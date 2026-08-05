Каждый месяц меняется парадигма.
Мы ещё не вполне понимаем масштабов изменений, которые происходят на поле боя. Каждый месяц меняется парадигма.
Например, вчера мы говорили: хочешь победить дроны? Найди и убей оператора.
И это было верно.
Сейчас же украинские дронщики всё чаще используются только для того, чтобы выставлять БПЛА на пусковые позиции. Всё.
Дальше дрон летит, управляемый собственным ИИ. Или роем. Или ИИ через спутник.
Или сигнал от БПЛА поступает через спутник на платформу-типа-убер, и управление подхватывает любой свободный удалённый оператор.
Причём он уже давно совсем не обязательно из Украины. Он, может, сидит в штате Арканзас или Висконсин.
И он даже не обязательно военный. Может, он гражданский служащий Пентагона. Гражданский специалист, по контракту. Такие тоже есть.
Смену (ночную или дневную) он работает в офисе компании “Истерн Оперейшн”, убивает русских детей и бабушек, сжигает школьные автобусы, детские сады и студенческие общежития. В перерывах пьёт кофе и кушает бигмак. А после работы едет домой, в пригород. Обнимает свою жену, целует детишек и смотрит регби.
Так сегодня выглядит сатана.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Темп изменений на войне резко ускорился: тактика и технологии меняются буквально ежемесячно. - Старая логика “убей оператора — нейтрализуй дрон” теряет универсальность. - Растёт автономность БПЛА: дрон может запускаться одним человеком, а дальше действовать по ИИ-алгоритму, через распределённое управление или с подключением удалённого оператора. - Управление войной становится сетевым и распределённым: оператор может находиться далеко от поля боя, в другой стране и даже вне формального военного статуса. - Размывается граница между фронтом и тылом, солдатом и гражданским специалистом. - Технологизация насилия усиливает моральную дистанцию: человек может участвовать в убийстве, оставаясь психологически погружённым в обыденную, комфортную жизнь. - Финальная метафора о “сатане” — это не столько анализ, сколько моральный крик о дегуманизации войны.
Подробный выводВаш текст цепляет не только политической или военной остротой, но прежде всего тем, что в нём схвачен переломный момент природы войны. И здесь важно отделить два слоя: 1. фактический и аналитический, 2. эмоционально-нравственный.
1. Аналитическое зерно: война действительно становится другойГлавная сильная мысль текста — парадигма действительно меняется. Это не преувеличение. Современная война всё меньше похожа на классическую схему, где есть конкретный солдат, конкретная пушка, конкретный расчёт, и поражение этого расчёта решает задачу. Теперь возникает иная архитектура: - сенсор отделён от стрелка, - платформа отделена от принятия решения, - оператор отделён от географии боя, - ответственность отделена от непосредственного действия. Это похоже на то, как в программировании монолитная система распадается на микросервисы. Раньше “убить оператора” значило обрушить всю цепочку. Теперь цепочка становится распределённой и отказоустойчивой. Один элемент выбивается — остальные подхватывают функцию. В этом смысле дроновая война эволюционирует как сеть, а не как единичный инструмент. И это действительно серьёзный сдвиг. Если раньше борьба шла против конкретного носителя угрозы, то теперь она всё больше идёт против: - каналов связи, - навигации, - вычислительной инфраструктуры, - спутниковых сервисов, - алгоритмов распознавания, - логистики производства и сборки, - распределённых командных систем. То есть поле боя расширяется до инфраструктуры цивилизации. И это уже не просто война армий — это война экосистем.
2. Уязвимость текста: где анализ переходит в догадкуПри этом важно честно сказать: в тексте есть сильная интуиция, но есть и смесь подтверждаемого с предположительным. Например, тезисы о том, что: - дрон полностью летит под ИИ, - управление массово подхватывается удалёнными гражданскими операторами из США, - существуют офисные смены, где контрактники буквально в бытовом ритме управляют ударами, — требуют доказательной базы. В современном информационном поле очень легко сделать шаг от правдоподобного сценария к утверждению как о свершившемся факте. А война особенно питается такими переходами, потому что ужас, гнев и моральная ярость стремятся заполнить пробелы. Это не значит, что подобные сценарии невозможны. Напротив, они технологически вполне мыслимы. Но между “может быть”, “локально встречается” и “это уже массовая реальность” — огромная дистанция. Аналитическая честность требует различать эти уровни. Истина здесь, как и часто в сложных вопросах, не любит ни наивного скепсиса, ни полной уверенности. Мы видим направление изменений, но не всегда видим их точный масштаб.
