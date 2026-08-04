ПРИКИДКИ, ПУСТЬ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКИДКИ, ПУСТЬ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ
723 000 российских военнослужащих сейчас воюют на Украине, заявил эксперт по России из Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге в Х.
По его словам, в данное число входят 554 883 контрактника и 168 594 мобилизованных ещё в 2022 году.
Клюге объяснил, что данные основаны на отчетах федерального бюджета России касательно доплат к денежному довольствию, которые получают российские военнослужащие, находящиеся на Украине.
Представления не имеем, правда это или нет, но в целом мы ж понимаем, что всё примерно так и обстоит.
Кстати, понятно, почему нам не дождаться демобилизации мобилизованных – где ж сразу возьмешь 170 тысяч человек?
Вот если бы у нас имелось пару военно-политических союзов типа как с КНДР – но с бывшими республиками СССР (я называю это «союзные государства на жёсткой сцепке», и подробно пишу о них в книге «Чужецарствие») – мы могли бы иметь численный человеческий запас для таких случаев.
Хватило бы 2-3 республики, на самом деле: куда мы бы однажды ввели войска в рамках «братской помощи», и потом не вывели.
За тем, чтоб ничего подобного не случилось смотрит пятая колонна во власти, не желающая злить Запад и портить себе бизнес, и «националисты» на содержании, чуть что орущие: «Нам никтоооооо не нуууууужен!!!»
Сами надрывающиеся в крики «националисты», что характерно нигде не воюют и никогда не воевали.
Они защищают «права русских».
Русские тем временем тянут на своих плечах войну, и смены им ждать неоткуда.
Но чтоб они не слишком задумывались, отчего такая херня происходит, им время от времени рассказывают, что это «Ленин виноват».
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В тексте приводится оценка численности российских военных, участвующих в войне: 723 тысячи человек. - Эта цифра, по словам автора пересказа, основана на оценках Яниса Клюге, который использует данные федерального бюджета о доплатах военнослужащим. - Из них: - 554 883 — контрактники, - 168 594 — мобилизованные 2022 года. - Далее делается политический вывод: если мобилизованных так много, то демобилизация затруднительна, потому что их «некем заменить». - Автор текста предлагает имперскую по сути модель решения: наличие жестко связанных союзов с бывшими республиками СССР как источника человеческого ресурса. - Присутствует обвинение “пятой колонны” и националистов, которые якобы мешают такой политике. - В финале текст переводит проблему в риторико-идеологическую плоскость: реальные причины перегрузки общества войной подменяются символическими виновниками вроде Ленина.
Что здесь важно по сути
1. Есть факт, есть интерпретацияНужно разделить две вещи:
Более-менее проверяемое- оценка численности; - метод подсчета через бюджетные выплаты; - предположение о дефиците людского ресурса.
Идеологическая надстройка- тезис о необходимости фактического контроля над соседними странами; - идея «ввели войска и не вывели»; - обвинения внутренних врагов; - противопоставление «простых русских» и неких элит/националистов. Это важное различение. Часто текст начинается с цифры, которая выглядит рационально, а затем незаметно подменяет анализ политической мифологией. Это похоже на то, как в психике реальная боль быстро обрастает удобным объяснением: не потому что объяснение истинно, а потому что оно эмоционально собирает хаос в понятный сюжет.
2. Насколько правдоподобна сама цифраСам по себе метод через бюджетные расходы на выплаты — не абсурден. Это типичный косвенный аналитический подход, когда прямых данных нет, а система закрыта. В политической аналитике, военной экономике и даже в исследовании авторитарных режимов такие методы часто оказываются полезнее официальных заявлений. Но есть ограничения: - неясно, насколько точно выплаты соответствуют числу реально находящихся на фронте; - возможны бюрократические искажения; - в подобные расчеты могут попадать разные категории персонала; - временной лаг в бюджете может смещать оценку. То есть это не твердый факт, а приблизительная реконструкция. Однако в условиях непрозрачности и такие реконструкции могут быть ближе к реальности, чем официальная пропаганда. Здесь уместна простая практическая истина: если система массово платит надбавки, значит, массовое присутствие людей в войне действительно есть.
