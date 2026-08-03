“Он спел все лучшее для баса…” О солисте Большого театра Александре Пирогове (1983)
Рассказ о знаменитом во всем мире басе, солисте Большого театра народном артисте СССР Александре Пирогове. Включены фрагменты арий из опер “Князь Игорь” Бородина, “Русалка” Даргомыжского, “Борис Годунов” Мусоргского, “Фауст” Гуно в исполнении Александра Пирогова, а также кадры кинохроники 1954 года: празднование 35-летия творческой деятельности А.Пирогова в Большом театре.
Фрагмент передачи “Мастера оперной сцены. К 175-летию Государственного академического Большого театра СССР”
Главная редакция музыкальных программ, 1983 г.
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Александр Пирогов очень рано пришел на сцену Большого театра и служил ей почти 40 лет. - В этом видео он предстает как один из крупнейших басов своей эпохи, исполнивший почти все значительные партии мирового оперного репертуара для этого голоса. - Главные качества артиста: - мощный и выразительный бас, - редкий дар перевоплощения, - огромный сценический темперамент, - способность наполнять роль психологической глубиной. - Особо выделяются его партии: - Мельник в «Русалке» — образ трагический, надломленный, внутренне разрушенный; - Мефистофель в «Фаусте» — ироничный, демонический, властный; - Борис Годунов — вершина русского оперного трагизма, образ вины, власти и человеческого страдания. - Подчеркивается его тесная связь с выдающимися деятелями советской музыкальной культуры, в том числе с Головановым и Ханаевым. - Русская опера названа основой его творчества. - Важной частью видео становится юбилейный вечер 1954 года, когда страна отмечала 35-летие его творческой деятельности. - В своей речи Пирогов говорит о главном: - гордости служить Большому театру, - понимании искусства как дела, доступного народу, - верности своей стране и служении на благо Родины.
Подробный выводВ данной лекции, точнее в этом документальном рассказе, Александр Пирогов показан не просто как выдающийся певец, а как целая художественная эпоха, воплощенная в одном человеке. Здесь важно не только то, как он пел, но и что именно через него раскрывалось в опере. С одной стороны, это рассказ о профессиональном совершенстве. Пирогов обладал тем редким качеством, которое объединяет технику и внутреннюю правду. Мало иметь мощный бас — нужно еще уметь превратить голос в характер, судьбу, драму. Именно поэтому в видео так настойчиво акцентируется его способность к перевоплощению: он не просто исполнял партии, а жил в них. В этом смысле оперная сцена у него была не местом демонстрации вокала, а пространством, где человеческая душа становилась слышимой. С другой стороны, беседа посвящена еще и природе подлинного артистизма. Хороший певец исполняет музыку точно. Большой артист делает нечто большее: он вскрывает в роли конфликт, боль, силу, тьму, достоинство. Поэтому так различны и так убедительны его герои — от безумного, сломленного Мельника до язвительно-властного Мефистофеля и трагически обреченного Бориса Годунова. Это очень показательно: настоящий мастер не застревает в одном амплуа, а умеет проходить через разные слои человеческой природы. Почти как в психологии: зрелая личность — это не та, где есть одна «правильная» маска, а та, что способна осознанно вместить множество внутренних состояний. Особенно сильна линия русской оперы. Не случайно она названа основой его творчества. Русская оперная традиция часто строится не на внешней эффектности, а на масштабном нравственном и душевном содержании. В ней герой почти всегда больше самого себя: за ним стоит история, народ, судьба, вина, вера, власть, страдание. Пирогов, судя по материалу видео, оказался артистом именно такого склада — не декоративного, а онтологически тяжелого, если можно так выразиться. Его голос и сценическая природа были способны не просто украсить спектакль, а выдержать вес больших тем. Интересно и то, как в фильме соединяются искусство и служение. Сегодня слово «служение» иногда звучит слишком официально или даже подозрительно, но в контексте этой истории оно не кажется пустой формулой. Пирогов говорит о доступности искусства для народа и о работе на благо Родины — и это можно понимать не только идеологически, но и глубже: как убеждение, что талант не существует сам для себя. Искусство здесь мыслится не как частное самолюбование, а как форма участия в общей жизни. В этом есть нечто родственное и религиозному, и гражданскому пониманию труда: дар дан не только для славы, но и для ответственности. При этом важно не идеализировать образ слепо. Любой юбилейный фильм склонен создавать почти монументальный портрет. Но даже если отбросить неизбежный пафос эпохи, остается очевидным главное: Пирогов действительно был артистом, у которого голос, характер и культурная миссия совпали. А это случается редко. Очень многие умеют производить впечатление, но немногие становятся проводниками чего-то большего, чем собственное мастерство. Если смотреть шире, это видео говорит и о природе памяти. Сцена — искусство мимолетное: звук исчезает, жест растворяется, спектакль кончается. Но некоторые исполнители остаются в культуре так, будто их присутствие продолжает звучать после завершения роли. Пирогов предстает именно таким артистом — человеком, который не просто пел лучшие басовые партии, а вписал в них часть собственной судьбы. И здесь возникает более общий вопрос: когда мы называем художника великим, что именно мы признаем — совершенство формы, силу личности или ту трудноуловимую правду, которая вдруг проступает через искусство и заставляет нас почувствовать реальность глубже, чем в повседневной жизни?