Мы ещё не вполне понимаем масштабов изменений, которые происходят на поле боя. Каждый месяц меняется парадигма.

Например, вчера мы говорили: хочешь победить дроны? Найди и убей оператора.

И это было верно.

Сейчас же украинские дронщики всё чаще используются только для того, чтобы выставлять БПЛА на пусковые позиции. Всё.

Дальше дрон летит, управляемый собственным ИИ. Или роем. Или ИИ через спутник.

Или сигнал от БПЛА поступает через спутник на платформу-типа-убер, и управление подхватывает любой свободный удалённый оператор.

Причём он уже давно совсем не обязательно из Украины. Он, может, сидит в штате Арканзас или Висконсин.

И он даже не обязательно военный. Может, он гражданский служащий Пентагона. Гражданский специалист, по контракту. Такие тоже есть.

Смену (ночную или дневную) он работает в офисе компании “Истерн Оперейшн”, убивает русских детей и бабушек, сжигает школьные автобусы, детские сады и студенческие общежития. В перерывах пьёт кофе и кушает бигмак. А после работы едет домой, в пригород. Обнимает свою жену, целует детишек и смотрит регби.

Так сегодня выглядит сатана.