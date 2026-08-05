Как Урсула фон дер Ляйен пытается построить государство тотальной слежки. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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#ДеньТВ #Титов #Илья_Титов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассматривается, как Евросоюз пытается выстроить инфраструктуру масштабного цифрового контроля под лозунгами безопасности и защиты детей. - Центральный пример — инициатива Chat Control: - сначала в мягком, необязательном виде; - затем — движение к обязательному, усиленному формату, затрагивающему личные переписки, файлы и заметки. - Автор подчеркивает, что продление механизма прошло через процедурно спорную схему, где фактически было сложнее заблокировать решение, чем допустить его. - По мысли автора, для работы такой системы недостаточно одних законов: - нужны дата-центры, - доступ к устройствам и сервисам, - аналитические платформы, - собственные технологические мощности. - Евросоюз пока слаб в создании собственных IT-гигантов и потому опирается на: - штрафы против американских и китайских корпораций; - административное давление; - попытки вырастить собственную экосистему за счет уже освоенной чужой инфраструктуры. - Отдельная линия — критика европейской модели «цифрового суверенитета», где штрафы становятся почти отдельной статьей дохода. - В качестве примера приводится зависимость европейских структур от американских решений вроде Palantir, а затем — попытки заменить их локальными компаниями. - Французская ChapsVision представлена как символ курса на импортозамещение в чувствительных сферах: разведке, контрразведке, анализе данных. - Важный сюжет — втягивание в европейский разведывательный контур внешних партнеров, в частности Марокко, что расширяет географию контроля и обмена данными. - Подобные процессы, по словам автора, затрагивают не только Францию, но и Германию, Британию, Польшу: континент ищет альтернативу американским поставщикам аналитических систем. - Однако программная автономия не решает главной проблемы — нехватки вычислительной инфраструктуры и «железа». - В более широком контексте видео связывает европейские амбиции с глобальной ИИ-гонкой, где лидируют США и Китай, а догоняющие сталкиваются с дефицитом ресурсов. - Финальный акцент — возможный финансовый пузырь ИИ-индустрии: гигантские расходы на дата-центры и невозможность быстрой окупаемости могут привести к системному кризису.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается довольно цельная картина: тотальная слежка — это не только вопрос идеологии или закона, но прежде всего вопрос инфраструктуры. И в этом смысле беседа интересна тем, что уходит от поверхностного уровня — мол, «государство хочет больше контролировать граждан» — к более материальному уровню: кто владеет серверами, кто пишет софт, кто анализирует данные, кто контролирует каналы доступа. Это важный сдвиг. Часто политический контроль представляют как абстрактную волю чиновников. Но воля без техники бессильна. Как в психологии одного желания измениться недостаточно без новых привычек и нейронных связей, так и в политике одного регламента недостаточно без дата-центров, алгоритмов, подрядчиков и принуждения платформ к сотрудничеству. Власть XXI века — это власть над архитектурой цифровой среды.
1. Логика безопасности как универсальное оправданиеАвтор показывает, что тема защиты детей используется как морально безупречная оболочка для расширения доступа к личным данным. Это не новая схема: в истории почти любое расширение надзора происходило через язык чрезвычайности — войны, терроризма, защиты общества, борьбы с преступностью. Формула проста: чем более эмоционально неоспорима заявленная цель, тем легче провести спорные механизмы контроля. Здесь есть философски неприятный, но трезвый момент: общество часто соглашается не на сам контроль, а на идеализированный образ контроля. Люди воображают, что следить будут только за «плохими», что система будет умной, точной и ограниченной. Но реальность бюрократии почти всегда грубее: если инструмент создан, он постепенно ищет себе все новые области применения. Не из заговора даже, а из внутренней логики института. Система, однажды получившая право видеть, начинает считать это право естественным.
2. Европейский цифровой суверенитет как противоречиеВ видео заметно важное противоречие: Европа хочет быть суверенной, но технологически во многом зависит от внешних игроков. Это почти диалектика зависимости: - политически ЕС стремится к автономии; - экономически и технологически он опирается на чужие платформы; - нормативно пытается компенсировать слабость силой регулирования. То есть вместо модели «мы создали лучшее» возникает модель «мы не лидируем технологически, зато регулируем тех, кто лидирует». Это напоминает старую европейскую привычку компенсировать стратегическую слабость институциональной сложностью. Когда нет собственного гиганта масштаба Google, Amazon или китайских аналогов, остается превращать рынок в инструмент давления. Это не обязательно бессмысленно — регулирование само по себе может быть формой власти. Но проблема в том, что регуляторная сила не равна технологической силе. Можно оштрафовать платформу, но сложнее быстро воспроизвести ее инфраструктуру, инженеринговую школу и вычислительные мощности.
