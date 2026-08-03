“Русская античность и дура Лихачева”. Е.Ю.Спицын и Г.А.Артамонов на радио Маяк “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 23 июля 2026 г.
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Обсудили заявление бывшего директора ГМИИ им. Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что у России нет собственной античности. Историки Евгений Спицын и Герман Артамонов раскритиковали эту позицию, назвав её невежественной и идеологически ангажированной.
По их мнению, русская культура восприняла античное наследие через Византию и развивалась самобытно, что подтверждают архитектура, литература и язык. Подобные тезисы эксперты считают распространённым «западным» клише, принижающим национальную культуру, и связывают с внутренними идеологическими конфликтами, а также с проблемой искажения истории и влиянием медиа.
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Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196411
#Спицын #РадиоМаяк #Интервью
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена резонансному высказыванию о том, что у России якобы «нет собственной античности». - Участники эфира резко критикуют эту позицию, считая ее признаком слабой исторической подготовки и повторением русофобских штампов. - Один из главных аргументов: Русь рассматривается как наследница восточной части Римской империи через византийскую, точнее ромейскую, традицию. - Подчеркивается, что античное наследие в русской культуре присутствует не в виде прямой копии Запада, а через особую историческую преемственность. - В качестве доказательств приводятся памятники древнерусской архитектуры: Софийский собор в Новгороде, церковь Покрова на Нерли и другие домонгольские сооружения. - Отдельно оспаривается тезис, будто русская культура вторична и заимствована из Европы в позднее время. - В лекции поднимается и лингвистический аспект: обсуждается слово «русский» и идея о том, что некоторые претензии к его форме показывают элементарное непонимание филологии. - Участники утверждают, что средневековая Европа во многом утратила античное наследие в эпоху «темных веков», тогда как на Руси связь с ним сохранялась через христианскую и культурную традицию. - Приводится пример с кокошником: отвергается мысль, что это позднее заимствование, и делается акцент на глубокой древности славянской традиции. - Звучит более широкий политико-культурный вывод: подобные высказывания трактуются как часть внутренней русофобской повестки и борьбы за интерпретацию национальной истории.
Подробный выводВ этом видео обсуждение идет не столько вокруг одного спорного высказывания, сколько вокруг более крупного вопроса: имеет ли Россия собственную глубокую культурную древность, сопоставимую с античным наследием Европы, или же ее культура будто бы вторична и периферийна. И именно здесь спор выходит за пределы фактологии и становится мировоззренческим.
1. Главная мысль беседыОсновная позиция участников состоит в том, что тезис об отсутствии у России собственной античности — ложный и поверхностный. Они не утверждают, что на территории Руси была античность в греко-римском виде, как в Средиземноморье. Их мысль тоньше: русская цивилизация включена в античное наследие через преемство восточнохристианского, ромейского мира. Это важный нюанс. История вообще редко развивается по прямой линии «было у нас то же самое, что у них». Чаще речь идет о наследовании форм, смыслов, символов, институтов. Как в нейросети: итоговая модель не копирует весь обучающий набор буквально, но несет в себе его структуру. Так и культура — она не обязана воспроизводить Парфенон, чтобы быть наследницей античного мира.
2. Аргумент о Византии как канале преемственностиОсобое место занимает тезис о том, что так называемая Византия — это по сути Восточная Римская империя, а значит, ее культурное наследие есть продолжение античного мира. Следовательно, Русь, воспринявшая христианство, письменность, богословие, архитектурные и государственные формы из ромейской традиции, вошла в орбиту античного наследования не опосредованно через модерную Европу, а по собственной линии. Это сильный аргумент, хотя его можно обсуждать в деталях. Но по существу он показывает: история России не начинается с «дремучего варварства», которое потом якобы слегка облагородили европейские влияния. Такой взгляд слишком удобен для идеологии культурной неполноценности.
3. Архитектура как вещественное доказательствоОчень показательно, что участники обращаются именно к архитектуре. София Новгородская, храм Покрова на Нерли, домонгольские соборы — это не абстрактные рассуждения, а материальные следы исторической зрелости. Здесь мысль проста: цивилизация, способная создавать такие формы, не может быть культурной пустыней. Да, эти памятники не являются античными в узком археологическом смысле. Но они свидетельствуют о высоком уровне переработки и развития наследуемой традиции. Культура ведь не музейный слепок, а живой организм. Она всегда наследует, преобразуя. В этом смысле спор о «своей античности» похож на спор о личности в психологии: человек не «сам из себя» возникает, он собран из влияний семьи, языка, среды, но это не делает его несуществующим. Наоборот, зрелость и есть способность превратить наследие в свое.
