский флот, включая сохранение авианосной школы.
Подробный выводВ данной лекции проводится не просто исторический обзор флота, а выстраивается целая логика: тип флота всегда есть функция геополитики, экономики и характера угроз. Это важная мысль. Флот нельзя обсуждать в отрыве от вопроса: для чего он нужен конкретной стране и в какой исторической ситуации? В этом смысле беседа посвящена не столько кораблям, сколько стратегическому самосознанию государства.
1. Флот как зеркало возможностей страныАвтор показывает, что после революции СССР не мог позволить себе роскошь имперского линейного флота. И здесь есть здравая стратегическая идея: когда ресурсы ограничены, государство выбирает не идеальный, а адекватный инструмент. Так возникает концепция малого флота. Она не была признаком слабости ума — скорее признаком адаптации к реальности. Это похоже на общий закон жизни: зрелость начинается там, где мы перестаем жить образом желаемого «великолепия» и начинаем действовать из доступного. Как в психологии человек сначала мечтает о совершенном образе себя, а затем, взрослея, учится работать с тем телом, характером и обстоятельствами, которые есть. Так и государство: сначала не «великий флот вообще», а тот флот, который реально может выполнять задачи.
2. От обороны к океану: изменение масштаба мышленияПо мере усиления СССР стратегия менялась. Уже недостаточно было только защищать берега. Возникла мысль, что чисто оборонительный флот не способен решить проблему полностью: противник может не проиграть, а просто отойти, сохранить коммуникации и вернуться. Отсюда — идея большого флота. Это очень важный стратегический переход. Оборона без возможности влиять на противника вдали от своих границ часто превращается в затяжное сдерживание без окончательного результата. Здесь просматривается старая военно-историческая истина: кто не умеет действовать в глубине пространства, тот обречен вечно тушить пожары у порога.
3. Война как экзамен на адекватностьИнтересно, что в оценке Великой Отечественной войны звучит прагматичный вывод: даже если бы СССР имел больше океанских тяжёлых кораблей, это не обязательно дало бы решающее преимущество в тех конкретных условиях. Реально нужны были силы для закрытых морей, обороны побережья, поддержки сухопутных операций. Это трезвый момент. Здесь автор фактически подчеркивает мысль, которую часто забывают любители символов силы: не всякая крупная вещь полезна, и не всякая скромная вещь слаба. Флот ценен не размером, а соответствием задаче.
4. Холодная война и асимметрия как форма разумаПосле войны США сделали ставку на авианосцы и ядерное сдерживание. СССР, не имея возможности быстро симметрично повторить американскую модель, выбрал асимметричный ответ: подводные лодки, морскую ракетоносную авиацию, крылатые и баллистические ракеты. Это, пожалуй, один из самых сильных смыслов всей лекции. Слабейший в ресурсах не обязан копировать сильнейшего. Иногда прямое копирование — форма стратегической глупости. Гораздо умнее найти точку уязвимости системы противника. В терминах системного мышления это не борьба «масса на массу», а воздействие на критические узлы. Здесь можно провести аналогию с нейросетями или биологией: сложная система редко ломается лобовым давлением; гораздо чаще — через уязвимые каналы, ограничения среды, сбой координации. Советская ставка на ракеты, подлодки и морскую авиацию была именно такой логикой.
5. Авианосец как не символ, а инструментОдин из центральных тезисов автора — России нужна авианосная школа, и отказ от нее опасен. При этом он пытается обосновать это не престижем, а функциональностью: - прикрытие противолодочной авиации, - обеспечение ПВО и истребительного прикрытия в океане, - защита сил флота и коммуникаций, - устойчивость действий на удалении от берегов. Это важное уточнение. В публичных спорах авианосец часто превращают либо в фетиш, либо в карикатуру. Одни видят в нем магический признак великой державы, другие — бесполезную дорогую мишень. Но истина, вероятно, сложнее: авианосец не священный объект, а всего лишь один из инструментов проекции силы и обеспечения устойчивости флота вдали от своей территории. И здесь мы сталкиваемся с философской проблемой идеализаций. Люди часто спорят не о реальном корабле и его задачах, а о своих образах: - «авианосец как символ империи», - «авианосец как бессмысленный гигант». Оба образа могут быть частично ложными. Реальность обычно скучнее и важнее: вопрос в конкретных сценариях применения, стоимости, уязвимости, промышленной базе и приоритетах.
6. Современный флот: сила есть, но масштаб задач меняетсяПо логике лектора, сегодня Россия обладает: - сильной морской ядерной составляющей, - качественными подводными лодками, - мощным ракетным оружием, - но ограниченными возможностями полноценного действия в океане. Это уже не спор о прошлом, а вопрос будущего. Защита побережья — необходима, но современная экономика и политика выходят за пределы берега. Если у государства есть: - морская торговля, - экспорт, - удаленные интересы, - геополитическое противостояние на коммуникациях, то ему неизбежно нужен инструмент, способный действовать не только у дома, но и на дальних подступах. Это похоже на личную жизнь человека: пока он живет только в режиме «защитить свое», он существует реактивно. Но как только появляются дальние проекты, ответственность, связи, он должен мыслить шире. Так и государство: океанский флот — это во многом признак перехода от чисто оборонительной психологии к стратегии присутствия.
7. Слабое место аргументацииПри этом полезно сохранять критичность. В лекции заметен сильный акцент на военно-стратегической необходимости океанского флота, но меньше внимания уделено: - экономической цене такого проекта, - срокам подготовки кадров, - состоянию судостроительной базы, - уязвимости крупных кораблей в эпоху высокоточного оружия и БПЛА, - альтернативным моделям морского присутствия. То есть тезис «флот нужен» сам по себе еще не решает вопроса какой именно флот нужен. Один океанский флот может быть разумным и сбалансированным, другой — стать дорогой мечтой, пожирающей ресурсы. История вообще беспощадна к странам, которые влюблялись в красивый образ силы больше, чем в реальную эффективность. Здесь особенно важно не спутать стратегию с ностальгией.
8. Итоговый смыслЕсли собрать суть лекции в одну фразу, она будет такой: Это не значит, что нужно механически повторять советскую или американскую модель. Скорее речь о восстановлении полноты морского мышления: от корвета у берега до сил, обеспечивающих присутствие, прикрытие, сдерживание и защиту коммуникаций в океане. В каком-то смысле вопрос о флоте — это вопрос о самообразе страны. Считает ли она себя осажденной крепостью, которая только отбивается? Или живым цивилизационным субъектом, который умеет не только защищаться, но и удерживать пространство своих интересов? И где проходит граница между необходимой силой и соблазном снова влюбиться в величественный, но слишком дорогой образ самих себя? И, если говорить совсем глубоко: что ближе к истине для государства — строить силу из страха перед угрозой или из ясного понимания собственного предназначения в мире?