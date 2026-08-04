Как один хитрый еврей зарабатывал на ностальгии по Ленину больше, чем получал Сталин в Кремле
Многие историки называют Ленина одним из самых выдающихся людей в истории человечества. Октябрьская революция, которую он задумал и осуществил, изменила жизнь людей на планете к лучшему. Теперь буржуазия осознала, что с народом надо делиться. Возникло даже такое явление, как социальный капитализм. При этом сам Ильич отличался скромностью. В годы его жизни культ личности Ленина был невозможен, но зато он расцвел пышным цветом как только не стало вождя.
Одних памятников Ленину в СССР возвели 14 тыс. Из них 50% в РСФСР. Бюстов ему посвятили более 90 тыс. Плюс десятки тысяч агитационных плакатов и картин. При этом скульпторы и живописцы столкнулись с "дефицитом натуры". Со времён Леонардо да Винчи они привыкли работать с живой натурой. Так их учили. Фотографий же Ленина было крайне мало, а хорошего качества – единицы. Кроме того, фото ограничивает восприятие и не передаёт глубину. А также объемность и пространственные характеристики физиономии.
Художники начали искать выход и вскоре пришли к выводу, что им нужен человек очень похожий на Ильича. Кандидатов нашлось несколько, но наиболее подошел юрист Иосиф Славкин.
Сын сапожника высокой культуры
Славкин (1885 г.р.) – еврей из городка Стародуб Черниговской губернии. Его отец был простым сапожником, но сумел дать хорошее образование сыну. Тот окончил университет и стал юристом. В начале 30-х годов Йося уже жил в Москве и работал адвокатом, однако громких дел не вёл. А в те годы в СССР всех трудящихся усиленно приучали к высокой культуре. В том числе открывали для них самодеятельные театры, где вели занятия известные режиссеры и артисты.
Вот и Славкин посещал такой театр при Доме культуры. В нем обратили внимание на то, что мужчина сильно похож на Ильича. Вскоре руководитель театра рассказал об этом своему приятелю – художнику Амшею Нюренбергу. К тому времени тот уже был профессором живописи, но попал в опалу после поездки в Париж. Как итог, талантливому художнику перестали поступать заказы. Живописцу даже грозили репрессии, но ему как-то надо было зарабатывать на жизнь.
Бизнес на Владимире Ильиче
Чтобы оградить себя и свое семейство от голода, Нюренберг задумал написать уникальную серию картин. Так появились легендарные "Ленин в Люксембургском саду", "Ленин на набережной Сены" и т.д. А вместо Ильича на них был изображен Славкин. Так Амшей спас свою карьеру и жизнь. В дальнейшем только Третьяковская галерея у него приобрела 67 картин.
А к Иосифу выстроилась очередь из художников. Среди них были такие знаменитости, как Финогенов, Иогансон, Пётр Васильев и Налбандян. Естественно, что позировал еврей не бесплатно. При средней зарплате в СССР 180 руб. он брал за один сеанс 15-20 целковых, а в конце 30-х годов повысил таксу до 40-50 рублей. Его доходы возросли до 2.5-3 тыс. руб. в месяц! Я напомню, что оклад товарища Сталина во второй половине 30-х годов составлял всего 1.2 тыс. целковых.
Только Славкину этого было мало. Он начал требовать 50% авторского гонорара у скульпторов и живописцев. Йося уволился из адвокатской конторы. Он одевался как Ленин, вёл себя и картавил как вождь. Даже выдавал себя за соратника Ильича и выдумывал истории из его жизни. А вредному соседу по коммунальной квартире дал прозвище "иудушка Троцкий". В его сознании постепенно стерлась грань между вымыслом и реальной жизнью. Так продолжалось ровно 10 лет: с 1931 г. по 1941 г.
Финал аферы
В 1937 г. художник Васильев издал альбом с рисунками, посвященный Ленину. Крупская заметила, что Владимир Ильич в нем на себя не похож. Женщина встретилась с Петром Васильевичем и тот честно признался, что на рисунках изображен московский адвокат. Он рассказал, что почти все живописцы пишут Ленина с его натуры. Надежда Константиновна была потрясена, но никуда жаловаться не стала. Лишь в январе 1941 г. Жданову в ЦК ВКП (б) поступила жалоба на художников и Славкина от директора Центрального музея Ленина – Степана Белякова.
