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Бегство дивизии СС. Как остановили нацистов на Севере / Евгений Мироничев и Егор Яковлев

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Переслано от: Цифровая история

Дивизия СС «Норд» была элитной частью, которую Гиммлер готовил как ударную силу для Заполярья. Но вместо блицкрига под Кандалакшей эсэсовцы показали позорный результат: паника, бегство, невыполнение приказов и огромные потери. Почему дивизия, прошедшая политическую обработку и считавшая себя «расово превосходной», оказалась небоеспособной? Как её разгром повлиял на ход войны в Заполярье? И почему Гиммлер был в ярости?

В этом выпуске «Цифровой истории» военный историк Евгений Мироничев рассказывает о разгроме дивизии СС «Норд» в Заполярье — событии, которое поставило под удар репутацию Гиммлера и изменило планы немецкого командования на Севере.

В этом видео:
— Планы немцев на Кандалакшу: почему этот узкий перешеек был ключом к Мурманску
— Дивизия СС «Норд»: из кого её набрали, как готовили и почему она оказалась не готова к войне
— Первый бой: как эсэсовцы побежали, бросив оружие и технику
— Роль 169-й пехотной дивизии: как вермахт прикрывал позор эсэсовцев
— Советская оборона: кто и как остановил немецкое наступление
— Реакция Гиммлера: почему разгром «Норд» стал личным поражением рейхсфюрера
— Итоги для Заполярья: как стабилизация фронта спасла Мурманск и Ленинград

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#Заполярье #Мурманск #ВеликаяОтечественнаяВойна

00:00 – Разгром дивизии СС «Норд» и реакция Гиммлера
02:53 – Кандалакшское направление: малоизвестный участок войны
08:22 – Транспортные артерии и планы на перерезание Кировской железной дороги
13:25 – Разведка и сосредоточение немецких войск перед наступлением
16:59 – Состояние советских войск накануне войны: опыт и подготовка
23:45 – Формирование дивизии СС «Норд»: проблемы подготовки и оснащения
35:03 – Дивизия «Норд» в бою: паника, отступление и потеря управления
49:54 – Начало немецкого наступления
57:22 – Вывод дивизии «Норд» в тыл и её списание со счетов
01:08:12 – Стабилизация фронта и провал планов блицкрига
01:29:34 – Кризис немецкого наступления и отказ офицеров идти в бой
01:40:57 – Итоги кандалакшского направления: недооценка противника и ошибки планирования
01:50:07 – Значение событий в Заполярье для общего хода войны

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Тема беседы — бои на Кандалакшском направлении летом–осенью 1941 года и провал наступления немецко-финских сил, включая дивизию СС «Норд». - Стратегическое значение Кандалакши было огромным: прорыв здесь позволял перерезать Кировскую железную дорогу, изолировать Мурманск и поставить под угрозу весь советский Север. - Это направление долгое время оставалось малоизученным в отечественной историографии, хотя его роль была ключевой. - Советская сторона заранее понимала опасность Кандалакшского перешейка и еще до войны создала здесь сильную оборонительную систему — более 200 укреплений. - Местность была крайне сложной: леса, болота, озера, перепады высот, нехватка дорог. Но эти условия были одинаково тяжелы для обеих сторон. - С советской стороны оборону держали прежде всего 122-я и 104-я стрелковые дивизии, 101-й погранотряд, позже — части 1-й танковой дивизии. - Эти советские части имели важное преимущество: опыт службы и боевых действий на Севере, знание местности и подготовку к именно таким условиям войны. - С немецкой стороны наступал 36-й армейский корпус Вермахта, в который входили: - 169-я пехотная дивизия, - дивизия СС «Норд», - 6-я финская пехотная дивизия. - Дивизия СС «Норд» оказалась крайне плохо подготовленной: - слабая выучка, - нехватка штабной культуры, - неумение обращаться с оружием и артиллерией, - низкая боевая устойчивость. - Еще до крупных боев стало ясно, что немецкое командование недооценило противника, переоценило собственные силы и фактически строило расчеты на быстрый развал советской обороны. - Уже 22 июня на Кандалакшском направлении был захвачен один из первых немецких военнопленных — солдат СС, который выдал важные сведения о противнике. - Наступление 36-го корпуса началось 1 июля 1941 года, но сразу столкнулось с: - неясностью советской обороны, - пожарами и задымлением, - плохой разведкой, - устойчивым сопротивлением Красной армии. - Дивизия СС «Норд» фактически провалила наступление: - понесла тяжелые потери, - потеряла управление, - впала в панику, - части начали беспорядочно отходить в тыл с криками «русские идут», - некоторые подразделения даже взорвали мосты, усугубив проблемы снабжения своих же войск. - Формально это не был «полный разгром» в строгом военном смысле, но это было позорное паническое бегство и фактический вывод дивизии из боя. - После провала СС «Норд» основную тяжесть боев приняла на себя 169-я пехотная дивизия, но и она постепенно истощилась. - Немцы смогли добиться лишь ограниченных тактических успехов, однако не выполнили главную задачу — не прорвались к Кандалакше и не перерезали коммуникации. - Советские войска, хотя и отступали на отдельные рубежи, не были разгромлены, сохраняли боеспособность и продолжали организованное сопротивление. - Важную роль сыграли пограничники, постоянно действовавшие в тылу противника и нарушавшие его снабжение. - В боях на этом направлении проявили себя первые герои, в том числе: - танкист Александр Борисов, - разведчик Александр Грязнов. - К сентябрю 1941 года немецко-финское наступление полностью выдохлось. Потери, нехватка снабжения, ошибки планирования и упорство советских войск сделали дальнейшее продвижение невозможным. - С осени 1941 года фронт на этом участке стабилизировался до 1944 года. - Главный итог: на Севере Красная армия уже в 1941 году сорвала стратегический замысел противника и фактически лишила его возможности наступать.

