Направление главного удара

Россия приступила к полной изоляции Украины от Черного моря, что перекроет к нему доступ странам НАТО через украинскую территорию.

С середины июля в боевую практику российских войск вошли ежедневные системные удары по украинским портам, объектам морского снабжения и судам, которые работают в интересах ВСУ. В целом за июль наши войска поразили более 80 кораблей всех видов, которые, как отмечалось, занимались военной логистикой в интересах врага.

Сейчас горят черноморские порты — Одесса, Николаев, Очаков, Южный, Ильичёвск. И дунайские — Вилково, Измаил, Рени, Килия. На днях был выведен из строя мост в Затоке — единственный сухопутный коридор между югом Украины и странами НАТО. В течение недели сообщалось о прекращении работы порта Черноморска (Ильичевска) из-за повреждения транспортной инфраструктуры. После ударов ВС РФ были уничтожены основные железнодорожные ветки, которые позволяли обеспечивать поставки грузов в порт и обратно.

В Минобороны России отчитались о результатах ударов за 24 – 31.07 по морской инфраструктуре киевского режима, занятой в снабжении ВСУ. «В течение минувшей недели поражено 31 морское судно», — сообщили военные, уточнив, что в числе целей были 23 сухогруза, 4 судна типа «балкер», 2 буксира, килекторное судно и десантный катер.

По данным МО РФ и подсчетам украинской стороны, интенсивность ударов достигла рекордных значений за все время конфликта. Как сообщил враг, только по целям на территории Одессы ВС РФ использовали около 800 боеприпасов различного вида. Русская армия применила по территории Одесской области около 625 «Гераней», 70 дрон-ракет «Бандероль», 85 крылатых ракет Х-59/Х-69, 26 «Ониксов» и десятки других видов вооружения. В целом по региону было выпущено 226 ракет. Впрочем, как отмечают военные эксперты, этот подсчет далеко не полный.

Сообщалось также, что российским военным удалось полностью заблокировать украинский зерновой коридор. Черноморские терминалы практически остановили работу. Это привело к серьезному удару по экономике — страна, которая раньше зарабатывала на вывозе зерна и металлов, теперь не может отправить за границу даже малую часть продукции. Всеукраинский аграрный совет предупредил о риске массовых банкротств сельскохозяйственных предприятий из-за остановки морской логистики. По данным местных бизнес-ассоциаций, ежедневные убытки аграриев и металлургов превышают 70 млн долл.

За первую половину 2026 г. Украина экспортировала более 50 млн тонн товаров. Две трети этого объема прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают около 60% всего товарооборота — 40 млн тонн из общих 68 млн. Альтернативные логистические маршруты не могут компенсировать потери. Железнодорожные, автомобильные и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не превысили отметку в три млн тонн.

Кроме того, серьезно сказывается на возможностях Киева и обмеление Дуная из-за рекордной жары в Европе. «Возможности перебрасывать через границу — из Румынии в порт Измаил — тоже стали ограниченными. Так что успехи есть, но работы еще предстоит много», — говорит военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В то же время иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.

Спустя месяц можно утверждать, что основные игроки рынка контейнерных перевозок отказались сотрудничать с Киевом. Так, датская компания Maersk прекратила все работы и отправила корабли в румынскую Констанцу. Кроме того, остановлены украинские горно-обогатительные комбинаты. В условиях морской блокады они не могут вывозить свое сырье.

В Одесской области перестала работать одна из крупнейших компаний по производству и экспорту растительного масла Allseeds. «При сохранении блокады совокупные потери отечественной экономики могут достигать до 2 млрд долларов ежемесячно, что при нынешних “дырах” в бюджете станет приговором для Украины», — отмечают киевские аналитики.

По данным британского журнала The Economist*, через Одессу, Черноморск и Южный проходит около 90% украинского морского экспорта зерновых и масличных культур. Повреждение портовых объектов и сокращение судоходства способны заметно повлиять на экономику страны. Российская сторона объясняет атаки военным назначением портовой инфраструктуры. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник утверждает, что морские маршруты используются Украиной для поставок вооружений. По его словам, за три года через одесские порты якобы прошли около 8000 судов с военными грузами.

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин в беседе с Царьградом подчеркнул, что операция в Черном море, которую организовал Генштаб России, действительно оказалась очень успешной. Он отметил, что Россия давно предупреждала Киев, чтобы тот не использовал «зерновой коридор» для поставок оружия, но напрасно. Теперь этот канал поставок прикрыли. Шаландин обратил внимание на то, что уже несколько судов с оружием, которые направлялись в сторону черноморских портов Украины, пошли ко дну. Теперь западные компании, аффилированные с киевским режимом, опасаются направлять туда свои суда. Сегодня сервис по отслеживанию морского траффика MarineTraffic показывает, что в районе одесских портов практически нет кораблей, хотя раньше их было очень много.

Британский аналитик Александр Меркурис в комментарии для YouTube-канала Duran предупредил, что потеря Одессы как транспортного узла фактически уничтожает внешнюю торговлю страны. Он добавил, что восстановление разрушенных мощностей потребует многих лет. В качестве запасного варианта Киев рассматривает румынский порт Констанца, но его пропускная способность в разы меньше украинских терминалов, к тому же, страховые компании поднимают тарифы для судов, заходящих в регион.

Повторим, в результате ударов последних суток в Затоке Одесской области рухнули пролеты в северной и южной частях ключевого моста, по которому идут поставки грузов НАТО из Румынии. При этом его значимость переоценить трудно. Через него Украина перемещает грузы, доставляемые в дунайские порты Измаил и Рени из-за границы. Импортируются не только запчасти для военной техники и боеприпасы, но также автомобили, квадроциклы, средства связи, бронежилеты, тактическое и медицинское снаряжение.