Компетентные органы провели расследование. В ходе него выяснилось, что почти на всех знаменитых картинах той поры изображен еврей Йося, а не Владимир Ильич.
"Скандал потихоньку замяли. "Шедевры" сняли с экспозиций. Художникам устроили грандиозную взбучку, чтобы они при создании образа Ленина даже не думали пользоваться услугами натурщиков".
"Аргументы и факты", 22.01.2022 г.
После инцидента Славкину категорически запретили позировать мастерам искусств. Его даже заставили сбрить знаковую бородку и обязали носить парик. Иосиф выполнил все условия и даже устроился на работу юристом в "Мясосбыте". А сумел дожить хитрый пародист до 1974 года.
Заключение
В 1910 г. прославленный французский художник Эмиль Бернар написал единственный дореволюционный портрет Ленина. На нем Ильич не похож на тот облик, к которому мы привыкли. Да и на фото хорошего качества вождь мирового пролетариата какой-то не такой. То есть мы привыкли к Владимиру Ильичу с лицом еврея Славкина.
После запрета работы натурщиком, живописцы использовали изображения Иосифа, что уже расползлись по стране. Тот же Петр Васильев получил премию за лучшую марку 1964 года, на которой вождь вновь изображен с лицом юриста. Более того, часть шедевров Ленинианы 30-х годов, которые сняли с экспозиций в 1941 г., позже вернули народу. Забавный парадокс!
Друзья, я прошу Вас поддержать инициативу автора, нажав тут или на кнопку чуть ниже. Пишите своё мнение в комментариях к статье.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор утверждает, что в 1930-е годы советские художники испытывали дефицит качественных изображений Ленина и потому искали натурщика, похожего на него. - В качестве такого человека якобы был найден московский юрист Иосиф Славкин. - По версии статьи, Славкин массово позировал художникам и скульпторам, создававшим «лениниану». - Утверждается, что он зарабатывал на позировании 2,5–3 тыс. рублей в месяц, то есть больше, чем официальный оклад Сталина. - Далее статья рисует образ человека, который настолько вжился в роль, что стал копировать поведение Ленина и требовать долю авторских гонораров. - Кульминация сюжета — якобы разоблачение в 1941 году, после которого Славкину запретили позировать и велели изменить внешность. - Финальный тезис статьи: привычный массовому сознанию образ Ленина мог быть во многом сформирован не самим Лениным, а его «двойником».
Подробный разбор и вывод
1. Перед нами не столько история, сколько идеологически окрашенный сюжетТекст написан как яркая, сенсационная история. У него есть все признаки такого жанра: - громкий заголовок; - акцент на национальности героя уже в названии; - резкие моральные оценки; - сильные, но слабо подтвержденные выводы; - опора на эффект парадокса: «все думали одно, а оказалось другое». Это не означает автоматически, что вся история выдумана. Но это означает, что к ней нужно относиться не как к установленному историческому факту, а как минимум как к спорному нарративу, который требует проверки.
2. Национальность героя здесь используется как инструмент манипуляцииФормулировка «хитрый еврей» — не нейтральная. Она не сообщает существенного исторического факта, а задаёт эмоциональную рамку восприятия. Это старый прием: вместо анализа действий человека читателю подсовывают архетип. Если бы речь шла просто о натурщике, его еврейское происхождение не имело бы почти никакого значения для сути сюжета. Оно вынесено в заголовок не ради понимания, а ради раздражения, сенсации, пробуждения стереотипа. Здесь важно видеть не только «что сказано», но и зачем это сказано именно так. В этом есть почти философская деталь: люди часто реагируют не на реальность, а на символ. Не на Славкина как человека, а на образ «ловкого чужака». История становится не исследованием, а театром коллективных проекций.
3. В статье много уверенных утверждений, но мало опоры на источникиТекст ссылается на «Аргументы и факты» и приводит ряд деталей: даты, суммы, фамилии художников, реакцию Крупской, расследование органов. Но при этом отсутствует то, что отличает серьезное историческое исследование: - архивные ссылки; - цитаты из документов; - сопоставление нескольких независимых источников; - обсуждение, какие факты подтверждены, а какие реконструированы. История становится правдоподобной именно из-за избытка конкретики. Это известный эффект: чем больше бытовых деталей, тем легче текст воспринимается как правда, даже если ключевые узлы не доказаны. В психологии это близко к эвристике достоверности: конкретность воспринимается как доказательство, хотя ею не является.