3. От штрафов к экспроприации компетенцийОдна из наиболее интересных идей видео — мысль о своеобразном «технологическом пиратстве». Автор утверждает, что европейские игроки заходят на уже частично освоенную американцами почву, а затем пытаются заменить их местными компаниями, опираясь на созданный спрос, контракты и инфраструктурную привычку ведомств. Это звучит резко, но в этом есть рациональное зерно. История экономики вообще редко была чистой. Национальные школы промышленности нередко поднимались не только изобретением, но и: - копированием, - адаптацией, - административной защитой, - вытеснением чужих игроков. Иначе говоря, «суверенитет» почти всегда вырастает не в стерильной лаборатории, а на конфликте интересов. В этом смысле цифровая сфера ничем не отличается от истории судостроения, металлургии или энергетики. Только теперь вместо верфей — облака, вместо портов — дата-центры, вместо угля — данные.
4. Разведка как форма интеграции ЕвропыВажный скрытый нерв этой беседы — европейская интеграция движется не только через рынок, валюту и право, но и через общий контур безопасности и разведки. Это, пожалуй, даже более глубокий уровень единства. Потому что когда структуры начинают совместно собирать, хранить и интерпретировать данные, возникает не просто союз государств, а единая нервная система наднационального организма. Если говорить метафорически, экономика — это тело, право — скелет, а цифровая разведывательная архитектура — это нервная система. И кто управляет этой системой, тот в значительной степени управляет всем организмом. Поэтому спор вокруг аналитических платформ — это не техническая мелочь, а вопрос о том, где находится центр сознания европейского проекта.
5. Марокко и внешние контуры контроляСюжет с Марокко показывает, что границы цифрового надзора не обязаны совпадать с географическими границами ЕС. Это типично для современной власти: она распределена сетевым образом. Как в нейросетях важен не один узел, а конфигурация связей, так и в геополитике важен не только центр, но и периферийные точки доступа, транзита, наблюдения и обмена. Подключение внешних партнеров к системам сбора и анализа данных — это уже шаг к экстерриториальной архитектуре безопасности. Формально речь может идти о сотрудничестве, но фактически создается более широкая зона наблюдения. И здесь снова возникает старый вопрос: защита кого, от кого и какой ценой?
6. Главный предел — материальностьСамая трезвая часть видео — напоминание, что любая цифровая утопия разбивается о материальные ограничения. Можно принять регламент, заставить платформы раскрывать данные, даже разработать собственный софт. Но без: - чипов, - энергии, - серверов, - инженеров, - масштабируемых дата-центров все это остается амбицией, а не полноценно работающей системой. Это разрушает иллюзию, будто цифровой мир нематериален. Напротив: он чрезвычайно материален. За каждым «облаком» стоят бетон, кабель, охлаждение, редкоземельные металлы, логистика, геополитика и электричество. В этом смысле современная власть парадоксальна: она кажется легкой и виртуальной, но держится на очень тяжелой физической базе.
7. ИИ как новый пузырь властиФинальная связка с возможным пузырем ИИ-индустрии тоже значима. Автор говорит: гонка за дата-центры, моделями и вычислительными ресурсами может оказаться экономически неустойчивой. И это интересный момент, потому что он связывает жажду контроля с финансовой спекуляцией. Когда технология становится одновременно: - инструментом надзора, - символом прогресса, - объектом инвестиций, - предметом национального престижа, она почти неизбежно обрастает мифами. А мифы любят раздувать ожидания сильнее, чем позволяет реальность. Так уже было с железными дорогами, доткомами, ипотекой, криптовалютами. Не исключено, что и с ИИ часть ожиданий тоже носит характер коллективной проекции. Здесь любопытен почти духовный парадокс: человек строит машины, чтобы видеть и предсказывать все лучше, но сам остается пленником старых иллюзий — жадности, страха, борьбы за власть, веры в техническое спасение. Внешне меняются инструменты, внутренне мотивы часто те же.
ИтогЕсли собрать все вместе, то основная мысль видео такова: Евросоюз движется к модели усиленного цифрового надзора, но делает это в условиях собственной технологической неполноты. Поэтому он пытается компенсировать дефицит суверенных мощностей сочетанием: - правового принуждения, - моральных оправданий, - штрафного давления, - замещения иностранных подрядчиков, - создания своего разведывательно-аналитического контура. Это не выглядит как завершенное «государство тотальной слежки» в полном смысле слова. Скорее, речь идет о попытке построить такое надгосударство по частям, через регламенты, подрядчиков, цифровой суверенитет и институциональную централизацию. Но в этой конструкции есть внутреннее напряжение. Европа хочет свободы от внешней зависимости, однако для этого прибегает к расширению внутреннего контроля. Хочет защитить демократию, но использует методы, которые могут подтачивать приватность и доверие. Хочет технологической субъектности, но пока остается зависимой от чужих достижений. Это почти трагедия зрелой цивилизации: сохранить гуманистический образ, используя инструменты, все менее гуманистические по своей природе. И здесь, пожалуй, самый важный практический вывод: вопрос не только в том, кто следит, а в том, как незаметно общество привыкает считать слежку нормой. Любая система наблюдения начинается не с серверов, а с согласия — иногда явного, иногда вымученного, иногда просто утомленного. И остается открытый вопрос: где проходит граница между разумной безопасностью и таким порядком, в котором защита человека незаметно превращается в отмену его внутренней свободы?