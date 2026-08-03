Главная » Видео, Политика, Творчество, Экономика

Северный морской путь: новые возможности? Судостроение России

16 0
Переслано от: Геоэнергетика инфо

Реально ли Северный морской путь сможет стать полноценной альтернативой Суэцкому каналу, или это лишь недостижимая цель? В этом видео мы детально разбираем скрытые проблемы российской логистики: от невыполненных указов по грузообороту до острой нехватки современных ледоколов. Вы узнаете, как жесткие санкции повлияли на отечественное судостроение и почему экстренное возрождение флота на великих сибирских реках — это единственный шанс спасти экономику и разгрузить РЖД.

00:00 Севморпуть против Суэцкого канала: вся правда про транзит
00:42 Почему указы не работают? Проблема ледокольного флота РФ
01:25 Нефть, СПГ и Норникель: на чем держится экономика
02:18 Разворот на Восток: китайские контейнеровозы и логистика
03:10 Великие реки Сибири: нераскрытый транспортный потенциал
03:55 Санкции и кризис: что происходит с судостроением в РФ
04:40 Возрождение Иртыша и Оби: новые шлюзы и инфраструктура
05:25 Окская верфь и Красное Сормово: дефицит судов класса «река-море»
06:15 Восстановление Мариуполя: новые судоремонтные заводы
06:55 Как дешевый речной флот спасет РЖД от коллапса

Поддержите канал:
https://sponsr.ru/geonrgru/
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Подписывайтесь на наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
Наш телеграмм: https://t.me/geonrg

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Грузооборот по Севморпути растет, но его структура и масштаб пока не позволяют говорить о полноценной конкуренции южным маршрутам вроде Суэцкого канала. - Рекорд советского периода — 7,7 млн тонн, в прошлом году — 37,2 млн тонн, однако транзит составил лишь 3,2 млн тонн, а именно транзит является ключевым показателем международной транспортной артерии. - Планы по доведению перевозок до 80 млн тонн к 2024 году не выполнены; при этом, по мнению собеседников, серьезного разбора причин не произошло. - Главная системная проблема — слабое собственное судостроение, особенно в сегменте торговых судов усиленного ледового класса. - Россия пока уверенно сильна прежде всего в атомном ледокольном флоте, но этого недостаточно для полноценного освоения СМП как глобального торгового маршрута. - Текущий грузопоток СМП во многом обеспечивается сырьевыми проектами: нефть, СПГ, вывоз сырья без глубокой переработки. - Глубокая переработка продукции выгоднее, чем простая прокачка сырья: меньше тоннаж — выше ценность груза. - Инфраструктура СМП существует и важна для страны, даже если международный транзит пока мал. - Для превращения СМП в настоящую международную магистраль не хватает связности с материком: железных дорог, портовых подходов, нормальной интеграции с внутренними водными путями. - Великие сибирские реки используются недостаточно, хотя могли бы стать естественным продолжением и усилением СМП. - В советское время в зоне СМП было около 70 опорных точек, сейчас осталось 14, что говорит о деградации поддерживающей инфраструктуры. - Речное судоходство рассматривается как стратегический резерв: оно оживляет экономику регионов, снижает нагрузку на железные дороги и делает логистику устойчивее. - Существующие судостроительные мощности, включая «Красное Сормово» и Окский завод, работают активно, но их недостаточно, чтобы быстро обновить и расширить флот. - Обсуждается необходимость новых судостроительных заводов и использования дополнительных мощностей, включая перспективу Мариупольского завода в будущем. - В целом в этом видео звучит мысль: потенциал огромный, но темпы и качество реализации пока не соответствуют масштабу задач.

Подробный вывод

В данной беседе Севморпуть показан не как провальный проект, но и не как уже состоявшееся экономическое чудо. Это важное различие. Часто в подобных темах общественное сознание соскальзывает либо в восторженный миф, либо в унылый скепсис. Здесь же картина сложнее: СМП реален, нужен, работает, но его развитие упирается не в лозунги, а в материальную базу.