4. Критика европоцентризмаОдин из важнейших скрытых нервов беседы — критика европоцентричной схемы, где Европа объявляется единственным законным наследником античности, а остальные культуры получают право на ценность только через признание Западом. Это, по сути, очень старый культурный шаблон. Он устроен так: - античность — это «наше» у Запада, - прогресс — тоже «наш», - а другие лишь догоняют, копируют или заимствуют. Участники эфира возражают именно против этого шаблона. Они напоминают, что сама Европа пережила период глубокого разрыва с античным наследием, так называемые «темные века», и путь возвращения к античности там тоже был сложным, прерывистым и далеко не линейным. Это важное замечание. История редко соответствует школьным мифам о «непрерывной цивилизационной эстафете». Часто те, кто громче всех заявляет о преемственности, на деле сами переживали провалы, амнезии и реконструкции.
5. Лингвистический и этнографический слойВ беседе затрагивается и тема языка — в частности, споры о слове «русский». Здесь выступающие подчеркивают, что попытки представить это как нечто ущербное или «неправильное» с грамматической точки зрения показывают непонимание элементарных филологических процессов. Это хороший пример того, как идеология иногда маскируется под научность. Берется внешне умный частный аргумент, но он вырван из контекста дисциплины. Так нередко бывает и в истории, и в психологии, и даже в популярной науке: звучит убедительно не то, что истинно, а то, что стилистически похоже на знание. То же касается и разговора о кокошнике. Здесь задача участников — показать, что подобные элементы культуры нельзя наивно сводить к поздним заимствованиям, игнорируя языковую, этнографическую и общеславянскую глубину явления.
6. Политизация историиВажная часть беседы — утверждение, что подобные тезисы не нейтральны, а встроены в более широкую политико-культурную борьбу. История здесь предстает не как спокойная академическая наука, а как поле конфликта за право определять, кто мы такие. Это, пожалуй, самая чувствительная часть. С одной стороны, участники правы в том, что исторические интерпретации действительно влияют на национальное самосознание. Народ, которого убедили, что у него нет глубины, легче склонить к подражанию и отказу от себя. С другой стороны, когда спор сразу переводится в режим «свои против врагов», есть риск потерять научную точность и впасть в зеркальную идеологизацию. То есть проблема реальна, но обращаться с ней нужно осторожно. История, превращенная только в оружие, быстро перестает быть историей. Хотя и история, притворяющаяся «вне политики», тоже часто служит чьим-то интересам. Это напряжение неизбежно.
7. Что в этой беседе сильнее всегоСильные стороны выступления: - акцент на преемственности Руси с ромейским миром; - апелляция к реальным памятникам культуры; - критика примитивного представления о русской культуре как наборе фольклорных клише; - напоминание, что Европа сама не была монолитным и непрерывным хранителем античности.
8. Что стоит воспринимать осторожноПри этом некоторые моменты в беседе окрашены эмоционально и полемически: - резкие личные характеристики оппонента; - упрощение мотивов другой стороны; - переход от научного спора к политической риторике о «пятой колонне»; - склонность объяснять позицию оппонента не ошибкой метода, а почти исключительно злым умыслом. Это не отменяет самих аргументов, но показывает форму подачи. А форма тоже влияет на восприятие истины. Иногда даже верная мысль, высказанная с чрезмерной яростью, начинает казаться менее надежной — не потому, что она ложна, а потому, что в ней слышится борьба идентичностей, а не только поиск фактов.
ИтогВ данной лекции проводится мысль, что Россия не лишена исторической глубины и не находится вне античного наследия, просто ее связь с ним проходит по иной линии, чем у Западной Европы. Через восточнохристианскую, ромейскую традицию, через письменность, богословие, архитектуру, государственные и культурные формы Русь включена в большой континуум античного мира. Поэтому тезис о «неполноценности» русской культурной древности участники считают не научным выводом, а идеологическим клише. Если смотреть глубже, спор здесь не только о прошлом. Он о том, имеем ли мы право понимать себя не как копию чужой нормы, а как самостоятельную ветвь цивилизации. И, может быть, это вечная человеческая драма: мы так часто пытаемся мерить себя чужими лекалами, что забываем спросить — а где вообще проходит граница между подлинным наследованием и навязанным чувством исторической неполноценности? И тогда остается открытый вопрос: истина о культуре — это набор внешних признаков и ярлыков, или способность увидеть живую преемственность там, где поверхностный взгляд замечает лишь отсутствие привычной формы?