Подробный вывод

В этом видео особенно ясно видно то, о чем часто забывают, когда говорят о 1941 годе. История начала войны обычно воспринимается через образ катастрофы: окружения, отступления, потери, слом фронтов. Это правда — но не вся правда. На Севере, на Кандалакшском направлении, проявилась другая сторона той же реальности: стойкость подготовленного солдата, правильная оборонительная работа до войны и способность удержать ключевой рубеж даже в условиях общего стратегического кризиса. Здесь важно не идеализировать и не впадать в обратный миф. Советские войска не действовали безошибочно. Были тяжелые потери, были вынужденные отходы, были проблемы управления, были эпизоды неразберихи. Но именно в этом и ценность рассмотренного сюжета: он показывает войну не как плакат, а как живую, жесткую систему сопротивления, где побеждает не тот, кто громче говорит о своем превосходстве, а тот, кто лучше приспособлен к реальности. И в этом смысле судьба дивизии СС «Норд» почти символична. Идеологически накачанное соединение, окруженное аурой «элитности», столкнулось с тем, что никакая политическая бравада не заменяет: - боевой подготовки, - дисциплины, - знания местности, - реального офицерского мастерства, - устойчивости под огнем. Это вообще характерный исторический урок: идеализированный образ силы часто ломается при встрече с фактом. На бумаге — элита. В пропаганде — носители особой воли. В реальности — плохо обученные части, теряющие управление и способные сорваться в панику. История регулярно разоблачает такие иллюзии. Не только на войне, но и в политике, в идеологиях, в человеческих отношениях. Мы любим верить в ярлык — «лучшие», «избранные», «непобедимые» — пока жизнь не требует содержания вместо вывески. С другой стороны, советский успех на Кандалакшском направлении тоже не был чудом. Он имел очень земные причины: - заранее построенная оборона, - понимание угрозы еще до войны, - опыт командиров и бойцов, - знание северной местности, - упорство соединений, уже привыкших к этому театру войны, - действия пограничников и локальная инициативность. Именно это сочетание делает сюжет особенно важным. Победа здесь выросла не из абстрактного героизма, а из организованной готовности встретить реальность такой, какая она есть. В этом есть даже нечто философское: истина войны не в лозунге, а в конкретике — в болоте, дороге, мосте, дыме от пожара, темпе подвоза, привычке солдата двигаться по лесу. Иногда судьба большой стратегии решается не на уровне великих деклараций, а на уровне того, умеет ли подразделение пройти через северный лес и не потерять управление. Очень важна и более широкая связь: удержание Кандалакшского направления влияло далеко не только на локальную карту. Срыв немецких планов на Севере означал: - сохранение связи Мурманска с остальной страной, - срыв попытки изолировать Кольский полуостров, - невозможность высвободить дополнительные силы против Ленинграда и других участков фронта. То есть здесь срабатывает почти системный принцип войны: каждый удержанный рубеж поддерживает соседний. Фронт — не набор отдельных точек, а единый организм. Там, где кто-то устоял, кто-то другой получил шанс выжить. Есть и еще один важный слой. Немецкое командование пыталось объяснить свой провал «природой»: болотами, лесами, комарами, отсутствием дорог. Но это объяснение удобно лишь до тех пор, пока не задаешь простой вопрос: а разве советская сторона воевала не в тех же условиях? Природа не была союзником одной стороны по мистическому праву. Она была испытанием для всех. Просто одна армия сумела встроиться в эту среду, а другая — нет. В этом есть универсальный вывод, выходящий за пределы военной истории. Люди нередко ищут виноватых во внешнем: обстоятельства, среда, климат, система, другие люди. Иногда это справедливо. Но иногда среда лишь проявляет внутреннюю несостоятельность конструкции. Так и здесь: север не «сломал» немцев сам по себе — он обнажил слабость их расчетов. Поэтому главный вывод этой лекции я бы сформулировал так:
На Кандалакшском направлении летом–осенью 1941 года Красная армия не просто остановила противника, а сорвала стратегически важный план, показав, что даже в самый тяжелый период войны подготовка, знание местности, дисциплина и реальная стойкость сильнее самоуверенности, идеологической бравады и мифа об «элитности».
Это один из тех сюжетов, которые возвращают историческому восприятию объем. Они напоминают, что 1941 год — не только год трагедии, но и год опорных точек, на которых потом удержалась вся страна. И, может быть, самый глубокий вопрос здесь такой: что в решающий момент оказывается прочнее — образ силы, который человек о себе создал, или его реальная способность встретить правду обстоятельств без иллюзий?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/fc551371bffa5f2d8f67f4e5ab77126d/
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