ПРИКИДКИ, ПУСТЬ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ

723 000 российских военнослужащих сейчас воюют на Украине, заявил эксперт по России из Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге в Х.

По его словам, в данное число входят 554 883 контрактника и 168 594 мобилизованных ещё в 2022 году.

Клюге объяснил, что данные основаны на отчетах федерального бюджета России касательно доплат к денежному довольствию, которые получают российские военнослужащие, находящиеся на Украине.

Представления не имеем, правда это или нет, но в целом мы ж понимаем, что всё примерно так и обстоит.

Кстати, понятно, почему нам не дождаться демобилизации мобилизованных – где ж сразу возьмешь 170 тысяч человек?

Вот если бы у нас имелось пару военно-политических союзов типа как с КНДР – но с бывшими республиками СССР (я называю это «союзные государства на жёсткой сцепке», и подробно пишу о них в книге «Чужецарствие») – мы могли бы иметь численный человеческий запас для таких случаев.

Хватило бы 2-3 республики, на самом деле: куда мы бы однажды ввели войска в рамках «братской помощи», и потом не вывели.

За тем, чтоб ничего подобного не случилось смотрит пятая колонна во власти, не желающая злить Запад и портить себе бизнес, и «националисты» на содержании, чуть что орущие: «Нам никтоооооо не нуууууужен!!!»

Сами надрывающиеся в крики «националисты», что характерно нигде не воюют и никогда не воевали.

Они защищают «права русских».

Русские тем временем тянут на своих плечах войну, и смены им ждать неоткуда.

Но чтоб они не слишком задумывались, отчего такая херня происходит, им время от времени рассказывают, что это «Ленин виноват».

Захар Прилепин

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