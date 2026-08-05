Дивизия СС «Норд» была элитной частью, которую Гиммлер готовил как ударную силу для Заполярья. Но вместо блицкрига под Кандалакшей эсэсовцы показали позорный результат: паника, бегство, невыполнение приказов и огромные потери. Почему дивизия, прошедшая политическую обработку и считавшая себя «расово превосходной», оказалась небоеспособной? Как её разгром повлиял на ход войны в Заполярье? И почему Гиммлер был в ярости?

В этом выпуске «Цифровой истории» военный историк Евгений Мироничев рассказывает о разгроме дивизии СС «Норд» в Заполярье — событии, которое поставило под удар репутацию Гиммлера и изменило планы немецкого командования на Севере.

В этом видео:

— Планы немцев на Кандалакшу: почему этот узкий перешеек был ключом к Мурманску

— Дивизия СС «Норд»: из кого её набрали, как готовили и почему она оказалась не готова к войне

— Первый бой: как эсэсовцы побежали, бросив оружие и технику

— Роль 169-й пехотной дивизии: как вермахт прикрывал позор эсэсовцев

— Советская оборона: кто и как остановил немецкое наступление

— Реакция Гиммлера: почему разгром «Норд» стал личным поражением рейхсфюрера

— Итоги для Заполярья: как стабилизация фронта спасла Мурманск и Ленинград

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#Заполярье #Мурманск #ВеликаяОтечественнаяВойна

00:00 – Разгром дивизии СС «Норд» и реакция Гиммлера

02:53 – Кандалакшское направление: малоизвестный участок войны

08:22 – Транспортные артерии и планы на перерезание Кировской железной дороги

13:25 – Разведка и сосредоточение немецких войск перед наступлением

16:59 – Состояние советских войск накануне войны: опыт и подготовка

23:45 – Формирование дивизии СС «Норд»: проблемы подготовки и оснащения

35:03 – Дивизия «Норд» в бою: паника, отступление и потеря управления

49:54 – Начало немецкого наступления

57:22 – Вывод дивизии «Норд» в тыл и её списание со счетов

01:08:12 – Стабилизация фронта и провал планов блицкрига

01:29:34 – Кризис немецкого наступления и отказ офицеров идти в бой

01:40:57 – Итоги кандалакшского направления: недооценка противника и ошибки планирования

01:50:07 – Значение событий в Заполярье для общего хода войны