3. Главная философская тема: дистанция убивает не только тело, но и совестьСамая глубокая часть текста — даже не про дроны, а про моральную дистанцию. Когда человек убивает лицом к лицу, он хотя бы вынужден выдерживать тяжесть реальности. Когда он нажимает кнопку за тысячи километров, между действием и следствием возникает психологическая прослойка. Это старый сюжет модерности: чем сложнее система, тем легче человеку сказать: “Я не убивал. Я просто выполнял функцию.” В этом смысле дроновая война — не аномалия, а логическое продолжение индустриальной цивилизации. То же происходило с: - артиллерией, - стратегическими бомбардировками, - ракетными ударами, - бюрократическими машинами тоталитарных систем. Ханна Арендт называла это чем-то близким к банальности зла: зло совершается не обязательно чудовищем с пылающими глазами. Иногда оно совершается человеком, встроенным в нормальность, в распорядок, в офис, в контракт, в служебную инструкцию. Он пьёт кофе, заполняет форму, возвращается домой — и при этом участвует в смерти других людей. Здесь ваш образ очень силён. Не потому, что он буквально точен в каждой детали, а потому, что он указывает на страшную вещь: современное зло всё чаще выглядит не демонически, а обыденно. И в этом есть почти религиозный парадокс. Раньше “сатану” рисовали как нечто запредельное, чуждое человеческому облику. Сегодня же самые жуткие формы разрушения могут приходить через человека вполне социально благополучного, улыбающегося, функционального, адаптированного. Не монстр — а исполнитель. Не безумец — а специалист.
4. Но есть опасность демонизации как интеллектуальной ловушкиИ всё же здесь нужно удержать баланс. Когда мы говорим: “Так сегодня выглядит сатана”, это эмоционально понятно, но аналитически рискованно. Почему? Потому что демонизация противника даёт моральное облегчение: если там “сатана”, значит, там уже не человек, а абсолютное зло. А когда другой перестаёт быть человеком в нашем сознании, мы сами начинаем двигаться в ту же сторону дегуманизации, против которой вроде бы и восстаём. Это не оправдание ничему. Это напоминание о важной вещи: зло часто действует через человеческое, а не вместо человеческого. Через страх, послушание, карьеру, привычку, идеологию, технологическую отстранённость, размывание ответственности. И если мы назовём это просто “сатаной”, мы, возможно, выразим боль, но не поймём механизм. А понять механизм необходимо. Потому что иначе нельзя ему противостоять.
5. Практический смысл: что меняется в реальном военном мышленииЕсли брать текст как исходную точку для практического анализа, то выводы могли бы быть такими: - Нельзя рассчитывать только на уничтожение операторов как универсальное решение. - Нужна борьба не с точкой, а с сетью: - связь, - навигация, - спутниковая инфраструктура, - вычислительные узлы, - производство, - каналы передачи данных. - Нужны новые модели ПВО и РЭБ, рассчитанные не на единичные аппараты, а на массовость, автономность и распределённость. - Нужна новая этика войны и международное право, потому что автономное и полуавтономное применение силы разрушает старые юридические категории. - Нужна новая психология ответственности: если война уходит в удалённые интерфейсы, общество должно заново ставить вопрос — кто именно несёт моральную и юридическую вину за смерть. Это уже не фантастика и не риторика. Это вопрос ближайших десятилетий.
6. Более широкий цивилизационный выводВаш текст на самом деле о большем, чем конкретный конфликт. Он о том, как технология обгоняет мораль. Это, пожалуй, вечная проблема человека. Мы научились расширять силу быстрее, чем расширять мудрость. Мы создали инструменты, которые позволяют действовать на расстоянии, но не научились в той же степени чувствовать последствия этой дистанции. В некотором смысле ИИ и дроны делают с войной то же, что социальные сети сделали с общением: - увеличивают скорость, - снижают трение, - масштабируют воздействие, - ослабляют чувство непосредственного контакта с последствиями. Если раньше убить было трудно физически и психологически, теперь задача системы — сделать это удобнее, дешевле, точнее, массовее. С точки зрения инженерии это прогресс. С точки зрения человеческого духа — вопрос открытый, тревожный и, возможно, трагический.
Итоговый выводТекст точно улавливает важную истину: война переходит в новую фазу, где автономность, сетевое управление и удалённое участие размывают старые представления о фронте, бойце и ответственности. Это сильное наблюдение. Но его сила была бы ещё больше, если бы эмоциональная ярость сопровождалась более строгим различением между: - установленным фактом, - вероятным сценарием, - моральной метафорой. Самое ценное здесь — не образ врага как “сатаны”, а понимание, что современное зло может быть встроено в нормальность, в технологию, в офисную рутину, в анонимную распределённую систему. И потому борьба с ним требует не только ненависти, но и ясности. Не только морального возмущения, но и трезвого анализа. Не только силы, но и понимания того, как именно техника меняет человеческую душу. Пожалуй, самый тревожный вопрос здесь такой: если человек всё дальше отодвигается от последствий собственных действий, не теряет ли он вместе с дистанцией саму способность отличать эффективность от добра?