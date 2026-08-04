“Уши от дохлого осла они получат, а не компенсацию” Е.Ю.Спицын на радио Спутник “Актуальное интервью
Эфир на радио Спутник 1 августа 2026 г.
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Зачем Прибалтика требует от России компенсацию за «советскую оккупацию»? Как Евросоюз превратился в новую колониальную империю? Как украинские националисты отвернули от поддержки Киева страны Восточной Европы? Обо всем этом в интервью «Sputnik на русском» рассказал историк Евгений Спицын
00:00 – Начало
00:02 – Должна ли Россия платить Прибалтике компенсации?
09:02 – Как Евросоюз стал неоколониалой империей?
12:28 – Почему в Чехии запрещена коммунистическую идеологию?
18:41 – Кем на самом деле был Чехословацкий корпус?
24:34 – Почему Европа отворачивается от украинского национализма?
Е.Ю.Спицын на радио Спутник. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/158285
#Спицын #СМИ #РадиоСпутник
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе резко критикуются требования Латвии о компенсациях за советский период. - Спикер считает подобные претензии политически мотивированными и исторически несостоятельными. - Подчеркивается мысль, что Прибалтика в составе СССР не была «оккупированной территорией» в классическом смысле. - В качестве аргумента приводится то, что руководящие посты в советских прибалтийских республиках занимали представители местных народов. - Также утверждается, что в советский период в Прибалтике развивались национальные институты: академии наук, культурные союзы, промышленность. - Высказывается позиция, что республики Прибалтики были дотационными и получали из союзного центра больше, чем отдавали. - Современное положение стран Балтии описывается как зависимое уже не от Москвы, а от структур Евросоюза и ведущих стран Западной Европы. - В разговоре проводится параллель с ленинской критикой идеи «Соединённых Штатов Европы»: союз сильных и слабых государств при империализме трактуется как форма подчинения периферии центру. - Отдельный блок посвящен Чехии и Чехословакии: отвергается тезис о советской «оккупации», а освобождение от нацизма подается как решающий фактор сохранения народа и государственности. - Утверждается, что современная антироссийская и антисоветская политика в Восточной Европе — результат длительной идеологической обработки. - В части о Чехословацком корпусе он оценивается как инструмент Антанты в развязывании широкомасштабной Гражданской войны в России. - Героизация Чехословацкого корпуса названа недопустимой, особенно если речь идет о памятниках на российской территории. - В финале обсуждается рост антиукраинских и антибандеровских настроений в ряде стран Восточной Европы. - Причина этого видится в столкновении разных национализмов и в исторической памяти соседних народов о радикальном украинском национализме.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто историко-политический комментарий, а образец полемического взгляда на постсоветскую и восточноевропейскую память. Основная линия рассуждения строится вокруг простой, но сильной идеи: история в современном политическом пространстве используется не столько для понимания прошлого, сколько для легитимации настоящих интересов.
1. О компенсациях и памяти как инструменте политикиТребования Латвии о компенсациях подаются здесь не как юридический или исторический вопрос, а как элемент идеологической войны. Это важный момент: в подобных спорах стороны обычно не столько ищут истину, сколько конструируют моральную позицию. Если страна называет свое прошлое «оккупацией», она тем самым закрепляет и нынешнюю идентичность: «мы были жертвой, значит, нынешний геополитический выбор оправдан». С философской точки зрения это типичный пример того, как коллективная память превращается в политический миф. Миф не обязательно ложен целиком — но он всегда избирателен. Он выхватывает нужные факты, усиливает эмоционально удобные акценты и убирает неудобные детали. В беседе как раз делается попытка разрушить этот миф через встречный нарратив: если была «оккупация», то почему существовали местные элиты, национальные институты, индустриальное развитие и бюджетная поддержка?
2. Спор о советском наследии: колония или модернизация?Ключевой нерв беседы — вопрос о природе советского присутствия в Прибалтике и Восточной Европе. Здесь предлагается трактовка, согласно которой СССР не выкачивал ресурсы из республик, а, напротив, вкладывал в них средства, инфраструктуру, образование и культурные институции. Это очень важный исторический спор, потому что он касается самой рамки оценки: - если смотреть через призму суверенитета, насильственного включения и идеологического контроля — возникает тезис об оккупации; - если смотреть через призму модернизации, социальных лифтов, индустриализации и субсидирования — возникает тезис о развитии за счет центра. Обе рамки частично описывают реальность, но каждая из них неполна. И в этом, пожалуй, главная философская трудность: история больших государств почти никогда не бывает ни чистым угнетением, ни чистым благодеянием. Империи, федерации, союзы — все они одновременно и дают, и подчиняют. Разница лишь в том, что именно потомки считают главным. Спикер явно делает акцент на материальной стороне: кто кого содержал, кто кому строил заводы, кто кого дотировал. Это прагматичный подход: деньги, промышленность, институты — вещи ощутимые. Но оппоненты обычно отвечают не экономикой, а символами: «да, заводы были, но не было свободы». И тут сталкиваются две разные антропологии: - одна говорит: человеку важны хлеб, образование, инфраструктура, порядок; - другая говорит: человеку прежде всего важны идентичность, язык, политический суверенитет, право самому определять судьбу. На практике же люди почти всегда хотят и того, и другого.