3. Логика о невозможности демобилизации отчасти понятнаЭто, пожалуй, самый жизненный фрагмент текста. Не в идеологии, а в голой механике. Если сотни тысяч людей вовлечены в войну, то демобилизация — это не просто акт доброй воли. Это вопрос: - кем их заменить; - как сохранить линию фронта; - как не признать ограниченность ресурсов; - как не спровоцировать политический эффект внутри страны. С точки зрения системы мобилизованный человек часто превращается в функцию удержания нагрузки. Это жестоко, но именно так бюрократическая машина смотрит на человека: не как на судьбу, а как на единицу устойчивости конструкции. И тут обнаруживается старая истина истории: государство особенно легко говорит о сакральном, когда ему нужен человеческий материал.
4. Где текст переходит от прагматизма к опасной иллюзииСамая существенная проблема — не в цифрах, а в предлагаемом «решении». Идея, что нехватку людей можно компенсировать за счет подчиненных союзных республик, которым сначала оказывается «братская помощь», а потом войска не выводятся, — это уже не анализ, а нормализация экспансии. Здесь человеческая проблема одних людей предлагается решать через подчинение других. Это типичный имперский механизм мышления: 1. есть дефицит ресурса; 2. сосед воспринимается не как субъект, а как резерв; 3. насилие подается как геополитическая необходимость; 4. моральные границы объявляются помехой, навязанной врагами. Такой подход не устраняет трагедию — он расширяет её географию. Исторически это почти всегда так и работает: система, не умеющая честно ограничить собственные аппетиты, начинает искать «внешний кислород». Но внешний ресурс редко решает внутреннюю болезнь. Он лишь отсрочивает расплату и делает ее больше.
5. Образ “пятой колонны” как способ не смотреть в реальностьКогда сложная проблема объясняется предателями, это почти всегда признак интеллектуального упрощения. Да, в любой власти есть группы интересов, цинизм, бизнес-связи, внутренние конфликты. Это нормально для политической реальности. Но риторика о «пятой колонне» часто нужна для другого: чтобы не задавать неприятный вопрос о самой стратегии. Потому что вопрос может звучать так: - а если проблема не в том, что кто-то мешает воевать эффективнее, - а в том, что сама логика войны как способа исторического самоутверждения ведет в тупик? Это уже болезненный вопрос. Он разрушает красивый миф о том, что страдание народа вызвано только недостаточной решимостью элит или происками врагов. Иногда страдание вызвано тем, что сама рамка действий ложна.
6. Националисты в тексте тоже выступают как удобное пугалоВ тексте есть укол в адрес националистов: мол, кричат, но не воюют. Даже если в этом есть доля правды применительно к каким-то конкретным медийным фигурам, здесь работает более широкий прием — дискредитация одной идеологии ради другой. Но интересно другое: и имперское, и националистическое мышление часто зеркальны. - Одни говорят: «нам никто не нужен». - Другие говорят: «нам нужны все, кого можно подчинить». Оба подхода легко теряют живого человека. Один замыкается в мифе о чистоте, другой — в мифе о величии. И тот и другой могут оказаться оторваны от простой реальности, где войну несут на себе конкретные семьи, тела, психика, сломанные биографии.
7. Фраза про Ленина — это симптом подмены причинФинальная ирония текста о том, что людям рассказывают, будто «Ленин виноват», очень показательна. В этом месте автор вроде бы замечает механизм символической подмены. И здесь он прав в одном: общества действительно часто кормят историческими призраками, чтобы они меньше задавали вопросы о настоящем. Это почти религиозный механизм в плохом смысле слова: вместо покаяния за реальность — ритуальное назначение виноватого в прошлом. Вместо анализа системных причин — мифологический демон. Но здесь возникает парадокс: сам текст делает нечто похожее. Он отвергает одну мифологию, чтобы предложить другую — миф о спасительной имперской сцепке и внутреннем предательстве. То есть борется не с иллюзией как таковой, а за право на собственную иллюзию.
