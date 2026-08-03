Реально ли Северный морской путь сможет стать полноценной альтернативой Суэцкому каналу, или это лишь недостижимая цель? В этом видео мы детально разбираем скрытые проблемы российской логистики: от невыполненных указов по грузообороту до острой нехватки современных ледоколов. Вы узнаете, как жесткие санкции повлияли на отечественное судостроение и почему экстренное возрождение флота на великих сибирских реках — это единственный шанс спасти экономику и разгрузить РЖД.

00:00 Севморпуть против Суэцкого канала: вся правда про транзит

00:42 Почему указы не работают? Проблема ледокольного флота РФ

01:25 Нефть, СПГ и Норникель: на чем держится экономика

02:18 Разворот на Восток: китайские контейнеровозы и логистика

03:10 Великие реки Сибири: нераскрытый транспортный потенциал

03:55 Санкции и кризис: что происходит с судостроением в РФ

04:40 Возрождение Иртыша и Оби: новые шлюзы и инфраструктура

05:25 Окская верфь и Красное Сормово: дефицит судов класса «река-море»

06:15 Восстановление Мариуполя: новые судоремонтные заводы

06:55 Как дешевый речной флот спасет РЖД от коллапса

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