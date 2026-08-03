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Возможен ли мир без полной смены руководства в Киеве? | Игорь Шишкин

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Переслано от: Книжный День

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Политолог и эксперт Игорь Шишкин в новом выпуске разбирает банкротство прежней стратегии «красных линий» и ядерных предупреждений. Почему регулярные удары по портам Украины и эффективная работа ПВО не способны полностью остановить террористические атаки на российские города, и к каким последствиям приведет промедление с решением ключевой задачи?

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00:00 — Охота заново

01:35 — Террор гражданских

03:44 — Сценарий Февраля

06:17 — Крах стратегии

09:48 — Морская блокада

11:20 — Пределы ПВО

14:42 — Наступательная операция

18:41 — Опасность промедления

21:00 — Переговоры Трампа

24:11 — Карибский кризис

26:25 — Поставки Ирану

30:28 — Ликвидация главарей

33:41 — Уроки Чечни

36:25 — Признание терроризма

40:00 — Конец режима

#ИгорьШишкин #Зеленский #Ликвидация #СВО #КарибскийКризис #Чечня #Константинов #Прогноз2026 #КнижныйДень #Delib

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции автор утверждает, что удары по гражданским объектам внутри России являются не просто военной эскалацией, а элементом стратегии по дестабилизации российского общества и власти. - Центральная мысль: цель Запада, по мнению автора, — не изменить ситуацию на фронте напрямую, а спровоцировать внутреннюю смуту в России по аналогии с февралем 1917 года. - Автор считает, что прежняя стратегия сдерживания через предупреждения о последствиях эскалации не сработала и фактически привела к дальнейшему повышению ставок. - В качестве признака изменения подхода он указывает на усиление ударов по инфраструктуре Украины, включая портовую и логистическую. - При этом он полагает, что одних ударов по инфраструктуре недостаточно для прекращения атак по российской территории. - Рассматриваются несколько возможных сценариев: - крупная стратегическая наступательная операция; - попытка договоренностей с США; - давление на США через усиление поддержки Ирана; - признание киевского режима террористическим и ликвидация его руководителей. - Автор считает наиболее быстрым и практически значимым вариантом именно последний: признание режима террористическим и устранение его лидеров. - В обоснование своей позиции он проводит аналогию с Чечней, полагая, что ликвидация лидеров радикального подполья тогда открыла путь к политической стабилизации. - Итоговый тезис лекции: по мнению автора, мирное урегулирование невозможно без полной смены руководства в Киеве.

Подробный вывод

В этом видео выстраивается жесткая и цельная логика, в которой конфликт понимается не только как военное противостояние, но прежде всего как борьба за устойчивость политической системы. Это важный момент: автор смещает акцент с линии фронта на психологическую, социальную и государственную уязвимость. В этом смысле его рассуждение ближе не к чисто военному анализу, а к модели гибридной войны, где удары по инфраструктуре и мирному населению трактуются как инструмент воздействия на коллективное сознание. С философской точки зрения здесь проявляется старая истина политической истории: государства рушатся не только от внешнего давления, но и от внутренней потери доверия. Автор интерпретирует происходящее именно так — как попытку вызвать разрыв между обществом и властью. Аналогия с февралем 1917 года для него не просто историческая метафора, а способ показать, что поражение может произойти не на поле боя, а в сфере легитимности. При этом в лекции есть характерная черта многих политических интерпретаций кризиса: военная, дипломатическая и террористическая логика соединяются в один причинный узел. Это делает позицию автора внутренне последовательной, но одновременно уязвимой. Когда очень сложная реальность собирается в один сценарий, появляется риск переупрощения. История почти никогда не движется по одной линии, даже если в моменте так кажется. В политике, как и в психологии, человек часто видит не саму реальность, а наиболее цельный и эмоционально убедительный образ реальности. Интересно, что автор фактически отвергает два привычных полюса: - чисто оборонительный подход, где достаточно укреплять ПВО и ждать истощения противника; - надежду на переговоры как самодостаточное решение. По его логике, оборона не может быть абсолютной, а переговоры не работают, если у оппонента есть ощущение приближающейся победы. Это прагматичный тезис: договариваются обычно не тогда, когда одна сторона уверена в выигрыше, а когда цена продолжения борьбы становится неприемлемой. Здесь автор мыслит почти в духе реалистической школы международных отношений. Наиболее радикальная часть лекции — идея о том, что путь к миру лежит через устранение нынешнего украинского руководства. Это и есть прямой ответ на вопрос заголовка: по мнению автора, мир без полной смены власти в Киеве невозможен. Более того, он считает, что именно сохранение нынешнего руководства делает мирное урегулирование недостижимым. Однако если смотреть шире, это утверждение основано на нескольких допущениях: 1. Что нынешнее руководство Украины является не самостоятельным политическим субъектом, а в основном инструментом внешних сил. 2. Что после его устранения автоматически или хотя бы с высокой вероятностью активизируются некие "здоровые силы", готовые к переговорам. 3. Что такая смена приведет к снижению эскалации, а не к еще большему хаосу. 4. Что историческая аналогия с Чечней применима к совершенно иной политической, социальной и международной ситуации. Вот здесь и возникает главный аналитический вопрос. Аналогии полезны, но они никогда не тождественны реальности. История любит рифмы, но не любит копий. Чечня начала 2000-х, Украина как современное национальное государство, международная вовлеченность Запада, уровень внешней поддержки, структура элит — все это разные контексты. Поэтому логика автора сильна как политическая позиция, но не бесспорна как универсальный прогноз. Тем не менее беседа точно фиксирует важную вещь: в современных конфликтах вопрос руководства — не второстепенный. Иногда война действительно держится не только на армиях, но и на символических центрах управления, на воле элит, на цепочках принятия решений. В этом смысле смена власти может рассматриваться как один из факторов мира. Но считать ее единственным или гарантированным условием — уже более спорная мысль.

Содержательный итог

- Автор убежден, что без полной смены руководства в Киеве мира быть не может. - Он видит в нынешнем киевском руководстве главный узел эскалации и считает его устранение кратчайшим путем к прекращению конфликта. - Основа этой позиции — представление о конфликте как о гибридной войне на истощение внутренней устойчивости России. - Сильная сторона рассуждения — внимание к политико-психологическому измерению войны. - Слабая сторона — высокая зависимость от исторических аналогий и предположения, что смена верхушки автоматически создаст пространство для мира. Если говорить совсем практично: автор отвечает на поставленный вопрос однозначно — нет, мир без полной смены руководства в Киеве невозможен. Но для критически мыслящего слушателя важнее другое: является ли смена руководства реальным путем к миру или лишь новой формой надежды на то, что сложную историческую драму можно разрешить одним решающим действием? И где вообще проходит граница между политической необходимостью и проекцией желаемого на реальность?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/675a4f186e36d00e0886aeba0ec2501d/
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