4. Сам тезис о «подмене лица Ленина» выглядит слишком сильнымДаже если допустить, что художники действительно использовали похожего натурщика, отсюда не следует автоматически, что: - почти весь канонический образ Ленина был построен на чужом лице; - общество «привыкло» именно к Славкину; - реальные черты Ленина были вытеснены образом двойника. Художественная работа почти всегда синтетична. Художник пользуется: - фотографиями, - воспоминаниями, - эскизами, - идеологическим каноном эпохи, - уже существующей иконографией. В этом смысле любой политический портрет — не просто лицо, а символическая конструкция. Ленин на плакате — это не биометрически точный человек, а миф, отредактированный государством, вкусом времени и задачами пропаганды. Поэтому даже если Славкин реально позировал, его роль могла быть существенной, но не обязательно определяющей.
5. История правдоподобна в одном глубоком смысле: культ всегда нуждается в замещении реальностиВот здесь сюжет становится по-настоящему интересным. Не на уровне сплетни, а на уровне культурной логики. Когда живая фигура превращается в святыню, реальный человек уже мешает мифу. У реального человека: - неидеальная мимика, - возрастные изменения, - телесность, - противоречия, - историческая неоднозначность. А мифу нужен очищенный, повторяемый, удобный образ. Поэтому система начинает воспроизводить не человека, а канон лица. В религиозной традиции это икона, в политической — агитобраз. С этой точки зрения не так уж важно, был ли Славкин главным натурщиком всех художников. Гораздо важнее другое: массовое сознание почти всегда любит не оригинал, а его удобную версию. Это касается не только Ленина, но и правителей, революционеров, святых, любимых людей, даже самих себя. Мы часто живем среди образов, а не среди вещей.
6. Деньги и власть в статье сопоставлены эффектно, но не совсем корректноФраза о том, что Славкин зарабатывал больше Сталина, производит сильное впечатление. Но здесь нужно быть осторожным. Официальный оклад и реальное положение человека во власти — не одно и то же. У Сталина был не просто «доход», а доступ ко всей инфраструктуре государства. Сравнивать его с заработком частного натурщика — это риторический трюк. Он работает эмоционально, но аналитически не вполне чист. Это напоминает сравнение в современном мире: можно сказать, что какой-нибудь инфлюенсер зарабатывает больше профессора или министра по официальной зарплате. Формально да. Но их социальная функция, доступ к ресурсам и тип власти несопоставимы.
7. Почему такие истории вообще цепляютПотому что они вскрывают слабое место любой идеологии: ее зависимость от декораций. - Народ хочет верить в подлинность символа. - Художник вынужден делать символ убедительным. - Государство требует канона. - А реальность всегда немного кривее, беднее и страннее мифа. Отсюда и особое удовольствие читателя: узнать, что «священный образ» может стоять на вполне земной подставке. В этом есть почти библейская интонация — разоблачение идола. Но и тут надо быть внимательным: разоблачая один миф, человек часто тут же создает другой, более скандальный.
Подробный выводСтатья интересна не столько как надежный исторический материал, сколько как симптом того, как устроено массовое восприятие истории. На поверхностном уровне это анекдот о ловком человеке, который нажился на советском культе Ленина. На более глубоком — это история о том, как идеология нуждается в визуальном шаблоне и как художественный образ постепенно вытесняет живую реальность. На ещё более глубоком уровне — это рассказ о человеческой склонности любить не истину, а удобную форму истины. И здесь возникает важный парадокс. Даже если сюжет о Славкине частично верен, его охотно пересказывают не только ради исторической правды, но и ради новой сенсационной легенды. То есть люди по-прежнему выбирают образ вместо реальности — только теперь уже разоблачительный образ вместо официального. Поэтому практический и честный вывод такой: - не стоит принимать эту статью на веру без проверки источников; - следует критически относиться к сенсационным историческим сюжетам, особенно если они играют на этнических клише; - сама возможность такой истории говорит о природе культа личности больше, чем о конкретном Славкине; - главный предмет анализа здесь — не «хитрость» одного человека, а механизм производства политической иконы. Если совсем коротко: статья может быть частично основана на реальных эпизодах, но подана так, чтобы не исследовать историю, а продавать эмоционально заряженный миф о мифе. И, пожалуй, самый любопытный вопрос здесь не в том, кто именно позировал художникам, а в другом: когда мы смотрим на историческую фигуру, мы вообще видим человека — или только коллективное желание видеть в нём то, что нам нужно?