В тринадцатом выпуске цикла «Почему Пётр — Великий?» историк Борис Кипнис рассказывает о кампании 1705 года — времени, когда Россия начала диктовать свои условия на театре военных действий.

В этом видео:

— Перенос войны в Прибалтику: почему Пётр двинул войска в Курляндию и Литву

— Назначение Огильви и конфликт с Шереметьевым: кто командовал армией и как Пётр распределял роли

— Стратегическое мышление Петра: как царь руководил войсками, смотря лишь на карту

— Взятие Митавы: Россия закрепляется в Курляндии

— Рейд Меньшикова: как разгром шведской гвардии под Варшавой поднял авторитет России

— Игнорирование русской угрозы Карлом XII: почему шведский король недооценивал Петра

Предыдущая часть: https://rutube.ru/video/64c808e90fcfcdc93c141bb9ceed02f3/

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#ПётрВеликий #СевернаяВойна #ВоеннаяИстория

00:00 – Северная война: Кампания 1705 года

06:27 – Стратегическое мышление Петра: управление войсками и логистика

19:12 – Военный совет в Полоцке и решение идти в Курляндию

30:18 – Политическая философия Петра и демонстрация силы Пруссии

34:54 – Взятие Митавы, отступление Левенгаупта в Ригу

38:06 – Наступление Карла XII и избрание Лещинского

50:02 – Рейд Меньшикова и разгром шведской гвардии

58:01 – Внутренние проблемы: башкирское и астраханское восстания