1. Рост есть, но цифры требуют трезвого прочтения

С одной стороны, рост с 7,7 до 37,2 млн тонн выглядит впечатляюще. На поверхности это можно подать как кратное усиление значения Севморпути. Но собеседники справедливо отделяют общий грузооборот от транзитной функции. Если транзит — лишь 3,2 млн тонн, значит, СМП пока не стал глобальной дорогой между рынками в полном смысле слова. Это важный методологический момент: одни и те же цифры могут служить и пропаганде успеха, и аргументом для критики, в зависимости от того, что именно считать главным. Истина, как часто бывает в экономике, не в самой цифре, а в ее структуре.

2. Освоение СМП нельзя строить на чужом флоте

Одна из центральных мыслей — невозможно всерьез развивать стратегический маршрут, если собственная страна не имеет достаточного числа собственных судов нужного класса. Это очень практичная мысль. Ледоколы — это хорошо, но ледокол без национального торгового флота похож на хорошо построенную дорогу, по которой ездят в основном чужие машины. Здесь проявляется фундаментальный принцип любой инфраструктурной политики: - недостаточно иметь трассу; - недостаточно иметь сырье; - недостаточно иметь географическое преимущество; нужно иметь всю цепочку — от флота и портов до заводов, ремонта, кадров, логистики и грузовой базы. Иначе страна становится не хозяином маршрута, а лишь пространством, через которое проходят чужие интересы.

3. Сырьевая модель дает тоннаж, но не дает полноты развития

В беседе критически отмечено, что значительная часть роста обеспечивается проектами формата «добыли — вывезли». Это дает впечатляющие массы грузов, особенно по СПГ и нефти, но не всегда создает сложную промышленную экосистему. Это очень важное замечание. Тонна не равна тонне. Полтора миллиона тонн продукции с высокой добавленной стоимостью могут значить для экономики больше, чем десятки миллионов тонн сырьевого потока. В этом смысле обсуждение СМП касается не только транспорта, но и модели развития страны. Что мы вывозим — сырье или результат переработки? Возим объем или ценность? Это уже почти философский вопрос экономики: что считать развитием — массу движения или качество содержания?

4. Главный дефицит — связность

СМП не может стать полноценной международной артерией сам по себе, как абстрактная линия по карте. Любой транспортный коридор жив тогда, когда он вшит в материковую ткань страны. А в беседе многократно подчеркивается, что этой связности не хватает. Нет достаточных железнодорожных подходов, многие проекты сдвинуты, связь с внутренними районами страны слаба, а сибирские реки не включены в работу в должной мере. То есть проблема не только в море. Проблема в том, что море не связано с сушей как единый организм. Если использовать аналогию из нейросетей: СМП — это мощный канал передачи, но сеть плохо обучена на уровне внутренних связей. У модели есть сильный слой, но слабая архитектура в целом. Пропускная способность отдельного узла не превращается автоматически в эффективность всей системы.

5. Речное судоходство — недооцененный ресурс

Очень сильная линия этой беседы — внимание к рекам. Это не второстепенная тема, а, возможно, ключ к настоящему логистическому развороту. Обь, Лена, Енисей, Колыма, Иртыш и другие водные артерии рассматриваются как естественные продолжения северной логистики. Здесь есть глубокая историческая правда: Россия — это не только железнодорожная цивилизация, но и речная. Водный транспорт дешев, устойчив и способен оживлять огромные пространства, которые иначе выпадают из экономической жизни. Сравнение с Китаем особенно показательно. Китай силен не только технологиями, но и умением использовать всю плотность своей транспортной среды. Даже старые суда там остаются элементами живого потока. Это почти цивилизационный признак: зрелая экономика умеет не только строить новое, но и эффективно эксплуатировать все пригодное.