Очевидно, что в условиях, когда враг изолирован от моря, именно железнодорожная логистика выходит на передний план. Однако, по признанию западных экспертов, сухопутные и речные альтернативы структурно не способны заменить глубоководные порты Украины — пропускная способность автотранспортных артерий и железнодорожных терминалов ограниченна, а эффективность наземных коридоров сдерживается недостаточной емкостью пограничной инфраструктуры.

По оценкам военного эксперта Михаила Онуфриенко, по мосту в Затоке доставлялось около 20% грузов от общего объема обеспечения ВСУ. При этом он отметил, что объект уже не имеет критического значения для украинской армии, поскольку Киев проложил дополнительные пути в объезд Днестровского лимана. Однако альтернативные маршруты предполагают большее плечо доставки, а значит, задержку снабжения фронтовых подразделений.

Порты Одесского региона уже де-факто блокированы, однако у Украины остается действующей еще одна крупная морская гавань — порт Николаева. Эксперты утверждают: существуют методы, которые позволяют полностью перекрыть эту транспортную артерию на долгое время.

Речь идет не только о прямых ударах, но и о физической блокировке судоходства. Военный эксперт Алексей Анпилогов предлагает рассматривать Николаевский портовый узел как единую инженерно-транспортную систему. В него входят четыре крупные гавани: Николаевский и Днепро-Бугский порты, а также «Ольвия» и «Ника-Тера». Большая часть их мощностей сейчас адаптирована под прием грузов двойного или прямого военного назначения. Главная уязвимость, по мнению Анпилогова, — не сами порты, а обеспечивающая их транспортная инфраструктура.

Но бить только по портам Одесской и Николаевской областей — мало. Чтобы закрыть Украине морские пути импорта-экспорта и поставки оружия, нужно осуществлять то же с дунайскими речными портами. Разумеется, основной поток оружия на Украину все же идет сухопутными путями, и полноценная демилитаризация требует также уничтожения Бескидского тоннеля, Чопского железнодорожного узла и других объектов сухопутной инфраструктуры. Но если мы говорим о демилитаризации, то для Украины, прежде всего, должен быть закрыт выход к морю.

Американский полковник в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор вынес приговор, от которого у киевских пропагандистов должен был случиться шок. Украина осталась без выхода к морю. Россия фактически блокирует порты Одессы и Николаева, превращая то, что осталось от Украины, в территорию без выхода к морю. Заявление Макгрегора — не просто комментарий отставного полковника, хотя и весьма осведомленного. Это, по сути, признание западного истеблишмента в том, что Украина проиграла. Порты заблокированы. Россия взяла под контроль Черное море. Украина — внутриконтинентальное государство, отрезанное от мира. Она больше не торгует. Она больше не сможет вести активные боевые действия против российского флота.

Переход Одессы под юрисдикцию Москвы обеспечит России полное господство и доминирование в Черном море. Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Одесский порт важен для России. Тот, кто контролирует Одессу и Николаев, владеет ключами от Черного моря. Пока у Украины есть выход в море через Одесский порт и порты на Дунае, Киев продолжит получать западное снабжение, а также использовать гавани в коммерческих целях. Кроме того, именно из этих портов ВСУ запускали безэкипажные катера, которые нанесли серьезный урон Черноморскому флоту. Если этого не будет, то Украина из морской страны превратится в аналог Молдавии или Чехии, которые не имеют выхода к морю», — пояснил Дандыкин.

На Западе, очевидно, не исключали подобного развития событий. Для НАТО выход к Черному морю — это одно из главных условий существования альянса, созданного для противостояния с Россией. Сегодня Евросоюз создает морской центр в Черном море. Его штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии.

Эксперты видят в этом неслучайный выбор: черноморские страны НАТО позволяют Брюсселю обойти конвенцию Монтре без формального нарушения. И без Украины.

Речь идет о Центре морской безопасности в Черноморском регионе. Его создание стало одним из пунктов «Черноморской стратегии», впервые официально представленной внешнеполитической службой ЕС и Еврокомиссией 28 мая прошлого года. Тогда же помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать европейские водные пути, включая Дунай, в военных целях для доступа в Черное море.

В то же время президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил: «Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев». По его словам, ту же мысль он выразил в письме американскому лидеру Джо Байдену. К слову, президент Путин неоднократно подчеркивал историческую связь региона с Россией и пророссийские настроения населения юго-востока Украины.

Однако Запад не внял здравому смыслу. Теперь Москва сама решает проблему с поставками западных вооружений на Украину. Прежде всего, морским путем.

Иностранные инвесторы, в том числе крупные американские и европейские фонды, уже начали пересматривать свои планы. Чешское издание Parlamentní listy (PL) обратило внимание на то, что Украина в статусе внутриконтинентальной державы становится экономически невыгодной для тех, кто вкладывал в неё деньги. Авторы статьи делают жесткий вывод: если Одесса когда-нибудь и вернет себе статус портового города, то де- факто она уже не будет принадлежать Киеву.

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала сказал то, о чем в Киеве боятся даже заикнуться: «Ни одна транспортная компания не отправит свои суда в Одессу после таких ударов. Ни за что. Я думаю, что это все может вылиться в серьезную блокаду и потерю Черного моря». Только за две недели Россия обрушила порты Одессы. Пять резервуаров с ГСМ — в руинах. Судовладельцы видят горящие балкеры и контейнеровозы на дне Черного моря. И понимают: риск потерять судно, груз и команду не стоит никакой оплаты. Даже за тройную цену никто не пойдет в Одессу. И это — не просто тактический успех России. Это стратегическая победа.

Фото: ЯдвигаВереск, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0&gt;, via Wikimedia Commons

Специально для Столетия

Максим Столетов