3. Современный Евросоюз как новая зависимостьИнтересно, что в беседе используется переворот привычной оптики: если раньше СССР обвиняли в колониальности, то теперь в роли метрополии выставляется Евросоюз, прежде всего его сильнейшие центры. Это уже не просто историческая дискуссия, а критика современной европейской архитектуры. Здесь есть точное наблюдение: малые страны действительно часто оказываются в положении ограниченного суверенитета, даже если формально независимы. Экономическая интеграция, миграция рабочей силы, единые нормы, зависимость от внешних рынков и фондов — все это может напоминать мягкую форму подчинения. Не оккупацию в старом военном смысле, а скорее управляемую встроенность. Если сравнить это с психологией, то получается почти парадокс: человек или страна может уйти из одной зависимости, объявив ее несвободой, и попасть в другую — более комфортную внешне, но не обязательно более самостоятельную по сути. Так и рождается иллюзия освобождения: меняются флаги, меняется риторика, но механика зависимости остается. Только раньше она была вертикальной и идеологической, а теперь — рыночной и бюрократической.
4. Чехия, антикоммунизм и разрыв исторической памятиЧасть беседы о Чехии важна тем, что поднимает вопрос: как общества начинают воспринимать своих освободителей как последующих угнетателей? Это болезненная тема всей Восточной Европы. Спикер настаивает, что никакой советской оккупации Чехословакии в сущностном смысле не было, а была послевоенная модель развития в рамках социалистического блока. Но историческая память Чехии устроена иначе: освобождение 1945 года и события 1968 года часто сливаются в единый образ советского доминирования. Это хороший пример того, как поздний травматический эпизод может ретроактивно изменить оценку всего предшествующего периода. Память вообще редко живет по законам строгой логики. Она похожа на нейросеть, которая переобучилась на последних болезненных данных: один яркий негативный узел начинает окрашивать весь массив опыта. Для кого-то СССР — это освобождение от нацизма и социальная модернизация. Для другого — подавление суверенитета. Обе картины эмоционально реальны для тех, кто в них живет.
5. Чехословацкий корпус и гражданская войнаВ вопросе о Чехословацком корпусе беседа занимает жесткую позицию: корпус рассматривается как орудие внешнего вмешательства и катализатор Гражданской войны. Это не просто военно-историческая оценка. За ней стоит более широкий тезис: когда внутренний кризис страны соединяется с интересами внешних сил, история становится особенно кровавой. Это наблюдение универсально. Любая гражданская война почти всегда является одновременно внутренней и внешней. Формально сражаются свои против своих, но сценарий, ресурсы, связи, моральная поддержка часто приходят извне. Так что тема Чехословацкого корпуса здесь служит не только разбором прошлого, но и напоминанием о механизме геополитики вообще: чужие силы легко входят в трещины чужого общества.
6. Украинский национализм и конфликт национализмовФинальная часть беседы посвящена тому, почему даже европейские соседи Украины часто испытывают неприязнь к украинскому радикальному национализму. Объяснение дается через конкуренцию национальных проектов: пока есть общий противник, противоречия можно заморозить; когда же наступает момент столкновения интересов, исторические обиды и этнические мифы всплывают вновь. Здесь мысль шире самой темы: национализм редко бывает устойчиво союзническим. Он может временно объединяться против третьего, но внутри себя несет семя конфликта, потому что строится на исключительности собственного исторического права. А если каждая сторона считает себя центральной жертвой и главным героем истории, примирение становится трудно достижимым. Это касается не только Украины, Польши, Венгрии или Чехии — это общий закон идеологизированной памяти. Когда идентичность строится на культе травмы, она почти неизбежно ищет виноватого вовне.
7. Общий смысл беседыЕсли снять эмоциональную оболочку, в данной лекции звучат несколько больших идей: - история используется как политическое оружие; - малые страны часто переописывают прошлое ради оправдания настоящего; - экономическая зависимость может быть не менее реальной, чем военная; - антисоветизм в Восточной Европе стал частью новой идентичности; - национальные мифы часто конфликтуют между собой и разрушают рациональный диалог. При этом важно видеть и ограничение такой позиции. Полемическая сила выступления велика, но резкость формулировок иногда подменяет сложность предмета. А история — особенно история империй, войн, союзов и распадов — почти всегда сопротивляется простым моральным ярлыкам. Там, где одна сторона видит освобождение, другая помнит зависимость; там, где одни считают советский период временем роста, другие переживают его как утрату самости. И все же практический урок беседы я бы сформулировал так: любая страна, любое общество и любой человек рискуют попасть в плен удобной версии прошлого. А удобная версия почти всегда льстит нашему самолюбию: мы были только жертвами, только героями, только правыми. Но реальность, как и жизнь, грубее, сложнее и честнее. Иногда любовь к истине начинается не с громких обвинений, а с готовности признать: история редко бывает чистой, а память — редко бывает беспристрастной. И тогда встает более глубокий вопрос: мы ищем прошлое таким, каким оно было, или таким, каким нам нужно его помнить, чтобы выдержать настоящее?