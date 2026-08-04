Многие историки называют Ленина одним из самых выдающихся людей в истории человечества. Октябрьская революция, которую он задумал и осуществил, изменила жизнь людей на планете к лучшему. Теперь буржуазия осознала, что с народом надо делиться. Возникло даже такое явление, как социальный капитализм. При этом сам Ильич отличался скромностью. В годы его жизни культ личности Ленина был невозможен, но зато он расцвел пышным цветом как только не стало вождя.

Одних памятников Ленину в СССР возвели 14 тыс. Из них 50% в РСФСР. Бюстов ему посвятили более 90 тыс. Плюс десятки тысяч агитационных плакатов и картин. При этом скульпторы и живописцы столкнулись с "дефицитом натуры". Со времён Леонардо да Винчи они привыкли работать с живой натурой. Так их учили. Фотографий же Ленина было крайне мало, а хорошего качества – единицы. Кроме того, фото ограничивает восприятие и не передаёт глубину. А также объемность и пространственные характеристики физиономии.

Художники начали искать выход и вскоре пришли к выводу, что им нужен человек очень похожий на Ильича. Кандидатов нашлось несколько, но наиболее подошел юрист Иосиф Славкин.

Молодой Йося Славкин в кругу друзей. Молодой Йося Славкин в кругу друзей.

Сын сапожника высокой культуры

Славкин (1885 г.р.) – еврей из городка Стародуб Черниговской губернии. Его отец был простым сапожником, но сумел дать хорошее образование сыну. Тот окончил университет и стал юристом. В начале 30-х годов Йося уже жил в Москве и работал адвокатом, однако громких дел не вёл. А в те годы в СССР всех трудящихся усиленно приучали к высокой культуре. В том числе открывали для них самодеятельные театры, где вели занятия известные режиссеры и артисты.

Вот и Славкин посещал такой театр при Доме культуры. В нем обратили внимание на то, что мужчина сильно похож на Ильича. Вскоре руководитель театра рассказал об этом своему приятелю – художнику Амшею Нюренбергу. К тому времени тот уже был профессором живописи, но попал в опалу после поездки в Париж. Как итог, талантливому художнику перестали поступать заказы. Живописцу даже грозили репрессии, но ему как-то надо было зарабатывать на жизнь.

Бизнес на Владимире Ильиче

Чтобы оградить себя и свое семейство от голода, Нюренберг задумал написать уникальную серию картин. Так появились легендарные "Ленин в Люксембургском саду", "Ленин на набережной Сены" и т.д. А вместо Ильича на них был изображен Славкин. Так Амшей спас свою карьеру и жизнь. В дальнейшем только Третьяковская галерея у него приобрела 67 картин.

Дмитрий Налбандян. "В. И. Ленин в Разливе". Дмитрий Налбандян. "В. И. Ленин в Разливе".

А к Иосифу выстроилась очередь из художников. Среди них были такие знаменитости, как Финогенов, Иогансон, Пётр Васильев и Налбандян. Естественно, что позировал еврей не бесплатно. При средней зарплате в СССР 180 руб. он брал за один сеанс 15-20 целковых, а в конце 30-х годов повысил таксу до 40-50 рублей. Его доходы возросли до 2.5-3 тыс. руб. в месяц! Я напомню, что оклад товарища Сталина во второй половине 30-х годов составлял всего 1.2 тыс. целковых.

Только Славкину этого было мало. Он начал требовать 50% авторского гонорара у скульпторов и живописцев. Йося уволился из адвокатской конторы. Он одевался как Ленин, вёл себя и картавил как вождь. Даже выдавал себя за соратника Ильича и выдумывал истории из его жизни. А вредному соседу по коммунальной квартире дал прозвище "иудушка Троцкий". В его сознании постепенно стерлась грань между вымыслом и реальной жизнью. Так продолжалось ровно 10 лет: с 1931 г. по 1941 г.

Финал аферы

В 1937 г. художник Васильев издал альбом с рисунками, посвященный Ленину. Крупская заметила, что Владимир Ильич в нем на себя не похож. Женщина встретилась с Петром Васильевичем и тот честно признался, что на рисунках изображен московский адвокат. Он рассказал, что почти все живописцы пишут Ленина с его натуры. Надежда Константиновна была потрясена, но никуда жаловаться не стала. Лишь в январе 1941 г. Жданову в ЦК ВКП (б) поступила жалоба на художников и Славкина от директора Центрального музея Ленина – Степана Белякова.

Б. Е. Владимирский. "Ленин и Сталин в Смольном". Б. Е. Владимирский. "Ленин и Сталин в Смольном".

Компетентные органы провели расследование. В ходе него выяснилось, что почти на всех знаменитых картинах той поры изображен еврей Йося, а не Владимир Ильич.

"Скандал потихоньку замяли. "Шедевры" сняли с экспозиций. Художникам устроили грандиозную взбучку, чтобы они при создании образа Ленина даже не думали пользоваться услугами натурщиков".

"Аргументы и факты", 22.01.2022 г.

После инцидента Славкину категорически запретили позировать мастерам искусств. Его даже заставили сбрить знаковую бородку и обязали носить парик. Иосиф выполнил все условия и даже устроился на работу юристом в "Мясосбыте". А сумел дожить хитрый пародист до 1974 года.

Заключение

В 1910 г. прославленный французский художник Эмиль Бернар написал единственный дореволюционный портрет Ленина. На нем Ильич не похож на тот облик, к которому мы привыкли. Да и на фото хорошего качества вождь мирового пролетариата какой-то не такой. То есть мы привыкли к Владимиру Ильичу с лицом еврея Славкина.

Портрет работы Эмиля Бернара, 1910 г. Портрет работы Эмиля Бернара, 1910 г.

После запрета работы натурщиком, живописцы использовали изображения Иосифа, что уже расползлись по стране. Тот же Петр Васильев получил премию за лучшую марку 1964 года, на которой вождь вновь изображен с лицом юриста. Более того, часть шедевров Ленинианы 30-х годов, которые сняли с экспозиций в 1941 г., позже вернули народу. Забавный парадокс!

Друзья, я прошу Вас поддержать инициативу автора, нажав тут или на кнопку чуть ниже. Пишите своё мнение в комментариях к статье.