6. Судостроение — это не отрасль, а нерв системы

В этом видео судостроение предстает как критическая точка. Если нет собственного массового производства судов, особенно речных и ледового класса, то все разговоры о рывке остаются в значительной степени декларативными. При этом важно, что звучит не только критика, но и признание реальных успехов: - «Красное Сормово», - Окский завод, - попытки оживления других площадок. То есть жизнь есть. Но масштаб спроса превышает масштаб предложения. Флот стареет десятилетиями, а обновляется медленнее, чем требуется. Это типичная проблема инерционных отраслей: разрушить компетенции легко, восстановить — долго, дорого и мучительно. С философской точки зрения здесь видно столкновение двух времен: - политическое время любит быстрые обещания и круглые показатели; - индустриальное время требует десятилетий последовательной работы. Именно поэтому поручение можно дать быстро, а судоверфь построить быстро нельзя.

7. СМП нужен даже без глобального транзитного триумфа

Важная здравая мысль беседы: даже если СМП пока не стал мировым суперкоридором, он уже важен для самой России. Он обслуживает северные территории, сырьевые проекты, снабжение, внутреннюю связанность. Это не мифическая дорога будущего, а уже работающая инфраструктура, пусть и в ограниченном режиме. Это очень зрелая позиция. Необязательно сразу мерить ценность маршрута только сравнением с Суэцем. Иногда страна ошибается, когда хочет мгновенно перепрыгнуть в глобальную лигу, не доведя до зрелости собственную внутреннюю систему. Сначала маршрут должен стать органом страны, а потом — частью мира.

8. Основная интонация — не отрицание, а тревога из-за недовыполнения

Общий тон беседы критический, но не разрушительный. Это не «все плохо», а скорее «потенциал велик, но управленческая концентрация недостаточна». Самое тревожное — не наличие трудностей, а ощущение, что после невыполнения прежних ориентиров не возникло сопоставимого по силе нового мобилизующего ответа. То есть проблема не только в санкциях, войне или сложной международной обстановке. Собеседники прямо говорят: многие сдвиги вправо начались раньше, а значит, часть причин — внутренние. Это честный и необходимый взгляд. В противном случае любая система попадает в ловушку самооправдания.

Итог

Главный вывод этой лекции можно сформулировать так: Северный морской путь — это не просто маршрут, а тест на способность России мыслить системно. Не отдельными рекордами, не отдельными проектами, не отдельными ледоколами, а целостной связкой: - судостроение, - речной флот, - портовая инфраструктура, - железнодорожные подходы, - внутренняя переработка, - региональное развитие, - долгосрочная индустриальная воля. Если смотреть глубже, СМП здесь выступает почти как зеркало страны. В нем отражается вечная русская проблема: огромное пространство и недостаточная плотность организации. Возможности колоссальны, но они становятся реальностью только там, где возникает дисциплина исполнения, технологическая база и уважение к инфраструктуре как к живому организму, а не как к набору отчетных цифр. Можно сказать и мягче: потенциал есть, первые шаги есть, работа идет, но пока это больше фундамент будущего, чем уже готовая великая магистраль мирового масштаба. И вопрос не в том, возможен ли рывок, а в том, хватит ли у страны последовательности превратить географическое преимущество в цивилизационную форму. Ведь что в итоге делает путь настоящим путем — сама линия на карте или способность человека наполнить ее смыслом, трудом и связями с реальной жизнью?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/91902a639f15ef243cd53fae9895d917/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Перспективы и сложности Северного морского пути
Проблема Северного Морского Пути
Северный морской путь: перспектива богатства России
Северный морской путь — каботажная линия России
Как российские ледоколы приватизируют Северный морской путь (ВИДЕО)
Новый тип дирижабля для освоения Сибири, Северного морского пути, тушения леса и туризма
Северный морской путь может стать не только российским
США намерены взять под контроль Северный морской путь

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru