Трамп хочет украсть футбол, наказать Испанию и взять под контроль Средиземное море. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции футбольный скандал вокруг ФИФА подаётся не как спортивная новость, а как эпизод большой борьбы между США и Европой. - Поводом становится идея Джанни Инфантино вывести часть коммерческих прав ФИФА в отдельную структуру и допустить туда частных инвесторов. - Особое возмущение вызвало то, что среди потенциальных инвесторов оказался фонд, связанный с семьёй Кушнеров, то есть с окружением Дональда Трампа. - Автор трактует это как попытку трампистской элиты взять под контроль один из самых прибыльных глобальных спортивных механизмов. - Европейские футбольные и политические круги, по версии автора, восприняли это как посягательство на их старую систему влияния и доходов. - Ключевым фактором давления на ФИФА названа не критика в СМИ, а угроза Испании и Португалии отказаться от участия в организации будущего чемпионата мира. - Испания в лекции показана как страна, раздражающая Трампа не только в футболе, но и в геополитике: из-за позиции по Палестине, Ирану, Израилю и общей линии сопротивления американскому давлению. - Далее беседа смещается к миграционному кризису в Сеуте, который трактуется как форма политического давления на Испанию. - Автор связывает события в Сеуте с более широкой стратегией США и их союзников по контролю ключевых морских узлов, прежде всего Гибралтарского пролива. - Общий вывод лекции: раскол Запада углубляется, а спорт, миграция и морская логистика становятся инструментами борьбы элит.
Подробный выводВ этом видео футбол — лишь поверхность. Сюжет на самом деле построен вокруг старой политической истины: когда где-то много денег, символического капитала и инфраструктурного контроля, там очень быстро заканчивается “спорт вне политики”. Это, кстати, характерно не только для футбола. Так же устроены энергетика, медиа, гуманитарная риторика и даже разговоры о правах человека: пока всё идёт в нужную сторону, они объявляются универсальными ценностями; когда начинается передел влияния, за ними проступают вполне земные интересы.
1. Главная рамка лекции — борьба двух ЗападовАвтор описывает конфликт не как противостояние “демократии и авторитаризма”, а как внутризападную борьбу двух элитных моделей: - старая глобалистская бюрократия — наднациональные структуры, вроде ФИФА, УЕФА, европейских институтов; - новая американская аристократия трампистского типа — более грубая, семейно-клановая, ориентированная на прямой захват прибыли и управления. Это интересная оптика. Она, конечно, не нейтральна и местами нарочито публицистична, но в ней есть рациональное зерно. Часто нам предлагают видеть мир как спор идеологий, хотя на практике он нередко больше похож на конфликт менеджеров разных систем доступа к ренте. Одни прикрываются международным правом, другие — суверенизмом, третьи — ценностями, но вопрос “кто распоряжается потоками?” остаётся центральным.
2. ФИФА представлена как модель глобализма в чистом видеОдин из сильных тезисов лекции — описание экономической модели ФИФА: - расходы несут страны-организаторы; - прибыль концентрируется в наднациональной структуре; - управление этой прибылью непрозрачно; - риторика при этом строится на универсальных спортивных ценностях. Это действительно похоже на многие глобальные механизмы позднего мира: риски локализуются, доходы централизуются. В экономике это выглядит как приватизация прибыли и социализация издержек. В философском смысле — как разрыв между телом и сознанием системы: тело страдает на местах, сознание считает дивиденды в международных офисах. Автор не скрывает симпатии к разоблачению этой модели, но и трампистов не идеализирует. И здесь как раз появляется редкая для политических комментариев полезная двойная критика: одни коррумпированы институционально, другие — хищнически. Разница не в моральной чистоте, а в стиле и механике присвоения.
3. Инфантино — не субъект, а симптомВ лекции фигура Инфантино показана почти карикатурно, но по сути он выступает как посредник между центрами силы, а не самостоятельный архитектор событий. Это важное наблюдение. Очень часто в больших системах глава организации напоминает не царя, а нейросетевой узел: он усиливает тот сигнал, который в моменте доминирует. Пока выгодно служить глобалистской конфигурации — служит ей. Пока выгодно приблизиться к Трампу — приближается к Трампу. Это не столько личная беспринципность, сколько логика среды, где ценность человека определяется его способностью удерживать баланс между группами влияния. В психологии это похоже на адаптивную личность без устойчивого ядра: она прекрасно чувствует контекст, но теряет внутреннюю вертикаль. В институциональной политике такие фигуры очень эффективны до тех пор, пока система едина. Когда система трескается, они первыми начинают шататься.
4. Испания как символ непослушанияБольшое значение в лекции придаётся Испании. Не только как футбольной державе, но как политическому субъекту, который позволяет себе идти против линии США и Израиля по ряду вопросов. Здесь автор строит важный образ: Испанию будто бы решили “поставить на место” сразу в нескольких плоскостях: - в футбольной, - в дипломатической, - в миграционной, - в геостратегической. Насколько эта картина полностью доказуема — вопрос открытый. Но как аналитическая гипотеза она понятна: если страна выбивается из общего строя, давление на неё может идти не в лоб, а через смежные системы. Современная власть редко действует прямолинейно. Она любит распределённое принуждение: медиа, финансы, НКО, суды, миграционные потоки, инфраструктурные узлы, корпоративные интересы. Именно это делает мир таким трудным для восприятия: формально события не связаны, но на уровне силы они образуют узор.
