23 июля 1942 года 6-я армия генерала Паулюса начала наступление к Дону, главной целью был захват переправ в районе Калача и бросок к Сталинграду. О прорыве правого фланга 62-й армии, боях в окружении группы полковника Журавлева, и вводе в бой 1-й танковой армии генерала Москаленко, рассказывает Артем Чунихин

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Цикл лекций "Навстречу "Зимней грозе" – совместный проект TacticMedia и фонда "Открытая история".

За поддержку цикла благодарим Алексея Тужилина.

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