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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

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Wildberries https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Почему детский писатель Гайдар был прежде всего человеком войны? Олег Демидов и Алексей Колобродов обсуждают книгу КПД «Берись за оружие» и разбирают военную биографию Аркадия Гайдара: от Первой мировой и Гражданской войны до фронтовых очерков Великой Отечественной. В выпуске — предисловие Михаила Елизарова, Арзамас, Хакасия, клевета вокруг «Солёного озера», травмы и невроз, «Бумбараш», «Клятва Тимура», «Судьба барабанщика», тимуровское движение, мистическая Москва 1930-х и версии происхождения псевдонима.

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00:00 Вступление: военный путь Гайдара, травматический невроз и книга фронтовых очерков «Берись за оружие»

12:26 Анатомия клеветы: деконструкция 90-х, мифы о хакасских репрессиях и подлинная история гибели под Киевом

27:19 Духовные истоки: Арзамас как место силы, воинский дух и символика защиты святынь

35:27 Инфернальная Москва 1930-х: репрессии, аресты и скрытые мистические смыслы в повести «Судьба барабанщика»

44:04 Культ и символы: от Дункана к Тимуру, бюрократизация тимуровского движения и загадка псевдонима «Гайдар»

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