Подробный выводПеред нами текст, который начинается как прагматическая прикидка, а заканчивается как идеологический манифест. И в этом его главная структура. Сначала читателю дают цифру. Цифра дисциплинирует восприятие, создает ощущение реальности, факта, материала. Это как в науке: число придает высказыванию вес. Но затем на эту числовую опору насаживается целый комплекс оценок — о нехватке людей, необходимости союзных периферий, внутренних врагах, ложных патриотах и символических отвлекающих маневрах власти. Часть рассуждений выглядит правдоподобно на уровне социальной механики: если война требует огромного числа людей, то демобилизация действительно становится трудной. Это не оправдание, а констатация логики системы. Любая большая война начинает пожирать не только ресурсы, но и политическую свободу собственных решений. Чем дольше она длится, тем больше государство становится заложником уже вложенного насилия. В этом смысле война похожа на зависимость: сначала субъект думает, что контролирует процесс, потом уже процесс контролирует субъекта. Но дальше текст делает опасный скачок. Вместо того чтобы спросить, как выйти из ловушки, он спрашивает, где взять еще людей, чтобы удерживать ловушку дольше. Это принципиальная разница. В одном случае мышление направлено к снижению насилия, в другом — к его инфраструктурному обеспечению. Такая логика очень старая: если текущий масштаб насилия невыносим, значит, надо расширить ресурсную базу. История знает множество примеров, когда империи пытались лечить перенапряжение новыми зонами контроля. Обычно это не лечение, а форма отсроченного распада. Философски здесь вскрывается неприятная, но важная вещь: человек и общество часто любят не реальность, а образ реальности, в котором их страдание кажется осмысленным. Если признать, что жертвы несутся в рамках тупиковой конструкции, это почти невыносимо. Гораздо психологически удобнее поверить, что все было бы хорошо, если бы не “пятая колонна”, не слабые элиты, не неправильные националисты, не старые исторические ошибки. То есть проблема переносится из области пределов самой стратегии в область нехватки правильной воли. Это очень человеческий механизм. Так же и в личной жизни мы нередко держимся за отношения, идеи, карьерные траектории не потому, что они живые и верные, а потому что уже слишком много в них вложили. Возникает эффект эскалации обязательств: раз потрачено много, надо продолжать. Но количество вложенного не делает путь истинным. В экономике это называется ловушкой невозвратных затрат; в истории — иногда трагедией поколения. Если смотреть трезво, то главный нерв текста не в том, сколько именно людей воюет — 723 тысячи или иная близкая величина. Главный нерв в том, что сама ситуация описывается как нормальная задача управления людским ресурсом, а не как симптом глубокой политической и нравственной катастрофы. Когда человек становится прежде всего заменяемой единицей фронтовой устойчивости, язык уже начинает работать против реальности. Он маскирует живое под функциональное. А там, где живое долго именуют функциональным, почти всегда растет холодная жестокость. И все же полезно не впадать в простую моральную позу. Потому что соблазн осуждать очевидное зло без понимания его внутренней логики — тоже форма упрощения. Важно видеть: подобные тексты рождаются не только из цинизма, но и из страха перед бессмысленностью происходящего. Человеку трудно выдерживать мысль, что огромные страдания могут не вести к внятному благу. Отсюда тяга к большим объяснениям, к поиску виноватых, к мечтам о запасных народах, о спасительной геополитической архитектуре. Это болезненная попытка вернуть управляемость миру, который уходит из рук. Поэтому самый честный вывод, наверное, такой: текст ценен не как надежный источник решения, а как симптом мышления эпохи — эпохи, где факты еще нужны, но уже служат топливом для мифа; где усталость народа признается, но не ради прекращения изнурения, а ради поиска новых механизмов его продолжения; где разоблачение одной пропаганды легко превращается в производство другой. И здесь остается важный, открытый вопрос: в какой момент практичный анализ реальности перестает быть поиском истины и становится лишь более умным способом не смотреть ей в лицо?