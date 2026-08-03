Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 23 июля 2026 г.

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Обсудили заявление бывшего директора ГМИИ им. Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что у России нет собственной античности. Историки Евгений Спицын и Герман Артамонов раскритиковали эту позицию, назвав её невежественной и идеологически ангажированной.

По их мнению, русская культура восприняла античное наследие через Византию и развивалась самобытно, что подтверждают архитектура, литература и язык. Подобные тезисы эксперты считают распространённым «западным» клише, принижающим национальную культуру, и связывают с внутренними идеологическими конфликтами, а также с проблемой искажения истории и влиянием медиа.

Прослушайте этот эфир в аудиозаписи.

Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/196411

#Спицын #РадиоМаяк #Интервью