5. Сеута и Гибралтар — переход от футбола к географии властиСамый содержательный поворот в лекции — смещение от футбольной бюрократии к контролю над проливами и морскими коммуникациями. Это уже разговор не о мячах, а о древней материи истории: кто держит проходы, тот влияет на торговлю, военную логистику и политический торг. Здесь есть почти античный мотив. Автор неслучайно вводит Одиссея, Геркулесовы столпы, Сеуту, Гибралтар. Это не просто литературное украшение. Это попытка показать, что геополитика меняет декорации, но не архетип. Морские ворота были объектом борьбы при финикийцах, римлянах, арабах, испанцах, британцах — и остаются ими сейчас. В этом смысле мир куда менее “постисторичен”, чем кажется. Технологии новые, а инстинкты старые: - контролируй пролив; - управляй миграцией; - влияй на транспорт; - монетизируй кризис.
6. Миграция как инструмент, а не только гуманитарный сюжетАвтор жёстко интерпретирует кризис в Сеуте как сознательно направленный политический рычаг. Это соответствует более широкому взгляду на миграцию как на управляемое давление, а не только как на стихийное бедствие. Здесь важно сохранять трезвость. Люди, переходящие границу, — не абстрактные фишки на доске, а живые судьбы. Но и идеализировать такие процессы наивно. Массовая миграция в XXI веке часто оказывается не только следствием бедности или войн, но и орудием внешнего воздействия. Государства, спецслужбы, транснациональные группы, криминальные сети — все могут использовать человеческий поток как политическую силу. В этом и трагедия современности: человек одновременно субъект страдания и объект логистики. Гуманизм здесь легко становится либо прикрытием цинизма, либо беспомощным морализмом.
7. Европа в лекции выглядит не единой, а испуганнойЕщё один важный мотив — демонстрация слабости европейского единства. Когда кризис доходит до границ, на первый план выходит не “общеевропейская солидарность”, а страх национальных государств перед последствиями. Это очень реалистично. Идея Европы часто сильна в нормативной речи, но слабеет там, где начинается цена вопроса. Пока речь о декларациях — единство возможно. Когда речь о танках на границе, мигрантах, бюджете, рабочих местах, безопасности и социальных обязательствах — проявляется старая правда: политическое тело Европы не тождественно её моральному нарративу. Это не значит, что Европа лицемерна больше других. Скорее, это значит, что любой большой проект рано или поздно сталкивается с пределом собственной абстракции. Любовь к человечеству нередко кончается на пороге собственного муниципалитета.
8. Сильные и слабые стороны позиции автораУ лекции есть сильные стороны: - умение связывать спорт, деньги, геополитику и символические жесты; - акцент на материальных интересах за идеологическими ширмами; - внимание к инфраструктурным точкам силы, а не только к лозунгам; - критика как американского давления, так и европейской наднациональной бюрократии. Но есть и ограничения: - многие причинно-следственные связи поданы в форме уверенных политических интерпретаций, а не строго доказанных фактов; - стиль местами гиперболичен и эмоционально окрашен; - отдельные выводы строятся на логике “слишком много совпадений, чтобы быть совпадением”, что бывает эвристически полезно, но не всегда достаточно для твёрдого знания. И здесь важно не впадать ни в доверчивость, ни в снобизм. Иногда публицист видит структуру раньше, чем академический аналитик успевает её аккуратно описать. Но иногда он просто слишком быстро соединяет точки. Истина, как часто бывает, лежит не в готовом лагере, а в напряжении между версиями.
ИтогГлавная мысль этой беседы такова: футбол — это не только игра, а одна из форм мировой власти, где сталкиваются деньги, престиж, инфраструктура, национальное самолюбие и геополитические амбиции. Скандал вокруг ФИФА в изложении автора — это модель более общего процесса: старые наднациональные элиты уже не так монолитны, новые американские хищники ещё не могут всё подмять под себя, а Европа мечется между моральной риторикой и инстинктом самосохранения. Испания в этом сюжете становится почти символической фигурой — страной, через которую проходит нерв конфликта: спорт, миграция, отношение к Израилю, контроль над Гибралтаром, место в западной иерархии. Возможно, это не вся правда, но это цельная и внутренне логичная картина мира, где случайностей всё меньше, а взаимосвязей всё больше. Если смотреть глубже, лекция напоминает о неприятной, но полезной вещи: институты редко бывают тем, чем себя называют. Спорт не только про спорт. Права человека не только про права. Границы не только про карты. А союзники не всегда союзники, когда начинается делёжка потоков, проливов и денег. И тогда остаётся, пожалуй, самый трудный вопрос: если почти каждая “высокая” ценность в политике так легко оказывается маской интереса, то где проходит граница между трезвым пониманием реальности и утратой веры в саму возможность истины?